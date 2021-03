Pastrňák a ti druzí. V Bostonu hrozí oříznutí české kolonie, kvůli Stanley Cupu

Pastrňákovy góly nestačí. Hokejový Boston má necelý měsíc před uzávěrkou přestupů vážné nedostatky. Aby je vyřešil, možná bude muset oříznout svoji početnou českou kolonii.

Jakub Lauko (uprostřed) za Boston ještě nenastoupil v ostrém utkání. Do přípravy ale zasáhl. | Foto: Reuters

David Pastrňák, David Krejčí, Ondřej Kaše, Jakub Zbořil, Daniel Vladař a na farmě ještě Jakub Lauko. Pokud někde v NHL ještě sídlí české království, tak v Bostonu.

Nadcházející týdny s ním ale můžou mírně otřást. Zbořilovi a Laukovi, dvěma mladým hráčům, totiž podle serveru The Athletic hrozí výměna.

Do uzávěrky přestupů 12. dubna se Boston musí rozhodnout, jestli upřednostní budoucnost, nebo půjde za okamžitým úspěchem a přivede potřebné posily.

Na Stanleyův pohár Bruins měli už v předchozích třech sezonách, předloni dokonce hráli sedmé finále proti šampionům ze St. Louis, ale tentokrát je situace naléhavější.

Hodiny tikají. Krejčímu, brankáři Raskovi a klíčovému centrovi Bergeronovi je kolem 35 let, prvním dvěma končí smlouva. Stárne také 32letý Marchand. Dlouholetý kapitán Chára už je pryč.

Parta, která dekádu nazpět dobyla pro Boston dosud poslední Stanley Cup, se pomalu drolí.

Možná právě letos má poslední šanci zopakovat vítěznou jízdu. Experti se však shodují, že bez posil to nepůjde. Bruins, kteří zatím sbírají body pomaleji než v předešlých letech, mají nedostatky hlavně na levé straně obrany a v útoku.

Elitní lajna s Pastrňákem sice nasázela už 36 gólů, ale zbytek týmu skóroval jen 41krát.

Dobrou práci odvádí osmigólový Nick Ritchie, jenž přišel před loňskou uzávěrkou přestupů, ale nikdo další nemá víc než pět zářezů.

Druhá lajna opět selhává. Podzimní posila Craig Smith má hodně daleko k dřívějším 50bodovým sezonám, Jake DeBrusk se v jednu chvíli "propracoval" k posazení na tribunu a Kaše bojuje s vleklými zdravotními problémy.

Krejčí z 24 startů vydoloval slušných 16 bodů, ale ještě nedal gól při hře pět na pět.

Proto se spekuluje, že by za Krejčím mohl zamířit Rickard Rakell z Anaheimu či Kyle Palmieri. Oba mají 30gólový potenciál. Ještě více však v případě Bostonu padá jméno Mattiase Ekholma z Nashvillu, zkušeného a komplexního beka, který nepobírá ani čtyři miliony dolarů ročně.

Přesně někoho takového Bruins potřebují. Ačkoliv nováček Zbořil předvádí solidní výkony, levá strana obrany se ještě zdaleka nevypořádala s odchody Cháry a hlavně Toreyho Kruga.

Ohrožený Lauko

Generální manažer klubu Don Sweeney, který patří spíš k těm konzervativnějším, však ví, že jen Ekholm by ho stál hodně. Reálnou protihodnotou je volba v prvním kole draftu a dva vysoce talentovaní mladíci.

Z Čechů hrozí přesun především Laukovi, který sice ještě nenastoupil v NHL, ale v nižší lize sbírá bod na zápas. "Je energický, nebojácný a hraje ve vysokém tempu. Je mu teprve 20 let. Přesně takový typ hráče týmy chtějí," shrnul situaci server The Athletic.

Lauko by do slavné ligy mohl naskočit v příštím ročníku. Teď ještě odstraňuje nedostatky na farmě v Providence, kde trenéry zrovna nepotěšilo, co si křídelník odnesl z české extraligy, respektive Karlových Varů.

"Je to tam taková formace s jedním útočníkem. Hráči za sebe hodně zaskakují. Moc neforčekují a nejsou moc agresivní," prohlásil hlavní kouč Jay Leach. "Laukovi přitom vyhovuje opak. U nás může využít svoji rychlost a napadání. A když získá puk, dobře si ho pokrývá."

Při hře bez kotouče však český forvard má na čem pracovat. "Je ochotný blokovat střely," pokračoval Leach. "Je hodně ochotný jít soupeřům do těla. Má všechno, co potřebuje, ale ještě to není úplně ono. Každopádně je pro nás cenný v mnoha ohledech."