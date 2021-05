Místo NHL chození po doktorech. Na MS jsi riskoval život, vyděsili hvězdičku

Místo nováčkovské sezony v hokejové NHL ležel v posteli a teď chodí po doktorech. Rakouský supertalent Marco Rossi vylíčil, jak s ním zamávaly komplikace po prodělaném covidu.

Češi na posledním mistrovství světa dvacítek přejeli Rakousko snadno 7:0. I proto, že hlavní hvězda soupeře mlčela. S odstupem času však udivuje, že Rossi vůbec hrál.

Když po turnaji, na němž ve čtyřech klání coby kapitán ani jednou nebodoval, dorazil na přípravný kemp Minnesoty, doktoři mu po testech jakoukoliv fyzickou aktivitu zatrhli.

"Řekli mi, že kdybych na mistrovství odehrál ještě jeden zápas, všechno mohlo dopadnout jinak," řekl 19letý centr webu The Athletic. "Děkuji bohu, že stál při mně… Jsem rád, že jsem vůbec naživu."

Problémem bylo Rossiho srdce. Lékaře znepokojily už krevní testy, po nichž mladý útočník musel na další prohlídky. Po doktorech běhal tři týdny, než se dozvěděl, že trpí myokarditidou, jinými slovy zánětem srdečního svalu.

"Bylo to fakt šílené období. Byl jsem strašně smutný a také vyděšený," svěřil se Rossi.

Pokud by v takovém stavu hrál další zápasy, hrozila by mu zástava srdce přímo na ledě. Minnesota proto udělala, co musela. Devítku posledního draftu ihned poslala domů do Rakouska.

Rossimu se však hned tak neulevilo. Hrozivá diagnóza ho znervózňovala. "Vždycky než jsem šel spát, děsila mě představa, že už se nevzbudím," prozradil. "Bylo to tak každou noc. Brečel jsem, byl jsem hodně nešťastný. Rodičů jsem se ptal, jestli by mohli být u mé postele, dokud neusnu. Když jsem se ráno probudil, pokaždé jsem za to byl hrozně rád."

Takhle už dál nemůžu

Rossi si všiml, že není ve své kůži, hned po prodělání covidu-19 v listopadu minulého roku. Samotné onemocnění ho až tak nesrazilo, měl jen drobné příznaky jako bolesti zad, ale poté byl neustále vyčerpaný.

V Curychu, kam ho Minnesota poslala na hostování, nakonec zůstal u jediného zápasu, který odehrál ještě před nákazou.

Stejně ale na přelomu roku odjel reprezentovat Rakousko na šampionát juniorů. Myslel si, že únavu při výkonu cítí kvůli nicnedělání v karanténě. Doufal, že se rozehraje. "Můj stav ale zůstával stejný. Vyčerpání nemizelo. Nikdy jsem se necítil stoprocentně," řekl centr. "Na mistrovství pak přišla chvíle, když už jsem si prostě řekl, že takhle dál nemůžu."

Když Rossi, jindy vyhlášený pracant, vynechal trénink, ostatní tušili, že je zle. "Každý se mě ptal: 'Co se děje, Marco? Na led přece chodíš vždycky.' A já odpověděl: 'Nejde to. Jsem strašně unavený.' Všichni byli v šoku."

Přestože na Rossiho onemocnění se mohlo přijít dřív, Rakušan nikomu nic nevyčítá. Ani Curychu, ani reprezentaci: "Nechci nikoho vinit. Covid je něco nového, nikdo pořádně neví, co s ním dělat, na co se připravit… Hlavně že jsem naživu."

Během dlouhé pauzy od hokeje nemohl Rossi vyvíjet žádnou náročnou fyzickou aktivitu. Chodil akorát na krátké procházky a protahoval se.

Teď už je na tom podle doktorů lépe. První várka testů v čele s krevním obrazem neukázala žádný problém. V polovině května ale přijde na řadu ještě vyšetření u kardiologa, magnetická rezonance, EKG… Jedině po příznivých výsledcích tohoto třídenního testování se Rossi bude moct vrátit k tréninku.

Minnesota doufá, že všechno dobře dopadne. Z nadějného Rakušana, který v kanadské juniorce ohromil 120 body (39+81) v 56 zápasech, chce v budoucnu mít elitního středního útočníka.