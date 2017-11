Česká rozhodcovská hvězda na prahu NHL. Místo drobných tučná smlouva, ale i život na cestě

před 1 hodinou

Jaromír Jágr senzačně uniká věku, Jan Rutta znenadání vyletěl mezi opory Chicaga. Méně sledovaný, ale možná důležitější hokejový příběh píše za Atlantikem Libor Suchánek, který může jako první český rozhodčí dobýt NHL. Zbývá mu udělat poslední krok.

Praha / Hershey - Dřív měli evropští sudí cestu do slavné soutěže zapovězenou. Poslední dobou se dvířka pootevřela, ale projdou jimi pouze ti nejlepší a nejšťastnější.

Jmenný seznam zatím čítá Švéda Marcuse Vinneborga a Rusa Jevgenije Romaska. Toť vše.

Číslem tři ze starého kontinentu může být 28letý Suchánek. Aktuálně píská v nižší AHL, ale jelikož má dvoucestnou smlouvu, není daleko od povýšení. O něm ale nechce moc mluvit. "Kdybych pořád myslel na to, jestli dostanu, nebo nedostanu zápas v NHL… to by nebyla dobrá cesta," vykládá.

Tuší, že ho šéfové potřebují sledovat delší dobu. Před sezonou slyšel: "Po přípravě začneš na farmě a pak se uvidí." Tahle věta možná nezní zrovna líbezně, ale ostatní sudí z Česka by z ní skákali radostí.

Suchánek je zkrátka v záviděníhodné pozici. Kariéru mu definitivně převrátil e-mail z letošního léta. Od NHL dostal nabídku na roční dvoucestný kontrakt. Vždycky tajně doufal, že tenhle moment přijde. "Byl jsem šťastný," říká.

Ačkoliv hned věděl, co odepíše, s odpovědí otálel, neboť prožíval hektické období. Zbývaly mu čtyři dny do státnic, které začal intenzivně řešit hned po návratu z mistrovství světa v Paříži a Kolíně nad Rýnem. Na závěrečný dril měl zhruba měsíc.

Nakonec dospěl ke zdárnému konci. Na plzeňské univerzitě získal inženýrský titul.

Strojírenský obor však momentálně bere jako zálohu. Myšlenkami zůstává u práce čárového rozhodčího, zvlášť když mu za mořem může vynést velice slušné peníze.

Jako profesionál dostává násobně víc než v extralize, kde si pískáním spíš přivydělával. Přesnou částku však prozradit nemůže. Stejně jako jeho kolegové má zákaz. Zatímco u smluv elitních hokejistů je za oceánem rozebíraný každý dolar, platy sudích veřejné nejsou.

Neoficiální informace ale samozřejmě existují. Roční plat čárového rozhodčího v NHL by se měl pohybovat mezi 70 a 160 tisíci dolary (1,5 až 3,5 milionu korun), dolní hranice v AHL je o něco nižší.

Já a hvězda?

Přestože Suchánek našlápl ke kariéře, která v Česku nemá obdoby, za hvězdu se nepovažuje. "I kdybych pískal NHL, nebyl bych nejlepší český čárový. Prostě jsem byl ve správný čas na správném místě," tvrdí.

Nezabředává do frází, na mysli má kemp v Buffalu před Světovým pohárem 2016, kam pronikl díky nominaci od Pavla Halase, někdejšího předsedy komise rozhodčích. "Kdyby mě tam neviděli, o nějakém Suchánkovi se nikdo nedozví," říká 28letý inženýr.

Po klíčovém školení v USA, kde přesvědčil, dělal rychlé kroky: tři zkušební zápasy v AHL, mistrovství dospělých a nakonec vysněná smlouva.

"Tohle je hlavně Liborův úspěch," líčil před časem šéf českých sudích Vladimír Šindler. "Je pravda, že když jsme před pár lety viděli, co v něm je, začali jsme po něm šlapat víc a nutit ho učit se jazyky. Ale udělal pro to hodně. Jestli se chytne šance, může to pro něj dopadnout hodně dobře."

Doma tráví dva dny v týdnu

Sladkou budoucnost ochutnal Suchánek zkraje podzimu, kdy pískal osm přípravných zápasů NHL. Začal v New Yorku - ve slavné Madison Square Garden, poznal i novou arénu Detroitu. "Bylo to pro mě vzrušující, protože jsem se potkal s hráči, které jsem předtím viděl jenom v televizi," vzpomíná.

Teď bojuje o to, aby byl co nejdřív obklopený hokejovou smetánkou i v ostrých kláních.

Po každém duelu na farmě zkoumá posudky delegátů, piluje bruslení, chodí do posilovny, sleduje práci zkušenějších kolegů a vstřebává trochu odlišná zámořská pravidla.

Zvyká si i na divočejší styl, nedávno zažil během jediného utkání čtyři bitky. "Těch je tady určitě víc," přitakává. "Když už je konec a hráči padnou na zem, moje taktika je taková, že na ně skočím, protože pak už nemají žádnou možnost pokračovat."

Největší rozdílem oproti Evropě je ale nekonečné cestování. Hodiny v autě, případně v letadle, spaní po hotelích. "Doma v Hershey, což je západně od Filadelfie, trávím tak dva tři dny v týdnu," vypráví Suchánek.

Navíc nemůže spoléhat, že mu všechno vyřídí ligový sekretariát. Jednoduše dostane měsíční rozpis, podle něhož plánuje cestu, zamlouvá hotely a obvolává kolegy, jestli náhodou nevyrazí stejným směrem. "Tohle je pro mě nové," přiznává.

S novou prací, kterou zakouší jako první Čech, je každopádně spokojený. Může si poděkovat, že v 15 letech sekl s dráhou hokejisty a začal pískat.

Teď je krůček od NHL. Není neobvyklé, že nováček alespoň jeden zápas "nahoře" dostane. A pak?

"Všechno se bude odvíjet od mých výkonů na ledě," ví Suchánek. "Ale určitě bych se tady rád usadil."