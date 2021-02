Nestojíš za nic, četl o sobě. Teď český talent zaplňuje v Bostonu díru po hvězdách

Prořídlé řady českých obránců v hokejové NHL konečně rozšířil Jakub Zbořil. Někdejší hvězdě draftu pomohl exodus v obranných řadách Bostonu. A také vlastní útěk ze sociálních sítí.

Mezi 23 nejlepších nováčků v novém ročníku NHL vybral časopis The Hockey News také Čechy Vítka Vaněčka a Jakuba Zbořila.

Spojuje je fakt, že na šanci mezi nejlepšími čekali dlouho. Zbořil se po draftu dvakrát vrátil do zámořské juniorky a poté další tři roky dřel na farmě v Providence.

Přípravné kempy musely Zbořila v minulých letech štvát. Věděl, že i kdyby předvedl skvostný výkon, do hlavního mužstva stejně nepronikne. Na levé straně obrany, kde nastupuje, by totiž musel nahradit kapitána Zdena Cháru, vrchního sběrače bodů Toreyho Kruga nebo alespoň někdejší univerzitní hvězdu Matta Grzelcyka. Zkrátka bylo plno.

Po otevření trhu však přišlo vysvobození. Krug podepsal obří smlouvu v St. Louis a Chára později zamířil do Washingtonu.

"Děravou" levou stranu obrany musel někdo zalepit a jedním z hlavních kandidátů byl Zbořil, kterého po minulé sezoně vychvaloval trenér farmy Jay Leach. "V posledních 15 zápasech se stal naším asi nejlepším obráncem," prohlásil.

Vylepšená smlouva

Že s českým bekem počítají o patro výš, napovědělo dění na trhu. Boston nesehnal žádnou drahou posilu, na kterou stejně neměl místo pod platovým stropem. Zbořilovi, jemuž zrovna skončila nováčkovská smlouva, nabídl dvouletou spolupráci za výhodnějších podmínek.

Třiadvacetiletý mladík sice musel přijmout minimální plat kolem 700 tisíc dolarů, ale díky jednocestnosti kontraktu má zaručené stejné podmínky také na farmě, kde předtím pobíral desetkrát nižší gáži.

Předpoklad vyšel. Zbořil po kempu skutečně zůstal "nahoře" a zatím nezmeškal žádný zápas základní části. Už jich má deset a posbíral v nich dvě asistence. Je pátým nejvytěžovanějším zadákem Bostonu. Ne vždycky exceluje, například bránění Sidneyho Crosbyho mu nešlo, ale často hraje přes 19 minut.

Celkový dojem je slušný. Zbořil dře ve třetím páru vedle zkušeného mentora Kevana Millera.

"Už si může říkat: 'Jsem součástí týmu. Věří mi. Teď je na mně, abych šanci využil.' Je to opravdu jen na něm," prohlásil o mladíkovi trenér Bostonu Bruce Cassidy. "Zatím se mu daří. Vyváží kotouč, houževnatě brání… Jsme spokojení s tím, co jsme z něj dostali."

Útěk ze sítí

Celkově je ale Zbořilův progres pomalejší, než šéfové Bostonu čekali. Vždyť v draftu 2015 si ho vytáhli z 13. pozice jako juniorskou hvězdu. Rychlíka, který ostatní převyšuje na obou stranách kluziště a mistrně ovládá puk.

Skok do NHL měl přijít brzy. Jenže nepřišel. Po podpisu nováčkovského kontraktu se nadějný hráč vrátil do juniorky, kde navíc nijak nedominoval. Do toho o sobě na sociální sítích četl, že nestojí za nic.

"Když projdete prvním kolem, vybere si vás klub z velkého hokejového trhu, v tomto případě Boston, a vy hned nehrajete NHL, lidé, obzvlášť klávesnicoví bojovníci, dokážou být krutí," řekl serveru The Athletic Čechův agent Allan Walsh. "Pro mladého kluka je těžké takové komentáře číst."

"Hodně mě to sráželo dolů," potvrdil kdysi Zbořil. "Po některých zápasech, kdy víte, že jste nehrál moc dobře, jdete na Twitter a vidíte, jak tam na vás lidé plivou. Musel jsem si smazat účet."

Ze sociálních sítí se Zbořil stáhl hned v prvním ročníku po draftu.

"Teď jsem mnohem šťastnější," prozradil nedávno deníku Boston Herald. "Trvalo mi tak dva dny, než jsem si na to zvykl. Říkal jsem si: 'Bože, nemám tušení, co se teď kolem mě děje.' Po pár dnech jsem si ale uvědomil, že mi ten odchod dal spoustu svobody. Přestal jsem se starat o ostatní a šel si svou vlastní cestou."

Ta ho nakonec vynesla až do vysněné NHL. Před dvěma roky si v ní střihl dva zápasy, teď se chce usadit nastálo.