Kubalík přispěl přihrávkou k výhře Chicaga, v týmu poraženého Dallasu asistoval Faksa

Hokejový útočník Dominik Kubalík pomohl jednou přihrávkou k výhře Chicaga 4:2 nad Dallasem. Za poražené si připsal asistenci Radek Faksa, který v předchozích osmi zápasech nebodoval.

Chicago položilo základ k úspěchu v úvodní třetině, kterou vyhrálo 3:1. Při druhém gólu poslal Kubalík do úniku Brandona Hagela, který vrátil týmu vedení.

Další branka padla na začátku třetí třetiny, v níž Mark Pysyk dorazil Faksovu střelu a snížil. Poslední slovo měl Alex DeBrincat, jenž v 57. minutě vstřelil svůj druhý gól v utkání. Hlavním hrdinou byl vyhlášen gólman Kevin Lankinen, který kryl 37 z 39 střel.

Podle trenéra Dallasu Ricka Bownesse se do výkonu jeho svěřenců v první třetině promítlo zklamání z vyřazení z boje o play off. Poslední postupové místo si zajistil v Centrální divizi o den dříve Nashville výhrou nad Carolinou.

"Kluci byli ráno dost skleslí. Není to příjemný pocit, když se probudíte a víte, že po tom všem, čím jste si prošli, si nezahrajete play off," posteskl si Bowness.

"Všem kvůli tomu scházela energie, což bylo na začátku utkání patrné. Až od stavu 1:3 kluci zabojovali. Odehráli velmi dobrou druhou třetinu a vytvořili si dost šancí, aby se vrátili do zápasu. Lankinen ale vytáhl skvěle zákroky," doplnil kouč.

Dallas se v předchozí sezoně dostal až do finále Stanleyova poháru, ale v tomto ročníku ho sužovala zranění. Také musel kvůli nákaze koronavirem do izolace, čímž se mu nahustil zápasový program.

"Na papíře máme silný tým, a pokud bychom zůstali zdraví, bojujeme s ostatními o první místo v divizi. O tom jsem přesvědčen. I proto jsme obrovsky zklamání, že nám končí sezona už tak brzy. Ale jsou věci, které nemůžete ovlivnit," krčil rameny Bowness.

Oba týmy se střetnou ještě jednou, poté jim skončí základní část. Čeští reprezentační trenéři počítají pro mistrovství světa s Kubalíkem i Davidem Kämpfem. Faksa účast odmítl, protože očekává narození potomka.

Calgary porazilo na svém ledě Ottawu jednoznačně 6:1. Calgary vedlo už v polovině zápasu 4:0. Hlavními strůjci výhry byli Johnny Gaudreau s Matthewem Tkachukem, kteří shodně vstřelili gól a na další dva přihráli.

"Hráli jako v play off," řekl kouč Ottawy D.J. Smith o výkonu soupeře. "Nedali nám ani trochu místa. Věděli, že si nemůžou dovolit ztratit ani jeden bod a podle toho jejich hra vypadala. Vlétli na nás, navíc jsme hráli na rozdíl od nich druhý zápas ve dvou dnech. Hráli skvěle," uznal.

Flames si výhrou udrželi teoretickou naději na postup do play off. Musí ale zvítězit ve všech čtyřech zápasech základní části nad Vancouverem. Zároveň potřebují, aby Montreal nebodoval v dvojutkání s Edmontonem, se kterým Calgary svádí tradiční bitvy o Albertu a jsou velkými rivaly.

"Dostali jsme se do hrozné situace. Musíme vyhrávat a modlit se. To je vše, co můžeme dělat. Nikdy by mě nenapadlo, že budu fandit Edmontonu, ale potřebujeme, aby oba zápasy vyhráli v základní hrací době," uvedl Tkachuk.

Výsledky NHL:

Chicago - Dallas 4:2 (3:1, 0:0, 1:1)

Branky: 19. a 57. DeBrincat, 7. Entwistle, 11. Hagel (Kubalík) - 10. Gurjanov, 43. Pysyk (Faksa). Střely na branku: 25:39. Diváci: 3820 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Lankinen, 2. DeBrincat, 3. Entwistle (všichni Chicago).

Calgary - Ottawa 6:1 (1:0, 3:1, 2:0)

Branky: 11. J. Gaudreau, 21. Backlund, 25. M. Tkachuk, 31. Michael Stone, 47. Dube, 54. Giordano - 32. Norris. Střely na branku: 36:20. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. J. Gaudreau, 2. M. Tkachuk, 3. Giordano (všichni Calgary).

Tabulky NHL:

Centrální divize:

1. y-Carolina 55 36 8 11 179:131 80 2. x-Florida 55 36 5 14 185:153 77 3. x-Tampa Bay 55 36 3 16 181:143 75 4. x-Nashville 55 30 2 23 151:154 62 5. Dallas 55 22 14 19 153:150 58 6. Chicago 55 24 6 25 157:181 54 7. Detroit 56 19 10 27 127:171 48 8. Columbus 56 18 12 26 137:187 48

Severní divize:

1. y-Toronto 54 35 6 13 182:140 76 2. x-Edmonton 53 33 2 18 174:144 68 3. x-Winnipeg 53 28 3 22 160:149 59 4. Montreal 54 24 9 21 153:160 57 5. Calgary 52 23 3 26 138:149 49 6. Ottawa 55 22 5 28 153:187 49 7. Vancouver 49 20 3 26 132:163 43

Východní divize:

1. y-Pittsburgh 56 37 3 16 196:156 77 2. x-Washington 55 35 5 15 189:162 75 3. x-Boston 54 32 7 15 164:132 71 4. x-NY Islanders 55 32 6 17 154:125 70 5. NY Rangers 56 27 6 23 177:157 60 6. Philadelphia 55 24 8 23 159:199 56 7. New Jersey 55 19 7 29 143:190 45 8. Buffalo 56 15 7 34 138:199 37

Západní divize:

1. x-Vegas 54 39 2 13 184:122 80 2. x-Colorado 53 36 4 13 184:131 76 3. x-Minnesota 54 35 5 14 178:149 75 4. x-St. Louis 53 24 9 20 156:166 57 5. Arizona 56 24 6 26 153:176 54 6. San Jose 55 21 7 27 151:193 49 7. Los Angeles 53 21 6 26 141:157 48 8. Anaheim 56 17 9 30 126:179 43

Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off, "y" znamená jisté prvenství v divizi.