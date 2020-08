Chicago si zahraje o Stanley Cup. Vděčí za to vítězné Kubalíkově trefě

Chicago zdolalo díky trefě Dominika Kubalíka Edmonton 3:2, sérii uzavřelo v poměru 3:1 na zápasy a postoupilo do prvního kola play off NHL

Hrozbu vyřazení odvrátilo úžasným obratem Toronto. Kanadský klub ještě v 57. minutě prohrával s Columbusem 0:3, ale zvítězil 4:3 v prodloužení a vyrovnal stav série na 2:2.

Chicago postoupilo z dvanáctého, tedy posledního možného místa v Západní konferenci. Ze stejné pozice proklouzl ve Východní konferenci do vyřazovací části i Montreal, který v pátečním programu NHL porazil Pittsburgh 2:0. Do prvního kola se dostali i New York Islanders, který vyhrál nad Floridou 5:1, a Arizona, jež zdolala Nashville 4:3 v prodloužení. Všechny postupující týmy zvítězily v sérii 3:1 na zápasy.

Kubalík se blýskl pěti body (2+3) a vytvořením několika nováčkovských rekordů NHL v úvodním utkání série, v dalších dvou zápasech ale vyšel naprázdno. Znovu se prosadil v pravou chvíli, když ve 49. minutě zlomil nerozhodný stav 2:2. Český útočník se do statistik zapsal pohotovou střelou z levého kruhu k bližší tyči nad rameno brankáře Mikky Koskinena a připsal si druhý vítězný gól v sérii.

Edmonton dostal do vedení už po 45 sekundách hry Josh Archibald, ale už v osmé minutě prohrával. Skóre otočili Brandon Saad a Matthew Higmore. Zvýšit mohl na začátku druhé třetiny v oslabení David Kämpf, forhendovou kličkou ale v sólovém úniku nevyzrál na Koskinena. Vzápětí vyrovnal Ryan Nugent-Hopkins a rozhodl Kubalík, třetí hvězda zápasu. Hlavním strůjcem výhry Chicaga byl gólman Corey Crawford, který kryl 43 střel.

Columbus vedl brankami Cama Atkinsona a Vladislava Gavrikova na začátku druhé třetiny 2:0, a když přidal v čase 54:18 Boone Jenner třetí gól, zdálo se, že je rozhodnuto. Toronto ale odvolalo v 56. minutě gólmana a s šesti hráči v poli vstřelilo tři góly - v 57. minutě snížili William Nylander s Johnem Tavaresem a 23 sekund před třetí sirénou vyrovnal Zach Hyman. Zápas rozhodl v 74. minutě Auston Matthews.

Kvalifikace play off NHL:

Východní konference (Toronto):

Kvalifikace play off - 4. zápasy:

Montreal - Pittsburgh 2:0 (konečný stav série: 3:1), Columbus - Toronto 3:4 v prodl. (stav série: 2:2)

Západní konference (Edmonton):

Kvalifikace play off - 4. zápasy:

Arizona - Nashville 4:3 v prodl. (konečný stav série 3:1), Chicago - Edmonton 3:2 (konečný stav série: 3:1). Utkání Minnesota - Vancouver se ještě hraje.