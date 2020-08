Nosek přispěl přihrávkou k výhře Vegas, asistoval i Gudas. Calgary postupuje

Hokejový útočník Tomáš Nosek pomohl Vegas ve skupině o nasazení do play off NHL přihrávkou k výhře 6:4 nad obhájcem Stanleyova poháru St. Louis. Radko Gudas asistoval u jediné branky Washingtonu, který podlehl Philadelphii 1:3.

Tým Vegas byl od začátku aktivnější (celkově vyhrál na střely 38:17), ale na začátku druhé třetiny vedlo St. Louis 2:0 brankami Davida Perrona a Coltona Parayka. Golden Knights i díky dvěma trefám Alexe Tucha otočili v rozmezí 27. až 34. minuty na 3:2. Vyrovnávací gól padl po dobré práci Noska před brankou a po jeho přiťuknutí puku se prosadil Tuch.

St. Louis ještě v prostřední části během 21 sekund slepenými góly obránce Parayka a Troye Brouwera překlopilo vedení opět na svou stranu. Vegas, které v minulém utkání otočilo zápas s Dallasem ve třetí třetině z 1:3 na konečných 5:3, ale opět ovládlo koncovku zápasu. Prvním gólem v NHL vyrovnal obránce Zach Whitecloud, v 53. minutě zakončil hezkou kombinaci Mark Stone a o chvíli později se trefil podruhé v zápase Theodore.

"Hráli jsme solidně celých šedesát minut, ani na chvíli jsem v průběhu zápasu o nás nezapochyboval," řekl Stone, který skóroval v obou utkáních Vegas. "Přijeli jsme do Edmontonu s cílem hrát svůj nejlepší hokej bez ohledu na výsledek. Když budeme hrát dobře, věříme si na kohokoli," dodal.

Vegas se o post nejvýše nasazeného týmu Západní konference utká s Coloradem, které dosud rovněž neztratilo ani bod. To obhájce titulu sice před přerušením sezony v březnu vedl konferenci, ale teď v ní skončí nejlépe třetí. "Nevím, zda jsme si mysleli, že zápasy ve skupině budou lehčí. Naše nasazení a bojovnost musí být vyšší," přiznal trenér St. Louis Craig Berube.

Philadelphia u prvního gólu zápasu potrestala chybu Gudase, který v rohu kluziště přišel o puk. Z následné rychlé kombinace se prosadil Scott Laughton. V polovině utkání zvýšil Travis Sanheim a ve 49. minutě skóroval opět Laughton. U všech branek Flyers asistoval Kevin Hayes, první hvězda zápasu. Washington ve zbytku utkání už jen vstřelil čestný úspěch: Gudas posunul puk Carlu Hagelinovi, jehož střelu tečoval Travis Boyd.

Philadelphia v úvodním zápase skupiny o nasazení porazila Boston 4:1 a o pozici jedničky ve Východní konferenci se utká s Tampou Bay. Oba týmy mají na kontě dvě výhry.

"Líbí se mi naše pracovní morálka a jak se snažíme hrát chytře," pochvaloval si kouč Philadelphie Alain Vigneault. Vyzdvihl Hayesovu řadu s Laughtonem a Travisem Konecnym na křídlech. Ve dvou zápasech nasbírala deset bodů (3+7). "Je to teď naše nejlepší řada. A skvěle i brání," podotkl.

To trenér Washingtonu Todd Reirden má nad čím přemýšlet. "Není tajemstvím, že musíme zvednout úroveň naší hry. A to potřebujeme od každého, pokud chceme uspět," řekl kouč. Například lídr týmu Alexandr Ovečkin v obou zápasech nebodoval, stejně je na tom i Jakub Vrána.

Columbus zdolal Toronto 4:3 v prodloužení a v kvalifikaci o 1. kolo play off vede 2:1 na zápasy. Blue Jackets přitom prohrávali ve 32. minutě už 0:3 po brankách Cody Ceciho, Williama Nylandera a Nicholase Robertsona. Obrat řídil Pierre-Luc Dubois, který zkompletoval v čase 78:24 ze sólového úniku hattrick. Je prvním hráčem v klubové historii, který vstřelil v utkání vyřazovací části tři góly. Zbývající branku dal Seth Jones.

