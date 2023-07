"Čekal jsem, ale nic se nedělo." V Bostonu už Čecha nechtěli, dal tak na Eliáše

Z šestičlenné české kolonie u bostonských Bruins oficiálně odpadl první hokejista - útočník Tomáš Nosek. Chtěl zůstat, ale vedení klubu nemělo zájem.

V uplynulých dvou ročnících zámořské NHL zabíral Nosek pod platovým stropem 1,75 milionu dolarů. Směrem dopředu toho tolik nepředvedl, ale proslul jako specialista na oslabení a na buly (s úspěšností 59,3 procenta suverénně vládl Čechům).

Proto mnohé překvapilo, když v minulém týdnu podepsal v New Jersey roční smlouvu na pouhý milion dolarů.

"Abych byl upřímný, najít nový tým trvalo déle, než jsem si přál. Bylo to pro mě i moji rodinu stresující," rozpovídal se 30letý forvard.

Přesouvá se do klubu, který sídlí jen asi pět hodin jízdy autem od Bostonu. "Teď když mám dvě děti, přemýšlím o stěhování trochu jinak. Ony jsou priorita číslo jedna, nabídky jsme zvažovali podle toho, co by bylo nejlepší pro ně. Také jsem hledal dobrý tým. A když mi zavolalo New Jersey, hned se ocitlo na prvním místě mého seznamu. V tomhle věku už myslíte jen na vítězství, proto jsem tady," doplnil Nosek.

Na podobné peníze ho lákal třeba ještě Edmonton, další vážný uchazeč o Stanley Cup. Ale Bruins? Nezájem.

"Jak už jsem říkal dřív, nechtěl jsem se stěhovat," podotkl český útočník. "Kvůli dětem to byla moje priorita číslo jedna. Pak jsem čekal, ale nic se nedělo, takže jsem začal mluvit s jinými týmy."

Generální manažer Bostonu Don Sweeney podepsal za zhruba milion dolarů tři veterány - obránce Kevina Shattenkirka a křídelníky Milana Lucice s Jamesem van Riemsdykem.

O Noska nestál. Místo toho na plat 800 tisíc v každé z následujících dvou sezon nalákal 31letého Američana Patricka Browna.

Právě on by teď podle prognózy stanice NBC mohl místo českého hráče vést čtvrtou lajnu. NHL přitom pravidelně hraje teprve v posledních dvou sezonách, do té doby trávil většinu času na farmách.

Noskovi by role ve čtvrté formaci měla zůstat i v New Jersey, ať už ve středu útoku, či na křídle.

"V NHL jsem začínal spíš jako křídlo než centr. Můžu tedy hrát na pravé i levé straně, je mi to jedno. Preferuju ale zůstat na centru, protože kromě těch prvních tří let v lize hraju právě tam," poznamenal Nosek.

Před odchodem do New Jersey hovořil s generálním manažerem klubu Tomem Fitzgeraldem či trenérem Lindym Ruffem, ale také s Patrikem Eliášem, který patří k největším legendám Devils.

"Telefonát s Patrikem měl určitě pozitivní vliv na moje rozhodování. Je to jeden z nejlepších českých hokejistů v historii NHL a řekl mi, že New Jersey je skvělé," prozradil Nosek.

V novém působišti nebude mít tolik českých parťáků jako v Bostonu, ale narazí alespoň na forvarda Ondřeje Paláta a brankáře Vítka Vaněčka: "Ondřeje trochu znám, Vítka jsem nikdy nepotkal, ale vím, že je to dobrý gólman, takže od něj hodně čekám. Vždycky je fajn mít v týmu krajany."

New Jersey drží práva také na útočníky Jaromíra Pytlíka s Petrem Hauserem a brankáře Jakuba Málka. Všichni tři momentálně - bez smlouvy v NHL - působí v Evropě.