Voráček v ráži: Skandální video Ottawy? Tohle se děje všude, řidič Uberu je idiot

Forvard Philadelphie Jakub Voráček ostře zkritizoval řidiče dopravní služby Uber, který podle všeho rozesílal médiím nahrávku, na níž šestice hokejistů Ottawy zesměšňuje jednoho ze svých koučů.

"Všimli jste si, že když Raymond vede video, tak i pokud dáváte pozor, nic vás nenaučí? Jenom komentuje, co se děje." I tak mluvil obránce Chris Wideman o trenérském asistentovi Martinu Raymondovi, jenž má u Senators na starosti oslabení.

"A nikdy nic neměníme," přidal hvězdný útočník Matt Duchene. "Takže proč se vlastně scházíme? Nedávám pozor už tři týdny."

Do peprné diskuze se hráči Ottawy pustili koncem října ve Phoenixu, kde uzavírali neúspěšný trip. Nyní zřejmě litují, že při cestě městem využili právě Uber. Jeho řidič rozjařené hokejisty natáčel a video později rozesílal médiím. Podle zdroje stanice Sportsnet proto, že dostal nízké dýško.

"Koho to sakra zajímá? Je to zas..ný idiot. Dělej radši svoji práci," komentoval pro stanici NBC počínání řidiče Voráček. "Jsi řidič Uberu, tak se věnuj řízení. Nesnaž se prodávat videa, abys vydělal nějaké peníze. To radši vypadni. Však víte, jak to myslím. Je to ubožák."

Pro šestici hokejistů Ottawy má český útočník pochopení: "Každý člověk, který má šéfa, každý sportovní tým na světě vám může garantovat, že tohle se stává všude a pořád."

"Platí to i obráceně," pokračoval Voráček. "Jdete na pivo, na večeři a je to hned. Když si vyrazí trenéři, tak mluví o tom, kteří hráči stojí za ho.no, kteří hrají špatně, kteří lépe. Děje se to všude. Teď je z toho hodně povyku, ale já si nemyslím, že (hráči Senators) řekli něco hrozného, prostě mluvili o tom, že jejich oslabení stojí za prd."

Na choulostivé video v úterý upozornil deník Ottawa Citizen. Zástupci Senators už požádali kanadské médium, aby nahrávku stáhlo, ale dostali zamítavou odpověď. List argumentuje tím, že informování o tajně pořízené konverzaci hokejistů je ve veřejném zájmu.

Na úrovni týmu vyřešila Ottawa nevítanou situaci za zavřenými dveřmi. Nepodnikla žádné razantní kroky v podobě odvolání trenéra Raymonda či výměny některého ze šestice hráčů.

Případ povzbudil diskuzi o soukromí v době sociálních sítí.

"Řekl bych, že je smutné, kam společnost míří," řekl k případu brankář Philadelphie Brian Elliott. "Vzít si Uber a vyjet na večeři nebo drink, to je to nelepší, co mohli (hráči Ottawy) ten večer udělat. Je docela smutné, jak to dopadlo. V ideálním případě se chováte tak, abyste se nemuseli bát, že vás někdo natáčí, ale je jasné, že někdy chcete mít soukromí. To je holt dnešní svět sociálních médií."

