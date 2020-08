Udělejte z Francouze jedničku, zní v NHL. Český gólman uhranul rekordním startem

Po návratu z "koronavirového" odpočinku ještě nedostal gól. Pavel Francouz září v bráně hokejového Colorada natolik, že by ho někteří rádi viděli jako klubovou jedničku.

V půlce přípravného zápasu, do něhož zasáhl, zůstal nepřekonaný a stejně si Francouz vedl ve středeční ostré bitvě proti Dallasu. 27 zákroky vychytal hladkou výhru 4:0, čímž přiblížil Colorado k lepší výchozí pozici v dalším kole Stanley Cupu.

Navíc se stal prvním brankářem v 41leté historii klubu (se započítáním Quebecu), který při premiéře v play off vychytal čisté konto. Tím trumfl například slavného Patricka Roye.

V celé historii NHL svedlo totožný kousek jenom 15 mužů.

Proto není překvapivé, že když trenér Colorada Jared Bednar po utkání českého brankáře popisoval, použil přívlastek "úžasný". Podobně ovšem mluvil i o týmové jedničce Philippu Grubauerovi. "Máme dva mimořádně schopné chlápky, před nimiž můžeme hrát sebevědomě," doplnil.

Byť Francouz ve vyřazovacích bojích NHL nikdy předtím nechytal, necítil žádnou nervozitu. "Opravdu ne, což mě trochu vystrašilo, protože obvykle jsem nervózní dost," líčil. "Ale i když jsem se trochu bál, řekl bych, že můj výkon to neovlivnilo. Nevím proč, ale cítil jsem se v pohodě."

Možná hrálo roli, že Colorado v aktuálním kole nemůže vypadnout. Hraje "jen" o to, z jakého místa půjde do osmifinále.

Dalšími faktory mohli být diváci, respektive jejich absence, či brankářovy zkušenosti. Ve 30 letech už jich má na rozdávání.

Francouz v každém případě navázal na výtečnou fazónu ze základní části, v níž vytáhl procentuální úspěšnost zákroků na číslo 92,3, páté nejlepší v lize. Dokonce překonal týmového kolegu Grubauera, který loni postupně sebral práci Semjonu Varlamovovi a povýšil do role jedničky. Mužstvo málem dotáhl do konferenčního finále.

"Stále ho považuji za naši jedničku vzhledem k tomu, co u nás v krátké historii dokázal," vyzdvihl Němce kouč Bednar. "Za mě si tuhle pozici musíte zasloužit každodenní prací. A on to dělá. Za ty dva roky nás nepodržel jen párkrát. Faktem je, že Frankie (Francouz, pozn. red.) na něj svými výkony tlačí, aby chytal ještě lépe. Funguje to i naopak."

Statistiky dvou nejvytíženějších gólmanů Colorada v základní části:

Brankář Zápasy Výhry Góly/zápas Úspěšnost Nuly P. Francouz 34 21 2,41 92,3 % 1 P. Grubauer 36 18 2,63 91,6 % 2

Pokud je ovšem Francouz dvojkou, tak jen těsně. Při zraněních Grubauera předvedl, že ho dokáže víc než dobře zastoupit. Stejně tak může jít do akce, když o dva roky mladší Němec klopýtne, nebo při nabitém programu.

"Pokud se jeden z kluků trápí, nasadíme toho druhého," prohlásil Bednar.

"Není to raketová věda," doplnil. "Jde o to, že věříme oběma klukům, přičemž někdo do brány jít musí. A jestliže odvede dobrou práci, nejspíš ho tam necháme."

Podle některých komentářů by však měl mít přednost český brankář. "Pavel Francouz, nebo Philipp Grubauer? To je teď nejzásadnější otázka u Avalanche," napsal Mark Kiszla z významného deníku Denver Post. "Já hlasuji pro Frankieho, protože fyzické zatížení a emoční stres z dlouhého pobytu v play off by měl zvládnout lépe."

"Ovšem tím, že Bednar chce nebo potřebuje můj pohled, si už tak jistý nejsem," pokračoval Kiszla. Podle něj vidí trenér Colorada jako muže číslo jedna lépe placeného Němce: "Popadněte tužku a napište si Grubauera jako jedničku. V případě problémů se ale Avalanche bez obav obrátí na Francouze."