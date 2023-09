Mazák, nebo zelenáč? Devatenáctiletý nováček v NHL uchvátil fanoušky parádní akcí

V NHL stále vyhlíží svůj první soutěžní zápas, hned v úvodní přípravě na nový ročník ale Logan Cooley uchvátil hokejové fanoušky. Devatenáctiletý nováček si vůbec nepočínal jako zelenáč, naopak oslnil akcí, při níž si počínal jako ostřílený mazák.

Herní přípravu před novým ročníkem NHL zahájil zápas v australském Melbourne, kde hokejisté Arizony zdolali Los Angeles 5:3.

Premiérové utkání týmů NHL na jižní polokouli sledovalo v tenisové Areně Roda Lavera přes 13 tisíc diváků.

A byli u vytržení především ve 32. minutě, kdy si Cooley vyměnil na půlce bleskově puk se Švýcarem J. J. Moserem, protáhl se kolem mantinelu, udělal dvě efektní otočky a v pádu poslal puk za záda Phoenixe Copleyho v brance Los Angeles.

Parádní akce nadchla fanoušky i komentátory, kteří nazvali rodáka z Pittsburghu "tanečníkem".

Americký útočník byl trojkou loňského draftu, minulou sezonu ale ještě strávil v týmu University of Minnesota ve vysokoškolské soutěži NCAA. Ve 39 zápasech nastřádal 60 bodů za 22 gólů a 38 asistencí.

Letos získal obdivovatel ruského útočníka Alexandra Ovečkina bronz na juniorském mistrovství světa, kde v sedmi zápasech nasbíral stejný počet gólů i asistencí a byl druhým nejproduktivnějším hráčem i druhým nejlepším střelcem turnaje za opěvovaným kanadským megatalentem Connorem Bedardem.

Na konci července pak podepsal tříletý nováčkovský kontrakt s Arizonou.

A nádherný gól do sítě Los Angeles by měl být dalším krokem do vysněné NHL.

Cooley v Austrálii zvýšil na 4:1 pro Coyotes, po bezbrankové první třetině skončilo druhé dějství nakonec 4:3.

Za poražený kalifornský tým nastoupil do závěrečné periody český gólman David Rittich, který ze tří střel neinkasoval, a Coyotes pečetili výsledek při power play do prázdné branky.

Za vítěze odchytal celý zápas zápas Connor Ingram, Karel Vejmelka zůstal na střídačce.

V neděli se Arizona s Los Angeles střetnou na stejném místě podruhé.