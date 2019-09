Už, aby to bylo. Kubalík s Kämpfem netrpělivě vyhlížejí start Chicaga v Praze

Hokejoví útočníci Dominik Kubalík a David Kämpf už nedočkavě vyhlížejí start nové sezony NHL. Jako hráči Chicaga ho prožijí v pátek při utkání v pražské O2 areně.

Pro Kubalíka je vše o to intenzivnější, že pokud v české metropoli nastoupí, čeká ho v dobře známém prostředí debut v nejlepší hokejové lize světa.

Blackhawks ale ještě předtím čeká v rámci přípravy dnešní večerní duel v Berlíně proti domácím Eisbären. "I proto o tom ještě nerad mluvím nahlas, neboť do zápasu v Praze je to pořád ještě pár dní. Ale už o tom samozřejmě začínám přemýšlet. Bude to něco neskutečného jak pro mě, tak i pro moji rodinu. Hrozně se na to těším. Už aby to bylo," řekl Kubalík v rozhovoru pro českou verzi webu NHL.com.

Zatímco čtyřiadvacetiletý kanonýr je v týmu nováčkem, stejně starý Kämpf stojí už na prahu třetí sezony v NHL. "Na tripu se hodně času snažím trávit s Dominikem. Je super, že tady mám krajana, a jsem moc rád, že můžu tuhle evropskou tour absolvovat s ním. Celkově je úžasné, že právě naše mužstvo je součástí Global Series. Zahraju si zápas NHL ve své zemi, budou tam všichni z rodiny. Jsem za to moc rád a ohromně se těším," řekl Kämpf.

Přestože poslední dny trávil se spoluhráči v Berlíně, zápas v Praze už byl žhavým tématem. "Kluci z týmu už se mě taky ptají na Prahu. Zjišťují nějaké restaurace a podniky, kam zajít. Až se přesuneme do Čech, tak se určitě budou zajímat ještě víc. Je to tady pro kluky z Ameriky a Kanady novinka. Někteří jsou tím prostředím překvapení. Bůh ví, co očekávali, někteří toho o Evropě moc nevědí, ale všem se tady líbí," ujistil Kämpf.

Kubalík si vše užívá plnými doušky od prvního dne kempu. "Bylo to skvělé od chvíle, kdy jsem k tomu přičuchnul. Snažil jsem se hrát pořád svoji hru, zůstat sám sebou a věřil jsem, že to zvládnu. A dneska jsem tady, za což jsem hrozně rád. Doufám, že to tak bude i pokračovat," přál si.

Výhodou pro něho může být, že vyznává styl hokeje, který se podobá tomu severoamerickému. "Nejsem žádná hračička, snažím se hodně bruslit, napadat a střílet ze všeho, takže v tomhle to pro mě až taková změna nebyla. Hřiště je samozřejmě menší a je na něm méně času, ale na druhou stranu je pro vás pak jakákoliv pozice v podstatě dobrá, čehož se snažím využívat, a myslím, že už jsem si celkově zvykl," konstatoval Kubalík.

Mladý kouč Jeremy Colliton se navíc rozhodl vsadit na souhru v českém provedení a oba dal do jedné útočné formace. "Myslím, že je to dobré. Hráli jsme spolu vlastně celou přípravu, až na ten první zápas, kdy měl David volno. Myslím, že si to docela sedá, a to i s Brandonem Saadem. Jsme taková trochu napadající lajna, která si vytváří hodně šancí. A když budeme takhle pokračovat, jak jsme hráli ty zápasy, tak to bude dobré," řekl Kubalík.

Blackhawks, šampioni z let 2010, 2013 a 2015, chyběli ve dvou předchozích ročnících v play off. Další předčasný konec sezony už nechtějí dopustit. "Když se rozhlédnu po kabině, tak je to tady hvězda vedle hvězdy. Myslím, že do ofenzivy jsme velice silní, a já jen doufám, že to potvrdíme i na ledě," přál si Kubalík.