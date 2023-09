"Chtělo se mi brečet." Vyhořelý Rus jako jednička draftu trpěl. A reaguje na nařčení

Měl být dalším Pavlem Burem, nakonec se však zařadil po bok hráčů jako Alexandre Daigle a Patrik Štefan, tedy mezi nejhorší jedničky draftu v historii NHL. Nyní Nail Jakupov obšírně rozebral, proč mezi hokejovou smetánkou nikdy naplno nezazářil.

Přestože je teprve na prahu třicítky, NHL už dávno nehraje. Jakupov šestým rokem nastupuje v ruské Kontinentální lize.

Za tu dobu se vynořila řada pohledů na to, proč nenaplnil předpoklady. Jeden z útočníkových někdejších obdivovatelů, známý analytik Craig Button, svalil vinu na špatný cit pro hru.

Hvězdný funkcionář Brian Burke zase podnítil spekulace o hráčově vadné povaze. Jakupova poznal coby generální manažer Toronta při pohovorech v rámci draftu. "Byl vzdorovitý, protivný a zamračený," řekl o ruském křídelníkovi. "John Lilley, jeden z našich skautů, se s ním málem popral, takže to opravdu nebyl dobrý rozhovor. Horší jsem v životě nezažil. Hrůza."

Jakupov nyní na Burkea zareagoval. "Překvapilo mě, že nic neřekl, když jsem ještě hrál v NHL, a že to vytáhl nějakých osm let po draftu. Šok," řekl Rus v podcastu Dropping the Gloves.

Sám si průběh pohovoru přesně nepamatuje - i proto, že s Torontem jich absolvoval více.

"Nejspíš jsem ale byl vystrašený. Cítil jsem velký tlak a hlavu jsem měl nastavenou tak, že už prostě chci domů. A moje angličtina možná nebyla dobrá. Někdy mě něco napadlo, ale nedokázal jsem to vyjádřit. Myslím, že pokud měl Brian Burke pocit, že se chovám jako kret**, tak byl mylný. Nevím," poznamenal Jakupov.

Před draftem hovořil s více kluby, ale nakonec v souladu s předpoklady zamířil k edmontonským Oilers jako celková jednička.

S tlakem, který s tím souvisí, se však v 18 letech nedokázal srovnat.

"Možná by byl nižší, kdybych skončil pátý nebo desátý. Takhle byl ten tlak opravdu velký a řekl bych, že jsem ho nezvládal. Chodil jsem na hodně rozhovorů a snažil se usmívat, jako kdybych byl nadšený, ale vlastně jsem neměl páru, do čeho jsem se to dostal. Bylo to těžké. Myslím, že jsem na to nebyl připravený. Někdy se mi chtělo brečet," vyprávěl Jakupov.

Zatímco v kanadské juniorce OHL, kde hrál stejně jako třeba Pavel Zacha za Sarnii, sbíral jeden bod za druhým, mezi profesionály v NHL zdaleka tak suverénní nebyl.

Nováčkovská sezona pod trenérem Ralphem Kruegerem, kterého s odstupem vychválil, mu ještě vyšla. Ve 48 startech posbíral slušných 31 bodů (17+14). S dalšími kouči ale přišel sešup.

"Nechci svalovat vinu na trenéry nebo generální manažery. Nechci říkat, že nehraju v NHL kvůli nim. Pár trenérů jsem ale fakt neměl rád," přiznal útočník.

Ve druhé sezoně za Oilers si nepadl do oka s Dallasem Eakinsem. Hodně špatně nesl, když ho kouč krátce po startu základní části posadil kvůli chybě na tribunu coby zdravého náhradníka. "Náš vztah v tu chvíli skončil. Já za to nemohl, on mě prostě neměl rád," poznamenal Jakupov.

"Říkal mi jen, ať bráním, někdy na mě křičel, proč jsem udělal tohle místo tohohle. Nic mě nenaučil. Nenaučil jsem se, jak hrát. Byl to divný chlápek," doplnil.

Ruský křídelník později zkoušel štěstí v St. Louis a Coloradu, ale ani tam neprorazil. Po šesti letech tak v NHL dohrál. Momentálně v Rusku nastupuje za mateřský Nižněkamsk.