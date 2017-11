Konec mise. Šipačov vzdal NHL, vrátí dva miliony dolarů a jde zpět do Kontinentální ligy

před 25 minutami

Ruský útočník Vadim Šipačov se dobrovolně rozloučil s NHL a vrátí se do Kontinentální ligy. Třicetiletý centr byl hráčem nováčka zámořské ligy Vegas od května, v týmu se však neuplatnil, odmítl hrát na farmě a nesouhlasil ani s výměnou do jiného klubu. Rozhodl se vrátit do Ruska, kde v minulé sezoně patřil k lídrům mistrovského Petrohradu.

Las Vegas - Ruský hokejista Vadim Šipačov se upsal Vegas Golden Knights v květnu na dva roky za devět milionů dolarů. Teď klub dostane zpátky i dvoumilionový podpisový bonus, který mu předtím vyplatil. Pokud by se chtěl ruský útočník někdy do NHL vrátit, Vegas drží jeho práva na příštích pět let.

"Někdy to prostě nefunguje. Nechtěl být vytrejdován do jiného klubu NHL, chtěl se vrátit domů," potvrdil generální manažer George McPhee, že se ruský hokejista vyvázal ze smlouvy. Za Vegas nastoupil třikrát, dal jeden gól. "Potřeboval hrát, ale každý v týmu byl lepší než on. Proto jsme chtěli, ať se rozehraje na farmě. To se však nestalo," dodal McPhee.

Do KHL může Šipačov naskočit okamžitě. Než z ní do Ameriky odešel, strávil v Kontinentální lize devět let. Minulou sezonu dokončil jako třetí nejproduktivnější hráč ligy s 76 body a slavil s Petrohradem podruhé Gagarinův pohár.