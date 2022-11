Nový Bure jako jednička draftu propadl. Naprostý idiot, vylíčil Rusa exspoluhráč

Měl být nástupcem slavného Pavla Bureho. Místo toho se však z Naila Jakupova vyklubala jedna z nejhorších jedniček draftu v dějinách NHL. V dobrém na ni nevzpomíná třeba bývalý brankář Devan Dubnyk.

Ještě než přišel Connor McDavid, měl být spásou Edmontonu Rus Jakupov.

Zhruba před deseti lety z něj kanadský klub udělal prvního muže dražby nadějí, což tehdy takřka nikdo nerozporoval. Nepříliš vysoký, ale o to mrštnější Jakupov měl být podle prognóz nástupcem Pavla Bureho či menší verzí Alexandra Ovečkina.

V nováčkovské sezoně dal skautům částečně za pravdu, když ve 48 zápasech posbíral 31 bodů (17+14). Mezi zelenáči byl nejlepším střelcem a v hlasování o Calder Trophy skončil pátý. Slušný rozjezd.

Už tehdy ale štval nejvytěžovanějšího brankáře klubu Devana Dubnyka. "Byl to idiot, naprostý idiot," prohlásil nedávno Kanaďan v podcastu DFO Rundown.

Spor mezi nimi vzplanul při tréninku kvůli Jakupovově střelbě z ostrého úhlu. "Snažil se trefit růžek brány, takže mi jeho rány svištěly kolem ucha," vyprávěl Dubnyk.

"Snažil jsem se mu to vysvětlit, takže povídám: 'Uvědom si, že docílíš jedné z těchhle tří věcí - mineš bránu, dáš gól nebo mě trefíš do ucha. Čímkoliv z toho mě naštveš. Jestli chceš trénovat tuhle střelu, tak to dělej na druhém konci hřiště.'"

Na otázku, zda si to křídelník vzal k srdci, Dubnyk odpověděl: "Samozřejmě že ne. A teď po něm není vidu ani slechu, takže si nemyslím, že ten růžek trefoval často."

Devětadvacetiletý Jakupov pátým rokem v řadě hraje ruskou KHL, momentálně za sibiřský Omsk. Mezi největší tahouny mužstva nicméně nepatří, ani nedostává pozvánky do ruské reprezentace.

V NHL jeho hvězda upadla rychle. Na svou obstojnou nováčkovskou sezonu už nikdy nenavázal a v Edmontonu skončil po čtyřech letech. Kariéru poté zkoušel restartovat v St. Louis a Coloradu, ale marně.

V celkové produktivitě hokejistů z draftu 2012 je teď Jakupov ve čtvrté desítce s tím, že se ještě bude propadat. Vedle Alexandrea Daigleho či Patrika Štefana je tak jednou z nejhorších draftových jedniček v historii.

Všechny žebříčky ho přitom pasovaly na muže číslo jedna. V juniorské Sarnii, kde později hrál třeba Pavel Zacha, zářil. Útočníka tehdy vyzdvihoval také známý analytik Craig Button.

Nyní přemítá, co před deseti lety přehlédl. "Nail byl hbitý, rychlý a dokázal střílet góly. Neměl ale moc dobrý cit pro hru," řekl stanici TSN.

"Vzpomínám si, že v jednom juniorském zápase na něm někdo neustále visel. Nail ale za celou dobu nepřišel na to, jak si s těsnou obranou poradit, takže logicky nic nepředvedl," líčil Button.

"Jako skaut si musíte dávat pozor na to, abyste nekoukali jen na dovednosti a uvědomili si, že pokud hokejista nedokáže při hraní myslet, tak na úrovni NHL se jeho schopnosti neprojeví. U Naila jsme to měli přímo před očima, ale nechali se oslepit jeho jinými kvalitami. Byl i soutěživý, ale cit pro hru mu chyběl opravdu hodně," dodal analytik.

Edmonton však na draftu 2012 nepřestřelil jako jediný. Očekávání totiž kupodivu nenaplnil žádný hráč z nejvýše postavené čtveřice. Obránce Ryan Murray vyrostl v solidního, ale ne moc produktivního beka, forvard Alex Galchenyuk po slušném rozjezdu upadá a další obránce Griffin Reinhart do NHL jen nakoukl. Nejvíc se ovšem mluví o Jakupovovi, který byl coby jednička pod drobnohledem.