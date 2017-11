Třískal věcmi a jen to ze sebe chrlil. Trenér Orlů zahrál divadlo, aby změnil přístup hráčů

před 1 hodinou

Sedm proher v řadě. Takovou negativní sérii nepamatují znojemští hokejisté za celých sedm sezon, co působí v mezinárodní Erste Bank Eishockey lize. Po excelentní úvodní jízdě, která je vyšvihla až na druhé místo v tabulce, se nyní vzpamatovávají z propadu na osmou příčku.

Znojmo - Hokejové Znojmo nevstupovalo do letošní sezony s přehnanými ambicemi. Ani nemohlo. Vždyť přes léto zcela překopalo kádr, a navíc se věkový průměr nových akvizic pohyboval okolo dvaceti let. Přesto začalo velmi slibně, prezentovalo se atraktivní hrou a úvodních jedenáct kol se drželo na předních příčkách v tabulce.

Poté však přišlo vystřízlivění a tým jako by ztratil chuť do hokeje. Prohra střídala prohru a propad do spodní části tabulky byl nevyhnutelný. "Byl jsem z toho hodně špatný. V noci jsem se budil. Už to leželo na nás na všech," přiznal Roman Šimíček, hlavní kouč Jihomoravanů. "Jako trenér na sobě ale nemůžu dát nic znát. Snažím se být pořád happy, ale někdy nějaké divadlo zahraju."

Trvalo sedm zápasů, než se Orlům povedlo tuto negativní bilanci zastavit. Ovšem ani v tom zlomovém utkání to s týmem nevypadalo zpočátku nejlépe. Po první dvacetiminutovce nedělního duelu s Innsbruckem prohrával již 0:2.

"Ta třetina byla tragická. Měli bychom se fanouškům veřejně omluvit. O přestávce jsem vletěl do kabiny a udělal tam pořádný rozruch. Třískal jsem věcmi a jen to ze sebe chrlil. Nad ničím jsem nepřemýšlel," popisuje svůj výstup Šimíček. "Kluci mě takového snad ještě neviděli, ale cítil jsem, že je potřeba to udělat. Už ani nevím, co jsem vlastně říkal."

A zabralo to. Orli zápas v poslední minutě základní hrací doby srovnali a po třech minutách prodloužení rozhodl o tom, že body zůstanou v Česku, odchovanec David Bartoš. Zda je krize zažehnána, se však uvidí až po čtrnáctidenní reprezentační přestávce, kterou má EBEL podobně jako jiné evropské soutěže v těchto dnech na programu.

Přivedli nového střelce. Od Američana Millera si slibují hodně

"Je tu spousta věcí, které nás trápí, a se kterými je třeba nadále pracovat. Během pauzy se na to zaměříme, ale je to dlouhá cesta. Věřím, že po přestávce se vrátí to mužstvo, které odehrálo prvních deset kol," přeje si znojemský trenér, jenž přišel k týmu před necelým rokem po odvolání Jiřího Režnara.

Ti, kdo zápasy Orlů v letošní sezoně pravidelně sledují, si jistě všimli změny herního systému, ke které byli trenéři nuceni na konci října přistoupit. "Ustoupili jsme od toho našeho agresivního pojetí hry, protože se nám zdálo, že hodně propadáme. Chtěli jsme zkusit jednodušší hokej. Ten sice není pro diváka tak pěkný, ale my nutně potřebovali body. Proto jsem ty tři poslední zápasy odehráli ze zabezpečené obrany," míní Šimíček, mistr světa z norského Lillehammeru v roce 1999. Zároveň však fanoušky ujišťuje, že klub se postupně vrátí k filozofii, s níž do sezony vstupoval.

V těchto dnech se k Jihomoravanům připojí už i dvaatřicetiletý Američan Adam Miller, od nějž si vedení klubu slibuje zlepšení produktivity. "Máme opravdu velká očekávání. Už víme, do jakého útoku jej zařadíme, ale je taky důležité, aby si s kluky rozuměl a zapadl do kolektivu," říká na adresu útočníka, jenž působil v Americe, ve Finsku, v Dánsku, ve Francii i v Asii.

Další zápas odehrají Orli až v neděli 19. listopadu na ledě Vídně. Ta je žhavým kandidátem na obhajobu mistrovského titulu. Vždyť ze sedmnácti zápasů prohrála pouze tři a drží si náskok deseti bodů na druhý Linec.