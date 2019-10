Nedvěd o pražské NHL: Jiný svět oproti české lize. Může pomoct k novým Jágrům

Jak v jednu chvíli odhalila kostka na ledem, páteční klání NHL v Praze sledoval také Petr Nedvěd. Ale ne tak úplně jako fanoušek. Coby generální manažer hokejové reprezentace chtěl vidět v akci Jakuba Voráčka, Dominika Kubalíka a Davida Kämpfa. "Musel jsem zkontrolovat, jestli se neděje něco nekalého," smál se před šatnou Philadelphie.

NHL odehrála v Česku soutěžní zápas po devíti letech. Jak se jí expanze daří? Lidé vytvořili slušnou atmosféru, často na sobě měli dres jednoho z klubů.

Je to nejlepší liga na světě, a tak se logicky snaží svůj produkt ukazovat. Evidentně se jí to daří. Jinak my na mistrovství světa v Praze i Bratislavě ukázali, že co se týče fanoušků, patříme k top zemím na světě, takže mě super atmosféra nepřekvapila.

Přišlo dost dětí, přičemž někteří malí hokejisté byli součástí předzápasového ceremoniálu. Může takováhle událost trošku povzbudit českou mládež?

Samozřejmě. A my právě u ní potřebujeme zvednout zájem, který nám malinko hapruje. Není to takové jako před dvaceti třiceti lety. Co si budeme povídat, doba je jiná a zájem ochladl. Proto je dobře, že tady byly malé děti. Doufám, že to nastartuje novou éru Jágrů.

Jak se vám utkání líbilo třeba ve srovnání s českou ligou?

To nemůžeme porovnávat, jde o dva různé světy. Hokej byl vynikající, z toho třetí třetina úplně perfektní. Myslím, že si všichni museli přijít na své.

Potěšil vás výsledek? Komu jste přál víc?

Fandil jsem Philly, protože jsem tam působil. Takže spokojenost. Ale oba týmy byly vynikající. Pro fanoušky by možná nebylo špatné, kdyby utkání šlo do prodloužení tři na tři nebo ještě do nájezdů. To by byla vyloženě třešnička na dortu. Flyers jsou ale rádi, že vyhráli, protože v takhle dlouhé sezoně bude důležitý každý bod.

Jaký výkon podali tři čeští hráči? Ani jeden z nich nebodoval.

Všichni ale hráli vynikající hokej. Proto jsem tady vlastně byl, abych zkontroloval, jestli se tady neděje něco nekalého.

Užíval jste si zápas jako divák, nebo vám to pracovní funkce nedovolila?

Samozřejmě jsem tady nějaké povinnosti měl. Kluky jsem sledoval bedlivěji, než bych to dělal jako fanoušek. Jinak bych si to asi užíval víc. Na druhou stranu hráli první zápas základní část, takže nemá cenu v hodnocení nějak předbíhat.