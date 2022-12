"Někdy možná hrát neměl." Bývalí spoluhráči líčí, jak se Voráček přetěžoval

Jakubu Voráčkovi hrozí předčasný konec hokejové kariéry. Překvapuje to i jeho bývalé spoluhráče, kteří si českého křídelníka pamatují jako tvrďáka, jenž vydrží všechno.

Třiatřicetiletý Voráček na začátku týdne odmítl spekulace o konci své kariéry. Zároveň ale podotkl, že šance, že ještě v aktuálním ročníku nastoupí v NHL za Columbus, je "opravdu jen velmi malá".

Příčinou je otřes mozku, který Voráček prodělal na začátku listopadu při evropské túře v Tampere. Proti Coloradu dostal ve třetí třetině zásah vysokou holí do obličeje od Drydena Hunta. Od té doby nehraje.

V Columbusu by rád dodržel smlouvu, která pod platovým stropem zabírá 8,25 milionu dolarů a platí i pro příští sezonu, ale nic slíbit nemůže. Přiznal, že má za sebou už řadu otřesů mozku, což dřív veřejnost nevěděla. "Zdokumentovaných jich mám takových sedm osm. Ale pak byly ty menší, u nichž si nejste úplně jistí," dodal.

Voráčkovi nyní drží palce i bývalí parťáci z Philadelphie, kde český útočník zanechal v rámci zámořské NHL největší stopu.

"Přeju si, aby se cítil zdravý a mohl vést normální život, tady jde hokej stranou," řekl stanici NBC útočník Flyers James van Riemsdyk.

Voráčkův stav ho zřejmě i překvapil. "Během kariéry byl hrozně odolný a vždycky jste se na něj mohli spolehnout. Prakticky nikdy nechyběl," prohlásil.

Českého exparťáka, který proslul především jako brilantní nahrávač, popsal jako tvrdého hokejistu. "Někteří prokazují tvrdost bitkami a dalšími věcmi přímo ve hře, ale je to i o tom, že jste na každém tréninku, hrajete každý zápas a je na vás spoleh. To je úplně jiný typ tvrdosti, který se možná trochu přehlíží," zamyslel se Van Riemsdyk.

Do této sezony zmeškal Voráček pouhých 28 zápasů základní části. Odehrál jich 1047.

"Ať už mu bylo cokoliv, tak hrál," řekl další útočník Philadelphie Scott Laughton. Voráčka přirovnal k rakouskému univerzálovi Michaelu Rafflovi. "Nic je nezastavilo. Nezáleželo na tom, jestli mají třeba podvrtnutý kotník nebo zlomenou nohu. Prostě hráli. Z toho si uděláte obrázek, jak vysoko je jejich práh bolesti."

Voráček zkraje týdne potvrdil, že dřív dělal pro brzký návrat na led vše. "Zvlášť v mládí vám chybí soudnost," líčil. "Všechna ta rozhodnutí, jak a kdy se vrátím do hry, byla ponechána na mně. A já jsem vždycky měl pocit, že když se vrátím a zase se do všeho zapojím, problémy odezní. Většinou to tak i bylo, ale tentokrát ne," odkázal na přetrvávající potíže po posledním otřesu mozku.

"Někdy možná hrát neměl," podotkl k Voráčkově minulosti jeho kamarád z Philadelphie, centr Kevin Hayes. "Když ale cítil, že je v pohodě, tak prostě hrál. Málokdy chyběl. A je to vidět. Ve statistikách má šílené množství bodů a zápasů, úžasný hokejista."

Voráček v 1058 utkáních posbíral 806 bodů (223 + 583). Udivuje především kolonkou asistencí, kde v historickém pořadí Čechů zaostává jen za Jaromírem Jágrem a Patrikem Eliášem, na něhož ztrácí pouhých 34 nahrávek. Pokud ovšem započítáme jen první asistence, je před Voráčkem pouze Jágr.

Nyní vyvstává otázka, jestli ryšavý režisér hry ještě nějaké nahrávky přidá.

"Když přišel čas zápasu, Jake ze sebe vždycky vydal všechno," zavzpomínal na českého křídelníka obránce Philadelphie Ivan Provorov. "Nemusel se třeba cítit dobře, ale hned po buly na něm bylo vidět, že nesnáší porážky. Hrál přesně tak, jak by se hrát mělo."

"Jenže teď je v trochu jiné situaci, protože když jde o vaše dlouhodobé zdraví, musíte se pokusit odsunout svoji soutěživost na druhou kolej," dodal bek.