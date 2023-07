Sezonu v Bostonu protrpěl: Zradili mě. V NHL vám lžou, je to bezohledný byznys

Než přišel nečekaný krach v play off, prožívali hokejoví Bruins snovou sezonu. Všechno klapalo. Jenže ne pro všechny. Švédský obránce Anton Stralman po definitivním konci v NHL cítí, že ho klub zradil.

Když před minulou sezonou podepsal s Bostonem roční smlouvu na milion dolarů, nemohl počítat s tím, že bude hrát hodně přes 20 minut za zápas jako na vrcholu kariéry.

Stralman však doufal, že v méně výrazné roli dostane šanci zabojovat o Stanley Cup.

"Chtěl jsem jít do týmu, který měl šanci vyhrát. Chtěl jsem zabojovat o místo v sestavě. Dal jsem celkem jasně najevo, že bych nebyl jen na krátkodobou výpůjčku," rozpovídal se zkušený zadák pro švédský deník Expressen.

Na začátku sezony, kdy měl Boston na marodce několik beků v čele s hvězdným Charliem McAvoyem, Stralman skutečně hrál. Nepravidelně, ale hrál.

Čas na ledě mu však - i kvůli nulové produktivitě - postupně ubýval. Ve svém osmém klání strávil na ledě jen necelých devět minut. Od té doby zahříval tribunu, až nakonec skončil na farmě v Providence.

"Udělali to, na co nejspíš mysleli už při podpisu. Přišel jsem jen jako výpůjčka na pár měsíců. Pak se mě zbavili odesláním na farmu. Cítíte se zrazeni, protože na tomhle jsme se nedomluvili," prohlásil Stralman.

"Něco vám říkají, na něco vás lákají, a za pár měsíců na tom nezáleží. Bylo to těžké a osobně jsem si sezonu ani trochu neužil. Chápu, jak to zní, když si profesionálové z NHL v uvozovkách stěžují. Je to ale příklad, jak to v téhle lize funguje," dodal obránce, který si v zámoří vydělal hokejem asi 47 milionů dolarů hrubého.

Vedle Bostonu nastupoval také za Toronto, Columbus, newyorské Rangers, Tampu, Floridu a Arizonu. Jako dobrý bruslař, jenž si rozumí s pukem, dostával až 5,5 milionu ročně.

Léta mezi hokejovou smetánkou mu přinesla "skvělé vzpomínky", ale také poznání, že slavná soutěž má i stinné stránky.

"Není to snový zaměstnavatel v tom smyslu, jak tam s vámi zacházejí. Je to bezohledný byznys. To, jak funguje, už je dobře zdokumentováno. Není snadné se v něm pohybovat, když to srovnáte s pracovními podmínkami v kterémkoliv jiném odvětví ve Švédsku," líčil Stralman.

"Často se setkáte s tím, že vám někdo lže nebo vrazí kudlu do zad. Posílají vás nahoru a dolů. Něco vám řeknou, ale pak se zachovají úplně jinak," dodal.

Další zápasy v NHL už nepřidá. Ve 36 letech podepsal smlouvu v nejvyšší švédské lize, kde bude hrát za klub z Jönköpingu.

Minulou sezonu za Boston si vedle Stralmana neužil ani další zadák Mike Reilly, který po vyprázdnění marodky v obraně rovněž skočil na farmě, navíc ne z čistě hokejových důvodů.

Výkonnostně měl minimálně na pozici sedmého beka, ale pod platovým stropem zabíral příliš moc místa - tři miliony dolarů. Bruins si tak jako obránce číslo sedm raději nechali bezmála třikrát levnějšího Jakuba Zbořila.

Po sezoně se 30letý Američan Reilly dočkal vykoupení ze smlouvy, což znamená, že v příštích dvou letech dostane od Bostonu celkem asi 2,7 milionu. Navíc podepsal roční smlouvu s Floridou na jeden milion.