"I když jsme vedli 3:0, nelíbila se mi naše hra. Vrátili jsme se ke spoustě našim zlozvykům. Vypadalo to, jako bychom neměli žádný plán a na ledě dělali to, co nás zrovna napadlo. Dostali jsme, co jsme si zasloužili," prohlásil trenér Toronta Sheldon Keefe.

Hokejisté Calgary jsou po Carolině druhým týmem, který si v kvalifikaci zajistil postup do 1. kola play off. Kanadský klub uzavřel výhrou 4:0 nad Winnipegem sérii v poměru 3:1. Hrdinou utkání se podruhé za sebou stal Cam Talbot, který kryl 31 střel a v sérii nepustil do branky Davida Ritticha ještě ani na minutu.

Calgary položilo základ výhry v úvodní třetině. Ve čtvrté minutě se prosadil Dillon Dubé a sekundu před první sirénou zvýšil Sam Bennett. Zbývající dvě branky přidali Sean Monahan a Rasmus Andersson v závěrečné hře Winnipegu bez gólmana, ke které se odhodlali už v 56. minutě. Jets v sérii hodně oslabilo, že se jim v úvodním utkání zranili klíčoví útočníci Mark Scheifele a Patrik Laine.

2:1 na zápasy vede v kvalifikaci Vancouver, který vyhrál nad Minnesotou 3:0. O branky Canucks se v Edmontonu postarali Brock Boeser, Antoine Roussel a Elias Pettersson, brankář Jacob Markström udržel při třetím startu ve vyřazovací části v kariéře poprvé čisté konto.

Vancouver po nedělní prohře 0:3 v úterý zdolal Wild 4:3 a po dnešním úspěchu může už v pátek útočit na postup. V 1. kole bojů o Stanleyův pohár byli Canucks naposledy v roce 2015.

Vítězný gól vstřelil celek z Britské Kolumbie ve 34. minutě v přesilové hře. Při vyloučení Jordana Greenwaye vypálil z levého kruhu Pettersson, gólman Alex Stalock puk vyrazil a z dorážky se prosadil Boeser. Po 139 vteřinách závěrečné části zvýšil Roussel, který po úniku uspěl bekhendovým blafákem. V čase 58:38 dovršil výsledek po přihrávce Quinna Hughese Pettersson.

Výsledek kvalifikace play off NHL:

Východní konference (Toronto):

Kvalifikace play off - 3. zápas:

Columbus - Toronto 4:3 v prodl.

Branky: 32., 51. a 79. Dubois, 48. S. Jones - 19. Ceci, 28. W. Nylander, 29. Robertson. Střely na branku: 43:36. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Dubois, 2. S. Jones (oba Columbus), 3. Ceci (Toronto). Stav série: 2:1.

O nasazení do play off:

Philadelphia - Washington 3:1

Branky: 14. a 49. Laughton, 32. Sanheim - 49. Boyd (Gudas). Střely na branku: 21:17. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. K. Hayes, 2. Laughton, 3. Elliott (všichni Philadelphia).

Západní konference (Edmonton)

Kvalifikace play off - 4. zápas:

Winnipeg - Calgary 0:4

Branky: 4. Dubé, 20. S. Bennett, 57. Monahan, 58. R. Andersson. Střely na branku: 31:34. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Talbot, 2. Bennett, 3. Dubé (všichni Calgary). Konečný stav série: 1:3.

Kvalifikace play off - 3. zápas:

Minnesota - Vancouver 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Branky: 34. Boeser, 43. Roussel, 59. E. Pettersson. Střely na branku: 27:29. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Markström, 2. Q. Hughes, 3. E. Pettersson (všichni Vancouver). Stav série: 1:2.

O nasazení do play off:

St. Louis - Vegas 4:6

Branky: 22. a 35. Parayko, 5. Perron, 35. Brouwer - 27. a 55. Theodore, 31. a 34. Tuch (Nosek), 43. Whitecloud, 53. Mark Stone. Střely na branku: 17:38. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Tuch, 2. Theodore (oba Vegas), 3. Parayko (St. Louis).