Krutá upřímnost. Ottawa opět v průšvihu, hráči na videu zesměšňovali kouče a hru týmu

před 3 hodinami

Fanoušci hokejové Ottawy ještě nerozdýchali odchod Erika Karlssona a už diskutují o dalším průšvihu. Uniklo video, na kterém několik hráčů Senators včetně známých jmen vtipkuje o hře vlastního týmu, přičemž nevybíravě kritizuje jednoho z trenérů.

Silně podprůměrná návštěvnost v NHL, strádající klubová kasa, rezignace člena vedení kvůli sexuálnímu obtěžování, soudní pře partnerek bývalých hvězd mužstva Karlssona a Mikea Hoffmana. Hokejová Ottawa píše poslední dobou tragickou kapitolu své historie.

Mnozí už netrpělivě vyčkávají, kdy klopýtání temnou uličkou skončí. Poslední exces nevědomky předvedla šestice hráčů Senators, která během jízdy Uberem až příliš otevřeně rozebírala vlastní mužstvo.

Na uniklé pětiminutové nahrávce (video výše) spolu diskutují hvězdný Matt Duchene, zářící mladík Thomas Chabot, obránci Dylan DeMelo s Chrisem Widemanem a útočníci Chris Tierney s Alexem Formentonem, který už zamířil zpátky do juniorky.

Šestice parťáků využila dopravní službu Uber ve Phoenixu, kde Senators koncem října zakončili neúspěšný trip (jediný bod ze tří zápasů, skóre 7:15).

"Na jejich protiútocích je stejně nejlepší, že je ani nezpomalíme," komentoval Wideman defenzivní hru svého týmu proti soupeřům. "Prostě k nám přijedou v šílené rychlosti. Andy (brankář Craig Anderson, pozn. red.) si pak jen říká: A ku.va."

Kritiku za taktickou přípravu mančaftu schytal především asistent trenéra Martin Raymond, jenž do klubu přišel před dvěma roky. Nejdřív měl na starosti přesilovky, poté diktoval, jak hrát oslabení.

"Marty Raymond, jediný trenér v historii NHL, který má nejhorší přesilovku a nejhorší oslabení v jednom kalendářním roce," představoval za smíchu kolegů svého kouče Duchene.

Má Duchene pravdu? Slova Matta Duchenea, že trenér Martin Raymond dokázal Ottawu dovést k nejhorší přesilovce i oslabení v lize, jsou přehnaná. Ale ne příliš. V minulé sezoně, kdy Raymond za přesilovku týmu do určité chvíle zodpovídal, byli Senators v této činnosti pátí nejhorší (úspěšnost 16,6 %) z 31 klubů. V oslabení, kde probíraný kouč taky přiložil ruku k dílu, šestí nejhorší (76,2 %). V aktuálním ročníku má 51letý Raymond na starosti jen hru v oslabení, při níž je Ottawa zatím tragická (68,8 %). Hůř je na tom jen Florida. Naopak v přesilovkách se kanadský tým zvedl a patří k nadprůměru (27,3 %).

Následovaly další údery. "Všimli jste si, že když Raymond vede video, tak i pokud dáváte pozor, nic vás nenaučí? Jenom komentuje, co se děje," podotkl Wideman.

"A další věc… Nikdy nic neměníme," přidal Duchene. "Takže proč se vlastně scházíme? Nedávám pozor už tři týdny."

"Taky nesnáším, jak nás pořád z něčeho zkouší," opřel se do probíraného trenéra Wideman. Do následné diskuze přispěl i Chabot, jenž jednoho ze svých parťáků nabádal: "Příště se prosím Raymonda na něco zeptej. Jen proto, aby řekl, že je to skvělá otázka."

Nedlouho po zveřejnění videa přišli ottawští hříšníci s omluvou. "Chceme se veřejně omluvit Martymu Raymondovi, našim spoluhráčům a trenérům za naše komentáře ve Phoenixu," stojí v prohlášení. "Naše soukromá konverzace byla nahrána bez našeho vědomí nebo souhlasu. Tohle je důležitá lekce. Polepšíme se."

Hlavní trenér Ottawy Guy Boucher v dalším prohlášení podržel kouče Raymonda, jemuž prý stoprocentně věří, a podotkl, že choulostivý incident budou Senators řešit za zavřenými dveřmi.

Nezavařili si ovšem jen Duchene a spol. Ve větším průšvihu je Uber, neboť nahrávka pravděpodobně pochází od jeho řidiče.

"Natáčet nebo nahrávat pasažéry bez jejich souhlasu je absolutně nepřijatelné," hřímal na Twitteru šéf kanadské pobočky společnosti Rob Khazzam. "V případě nahlášení nebo zjištění takového skutku zahájíme vyšetřování a podnikneme kroky k zachování soukromí a intergrity našeho společenství. V tomto konkrétním případě jsme vynaložili úsilí s cílem video smazat."

I kdyby citlivé video z internetu zmizelo, což je nepravděpodobné, další skvrnu při pokusu Senators o přestavbu už nikdo nesmaže.