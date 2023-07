Trapas, pak šokující reakce fanoušků. Klub zvažuje, že draftovanou hvězdu "schová"

Před draftem NHL ho měli nastudovaného jen hokejoví znalci, teď se o rakouském obránci Davidu Reinbacherovi mluví pomalu stejně jako o nejnovější kanadské modle Connoru Bedardovi. Důvody však nejsou jen radostné.

Jednička Bedard a za ním - v nejistém pořadí - Adam Fantilli, Leo Carlsson, Will Smith a Matvej Mičkov.

Tak měla podle většiny predikcí vypadat první pětka draftu 2023.

Proto když šli postupně na řadu Bedard, Carlsson, Fantilli a Smith, čekalo se, co s celkovou pátou volbou vyvede Montreal. Zvolí si Mičkova, hokejového génia s řadou minusů, nebo překvapí?

Překvapil. Sáhl po Rakušanovi Reinbacherovi, který v uplynulé sezoně zářil v nejvyšší švýcarské lize za Kloten a v žebříčcích se pohyboval mezi šestým a dvacátým místem.

Neobešlo se to bez trapasu. Když k mikrofonu přistoupil brankář Montrealu Carey Price, aby volbu svého klubu ohlásil, po vyřknutí jména David "oněměl". Za boha ze sebe nemohl dostat obráncovo příjmení, situaci musel zachraňovat generální manažer Kent Hughes.

Podívejte se na Priceův trapas:

David Reinbacher - joins Thomas Vanek as the highest selected Austrian players ever. 🇦🇹#NHLDraft | @CanadiensMTL pic.twitter.com/DMUQ9gN7hc — Sportsnet (@Sportsnet) June 28, 2023

Když to krátce nato komentoval samotný Reinbacher, neubránil se smíchu. "Před pátou volbou jsem tátovi akorát říkal, že teď to teprve začíná být zajímavé. Pak vystoupil Carey Price a řekl 'David'. Byl jsem z toho trochu zmatený, než Kent Hughes vyslovil celé moje jméno. Pak už jsem se cítil skvěle," vyprávěl.

Netušil, že opravdu nepříjemné chvíle ho teprve čekají.

Stal se totiž kontroverzní volbou. Třeba novinář Brendan Kelly z deníku Montreal Gazette ji označil za "obrovské zklamání" a psal o "viditelně šokovaných" fanoušcích v montrealském baru, kde dražbu nadějí sledoval.

Mnozí čekali, že Hughes půjde do rizika a sáhne po Mičkovovi, případně zvolí jiného superproduktivního forvarda Ryana Leonarda.

Část fanoušků pak hněv neobracela na manažera Hughese, ale přímo na Reinbachera, jemuž skrze sociální sítě posílala nenávistné zprávy.

"Obecná reakce příznivců Canadiens na výběr Reinbachera z páté pozice je upřímně šokující. Celkové rozhořčení je na úrovni, kterou jsem, myslím, nikdy nezažil, a to je co říct," napsal Arpon Basu z webu The Athletic.

Fanouškovské běsnění vedlo podle novináře dokonce k tomu, že vedení Montrealu zvažuje, zda 18letého Reinbachera přivést do Kanady už v příští sezoně, nebo ho "schovat" ve Švýcarsku. První varianta by prý kvůli aktuálnímu tlaku mohla přinést víc škody než užitku.

Samotný obránce je připravený na všechny varianty. Klidně by na podzim naskočil do NHL, ale nebrání se ani farmářské AHL a ani návratu do švýcarského Klotenu, kde ve 46 zápasech uplynulé základní části posbíral 22 bodů (3+19).

"Je to jediný obránce v letošním draftu, o kterém si myslím, že by v příští sezoně mohl bez problému hrát NHL," prohlásil o všestranném Rakušanovi Scott Wheeler, jenž se hokejovým nadějím dlouhodobě věnuje.

"Jestli tomu tak bude, se teprve uvidí, ale je v jeho silách jít podobnou cestou jako David Jiříček, který se v minulém ročníku skrze rozvoj v AHL dočkal debutu v NHL. Dokonce bych řekl, že mu toho chybí méně než Jiříčkovi ve stejném věku. V budoucnu bude důležitou součástí Canadiens. Šance, že tento výběr vyjde do ztracena, je téměř nulová," doplnil Wheeler.

Teď o tom přesvědčit fanoušky Montrealu…