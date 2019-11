Malkina pranýřují za americké občanství. Žijeme jak v 18. století, oponuje legenda

Hokejista Jevgenij Malkin ztratil u části Rusů status poloboha. Stačilo k tomu zjištění, že dvojnásobný mistr světa a trojnásobný vítěz Stanley Cupu čerpá výhody spojené s americkým občanstvím.

Když Artěmij Panarin v létě kritizoval Vladimira Putina, na obranu ruského prezidenta přispěchal také Malkin. Konkrétně prohodil: "Artěmij nemá rád, když mu fanoušci mluví do hokeje. My bychom se zase neměli plést do politiky, když se v ní nepohybujeme."

Teď je Malkin v podobné pozici jako Panarin, tedy pod palbou kritiky ze své vlasti. Vyšlo totiž na povrch, že má dvojí občanství.

Hvězdu zámořské NHL náhodou "odhalil" článek o problematické startupové společnosti, do níž dřív Malkin finančně vstoupil. Coby investor s americkým občanstvím.

Mnohé Rusy informace zaskočila, jelikož Malkin dlouhodobě vystupuje jako ryzí vlastenec. Vstoupil do Putin Teamu založeného Alexandrem Ovečkinem, s ruským prezidentem hrál hokej, veřejně o něm mluvil pozitivně.

"A najednou se ukazuje, že jsou to slova člověka s americkým občanstvím," napsala v komentáři novinářka Darja Tubolcevová. "Člověka, který podle amerických zákonů musel složit slib věrnosti. Nezdá se vám, že je to pokrytecké?"

"Zároveň je to hloupé, protože slovům takového člověka už nikdy nebudete moct důvěřovat," doplnila Tubolcevová.

Hvězdu Pittsburghu kritizovaly rovněž hokejové persony. "Já jsem ze staré školy a nechápu, co je to dvojí občanství. Člověk patří tam, kde se narodil, kde žije. Měl by mít jednu vlast, ať už tady, nebo jinde, a nebýt pokrytec," prohlásil Vladimir Pljuščev, bývalý trenér ruské reprezentace.

Legendární obránce ze sovětské éry Vjačeslav Fetisov, jenž v 90. letech přešel do NHL, doplnil: "Já bych americké občanství nikdy nepřijal. Kvůli hokeji není nutné. Nevím, jak se k tomu mám postavit."

Malkin vysvětloval, že neudělal nic špatného, protože ruské zákony dvojí občanství umožňují. Pittsburgh v Pensylvánii označil za svůj druhý domov.

Zpravodajské agentuře Interfax později řekl: "Každé léto jezdím na dovolenou do Ruska, které mě formovalo jako osobnost a hráče. To značí, jaký mám vztah k vlasti. Americký pas beru jako dokument, který mě a mojí rodině pomáhá při vzniklých obtížích v zemi, kde trávím víc než devět měsíců ročně."

Malkin pochopitelně nevyvolal jednolitou vlnu kritiky. U řady krajanů našel pochopení. "Jako kdyby dřív nikdo neměl dvojí občanství," prohodil v rozhovoru pro deník Sport-Express bývalý vynikající centr Sergej Fjodorov. "Připadá mi, že nežijeme v 21. století, ale v 19. nebo 18."

"Tohle je běžná praxe, nikdo při ní ale nezanevře na svoje kořeny. Osobně s přijetím dalšího občanství nemám žádný problém," dodal.

Sprška kritiky vůči Malkinovi vadila rovněž Juriji Novikovovi. "Vždycky jsem naše kluky bránil, třeba reakce na Panarinovy výroky z léta jsem považoval za špatné," prohlásil kouč s takřka 30letou praxí. "Tihle kluci zůstávají v srdcích Rusové, ale my děláme všechno proto, aby na Rusko zanevřeli. Musíme je podporovat, ať už mají jakýkoliv pas."

Není jisté, zda druhé občanství vydrží Malkinovi navěky. Pavel Bure, kanonýr s dynamitem v nohách, dřív z praktičnosti také držel americký pas, nicméně po návratu do Ruska mu dal vale.

"Už jsem ho nepotřeboval. A nikdy jsem sám sebe nepovažoval za amerického občana," vysvětloval.