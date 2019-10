Jak se máš? předváděla češtinu hlavní hvězda pražské NHL. Zemi předků si zamilovala

Jako by mu země, kde má kořeny, nosila štěstí. Kanaďan Travis Konecny byl v Česku podruhé a opět gólově vybuchl. V pražské edici NHL nasměroval Philadelphii k výhře nad Chicagem dvěma góly.

Libeňskou arénu rozbouřil zejména při druhé trefě. Před modrou čárou dostal puk do jízdy, zkušeného Duncana Keitha obelstil kličkou a bekhendem krásně trefil horní růžek brány.

"Nohy mi jezdily, takže jsem zkusil pár akcí, ke kterým bych se jindy možná neodhodlal," vykládal.

V šatně dostal od kapitána Claudea Girouxe nablýskanou helmu pro hráče zápasu a sklidil potlesk. Při svém proslovu nezapomněl poděkovat Jakubu Voráčkovi za túru po Praze:

"Doufám, že se sem jednou vrátím. Prahu jsem si zamiloval," prohodil pak. Z hlediště ho sledovala část rodiny - táta a také děda, který má v Česku příbuzné. "Ale abych byl upřímný, žádné z nich neznám," přiznal Konecny.

Od narození žije v Kanadě, má pouze kanadský pas a slyší na oslovení "Konekny", nikoliv "Konečný". Když se po pátečním zápase - po 22 letech života - dozvěděl, jak by jeho příjmení znělo v anglickém překladu, jen se pousmál: "Vážně? Hezké!"

Z češtiny zná jedinou frázi. "Jak se máš?" ptal se s obstojnou výslovností. "Naučil mě to děda pár let nazpět. Ale to je vše."

Do Česka poprvé zavítal před pěti lety, kdy vedl Kanadu jako kapitán na Memoriálu Ivana Hlinky v Břeclavi. Slavil tehdy zlato, přičemž v pěti kláních nasázel pět gólů.

O necelý rok později prošel draftem na celkové 24. příčce. Na pódium mohl vystoupat ještě dřív, ale uškodila mu výška. Měří jen 178 centimetrů.

I v éře NHL bez obrovitých bijců jsou centimetry navíc bonusem. Konecny je vynahrazuje nespornou kreativitou a vůlí tvrdě pracovat. V draftovém ročníku 2015 je momentálně sedmým nejlepším střelcem. Dvakrát za sebou nasázel 24 gólů. Unikl třeba celkové trojce "svého" draftu Dylanu Stromeovi nebo šestce Pavlu Zachovi.

Do budoucna by měl řádit ještě víc, jak ostatně naznačil v Praze.

"Začal jsem dobře, ale nesmím ubrat plyn," zdůraznil Konecny. "Chci koučům předvést, že jsem schopný hrát ve všech možných situacích a dokážu se vyhnout chybám."

Ještě nedávno přitom trenéry podráždil, neboť kvůli dlouhým jednáním o nové smlouvě zmeškal začátek kempu. Nový velitel střídačky Alain Vigneault dal znepokojení najevo při komentování zdravotních komplikací jiného mladíka Nolana Patricka: "Pořád není tak pozadu jako někdo, kdo tady fyzicky vůbec není."

Bylo zřejmé, kterého absentéra má na mysli.

"Travis mě hodně zklamal," vysvětloval Vigneault. "Začínáme novou etapu, máme novou partu, takže jsem myslel, že je důležité, aby na kempu všichni byli."

Konecny se nakonec připojil, když podepsal šestiletou smlouvu s průměrným ročním platem 5,5 milionu dolarů. Povedeným kláním v Praze jako by se Vigneaultovi chtěl omluvit.