Evropský experiment s pravidly zaujal i v zámoří. Jedna novinka ale čelí kritice

Liga mistrů vyvolala rozruch překopáním hokejových pravidel při vyloučení. V zámoří diskutují, jestli by tyto změny měla přijmout i NHL.

Hybridní zakázané uvolnění, prodloužení tři na tři nebo trenérská výzva. NHL v poslední dekádě zavedla pravidla, která se následně stala víceméně standardem po celém hokejovém světě.

Jestli někdo určuje trendy, tak právě severoamerická liga.

V aktuální sezoně však - co se týče pravidel - plní titulky evropská Liga mistrů, která ve snaze přilákat fanoušky překopala pravidla při vyloučení.

Zaprvé: přesilovka po menším trestu trvá celé dvě minuty, i když v ní tým skóruje. Zadruhé: mužstvo bude hrát přesilovku i v případě, že vstřelí branku při signalizované výhodě. Zatřetí: vstřelený gól v oslabení ruší soupeřovu přesilovku.

Novinky už okusili hokejisté Pardubic, Vítkovic a Třince, kteří v rozjetém ročníku Ligy mistrů reprezentují českou extraligu. Představitelé mezinárodní soutěže věří, že pokud se nová pravidla osvědčí, sáhne po nich i hokejová federace IIHF. V takovém případě by se s nimi hrálo na světových šampionátech.

Teoreticky by se mohla inspirovat i NHL.

Dosavadní ohlasy ze Severní Ameriky jsou ale rozporuplné. "Fandím třetímu pravidlu a to druhé jednoznačně dává smysl, ale ohledně prvního jsem skeptický; znepokojilo by mě, kdyby přišlo do NHL," řekl v kanadské stanici TSN bývalý obránce a nyní analytik Frank Corrado.

"Už teď vidíme, hlavně v play off, že rozhodčí váhají s trestáním určitých faulů," pokračoval. "V kritických momentech zápasu si říkají, jestli to opravdu je na vyloučení. S tímto pravidlem by museli vzít v potaz ještě to, že jedna přesilovka může týmu přinést třeba dva góly."

Podle Corrada by tak v konečném důsledku ubylo vyloučených: "Než by sudí odpískal vražení na hrazení, možná by si řekl, že to vlastně bylo rameno na rameno. Nepískl by to, protože by nechtěl, aby měl jeden tým kvůli hraničnímu zákroku přesilovku a dal tři góly."

Pravidlo, díky němuž lze ve dvouminutové početní výhodě vsítit libovolný počet branek, nevoní ani novináři Aaronu Korolnekovi.

"Představte si, že hrajete finále Stanley Cupu, dostanete přesilovku po soupeřově vysoké holi a dáte tři góly, to je znepokojující," doplnil kolegu Corrada.

"Prostě nechcete, aby jediná přesilovka úplně převrátila celý zápas. Už jeden gól má dopad, ale co teprve dva nebo tři?" zamyslel se.

Některým klubům NHL by takové pravidlo přišlo vhod. Třeba Edmontonu, který v poslední základní části využil i díky nejlepšímu hráči planety Connoru McDavidovi každou třetí přesilovku a v pozdějším play off skoro každou druhou.

Korolnek stejně jako Corrado oceňuje třetí změnu, podle níž branka v oslabení ukončuje soupeřovu početní výhodu. "Možná by to motivovalo trenéry k tomu, aby do oslabení víc nasazovali své nejlepší ofenzivní hráče," podotkl s odkazem na Mitche Marnera z Toronta, který dobře brání a zároveň patří k nejnebezpečnějším útočníkům soutěže.

Momentálně je oslabení často doménou hráčů-specialistů, kteří jinak nastupují ve třetí či čtvrté lajně.