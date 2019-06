St. Louis dělí jediná výhra od Stanley Cupu, Češi se v dresu Bostonu opět neprosadili

před 22 minutami

Hokejisty St. Louis dělí jediná výhra od zisku prvního Stanley Cupu. V pátém utkání finále play off NHL zvítězili těsně v Bostonu 2:1 a druhým triumfem po sobě obrátili sérii z 1:2 na 3:2. Mečbol Blues zařídili vítězným gólem David Perron, brankou a nahrávkou Ryan O'Reilly a 38 zákroky gólman Jordan Binnington. Čeští útočníci poražených Bruins David Krejčí a David Pastrňák nebodovali.

Trenér Bostonu Bruce Cassidy se rozhodl hrát na sedm obránců a do sestavy zařadil Stevena Kampfera. Třetí zápas po sobě vynechal kvůli zranění jiný bek Bruins Matt Grzelcyk. Naopak slovenský kapitán Zdeno Chára, který v minulém duelu po zásahu pukem do obličeje zřejmě utrpěl zlomeninu čelisti, naskočil do hry s celoobličejovým krytem.

Cassidy nechal mezi náhradníky Davida Backese, a tak většinu času po Krejčího boku strávil Pastrňák, který měl i díky vytížení v první formaci ze všech útočníků Bruins nejvyšší čas na ledě. Navíc byl i nejaktivnějším střelcem, jenže ani jedna z jeho šesti ran se neujala. V sestavě St. Louis zastoupil Robert Bortuzzo parťáka z defenzivy Joela Edmundsona.

Boston v první třetině přestřílel Blues 17:8, skóre však zůstalo neměnné. V 16. minutě nabil Pastrňák zpoza brankové čáry na střelu z první Bradu Marchandovi, který orazítkoval tyčku. Na druhé straně domácí gólman Tuukka Rask zastavil velké šance Tylera Bozaka a Perrona.

Hostům vyšel skvěle úvod druhé části, v níž po 55 vteřinách udeřili. Vladimir Tarasenko sice ze sóla Raska nepřekonal, ale jen chvilku poté našel Zach Sanford zpoza branky zadovkou mezi nohama O'Reillyho, který bekhendem pod horní tyč navázal na dva zásahy z předchozího utkání.

V závěru druhé třetiny zachránil Boston od druhého inkasovaného gólu Krejčí. Obránce Blues Alex Pietrangelo obehrál Raska i beka Charlieho McAvoye a zamířil do opuštěné branky, ale v rozhodujícím momentu zastavil jeho střelu obětavě ramenem český útočník.

Domácí začali závěrečné dějství náporem, jenže Binningtona při něm nepřekonali. Kampfer byl přitom hodně blízko, ale jeho pokus skončil na horní tyčce. Ve 49. minutě zazvonilo naopak nahození hostujícího zadáka Coltona Parayka na levou tyč Raskovy branky.

O dvě minuty později Bozak podrazil domácího útočníka Noela Acciariho, který se po tvrdém dopadu těžce sbíral z ledu. Hra však pokračovala bez zásahu sudích, puk se dostal k Perronovi a jeho přihrávku na volného Bozaka před brankou si za záda nešťastně usměrnil Rask.

V 53. minutě jel Tarasenko po přihrávce O'Reillyho sám na Raska, který ho ale znovu vychytal. Za minutu Bruins duel zdramatizovali při signalizované početní výhodě. Obránce Toreyho Kruga nerozhodil ani zásah hokejkou Oskara Sundqvista do obličeje a na pravý kruh přihrál Jakeu DeBruskovi, jenž pohotovou ranou překonal Binningtona.

V 56. minutě se Perron neprosadil ze samostatného úniku a utkání tak nabídlo dramatický závěr, v němž si Boston vytvořil obrovský tlak. Na vyrovnání už ale domácí nedosáhli a poprvé v sérii prohrávají.

Šestý duel je na programu v St. Louis v noci z neděle na pondělí od 2:00 SELČ.

Finále Stanleyova poháru - 5. zápas:

Boston Bruins - St. Louis Blues 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 54. DeBrusk (Krug) - 21. R. O'Reilly (Sanford, Pietrangelo), 51. D. Perron (R. O'Reilly, Bozak). Rozhodčí: Kozari, Sutherland - Devorski, Racicot. Vyloučení: 1:3. Bez využití. Střely na branku: 39:21. Diváci: 17.565. Hvězdy zápasu: 1. R. O'Reilly, 2. Binnington (oba St. Louis), 3. Krug (Boston). Stav série: 2:3.

Boston: T. Rask - McAvoy, Chára, Carlo, Krug, C. Clifton, J. Moore, Kampfer - Pastrňák, Bergeron, Marchand - Heinen, Coyle, M. Johansson - Acciari, Kuraly, Nordström - Krejčí, DeBrusk. Trenér: Bruce Cassidy.

St. Louis: Binnington - Parayko, Bouwmeester, Pietrangelo, C. Gunnarsson, Bortuzzo, Dunn - Tarasenko, B. Schenn, Schwartz - D. Perron, R. O'Reilly, Sanford - Blais, Bozak, Maroon - A. Steen, Sundqvist, Barbašev. Trenér: Craig Berube.