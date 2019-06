NHL dál počítá s Českem, říká promotér Tomáš Petera. Ale s NBA je to mnohem těžší

před 1 hodinou

Tomáš Petera je znovu víc vidět u organizace velkých sportovních akcí. Ať už jde o spolupráci s Oktagonem a bojovými večery MMA nebo blížící se zastávku NHL v Praze. Přitom dál trénuje talentované tenisty a tenistky včetně Karolíny Muchové. V rozhovoru pro Aktuálně.cz mluví o současných sportovních projektech, u nichž je nějakým způsobem aktivní, ale zpětně hodnotí také historii – působení ve fotbalovém Baníku Ostrava nebo ambiciózní projekt olympijských her pro Prahu.

NHL s Českem počítá

Jak jste se dostal k projektu NHL v Praze?

Spolupracoval jsem v České sportovní s NHL už dříve. Dělali jsme zápasy v roce 2008. Pomáhal jsem jim v roce 2016 se Světovým pohárem. Před rokem a něco, kdy se rozhodli, že by vrátili Global Tour do Evropy, oslovili mě, zda bych neměl zájem s nimi spolupracovat na obchodní a marketingové stránce projektu. Produkt, tedy ten zápas, má celoevropsky na starosti společnost LiveNation.

Co máte vy na starosti konkrétně?

Snažím se sehnat co nejvíc sponzorů a partnerů. Plus produkčně mám na starosti celý doprovodný program kolem zápasu NHL v Česku. Skoro týden bude v ČR NHL Fan Tour. Mělo by to být v Plzni, v Českých Budějovicích, v Brně, v Ostravě, v Praze. Součástí toho bude umělé kluziště, interaktivní zóna, malé muzeum NHL.

Jaké sponzory už se vám podařilo přitáhnout?

Máme podepsané firmy Tesla Batteries, Replay a jsme blízko podepsání dalších dvou nebo tří.

Jak budou vypadat ty fanzony?

Je prioritní, aby je navštívilo co nejvíc lidí. Tedy snažíme se to dělat na velkých náměstích, ve spolupráci s lokálními kluby a hráči, legendami, které začínaly v tom klubu, v tom městě. V Budějovicích to bude o Prospalovi s Turkem, v Plzni o Strakovi se Špačkem, v Brně o Zábranském.

Jak je to řešené z hlediska financí?

Celé to musím zaplatit ze svého. NHL mi akorát přiveze dva kontejnery s některými potřebnými náležitostmi včetně toho minimuzea s hokejovými artefakty. A zaplatí mi za to pak smluvenou částku jako odměnu.

Jde nyní podle vašich informací ohledně Global Tour o jednoletý skok do Evropy nebo dlouhodobější projekt?

Jejich ambice je, aby to bylo v Evropě i v budoucnu co nejvíckrát. A naší ambicí zase je, aby se chtěli vrátit i do Česka. Global Tour je každopádně víceletý projekt, počítá se v něm s Evropou i Českem. A pokud by přímo soutěžní zápas NHL třeba příští rok v Česku nebyl, budeme chtít sem dostat aspoň některý z těch přípravných zápasů, které týmy NHL nyní hrají v Německu a Švýcarsku s místními kluby. Mnoho českých klubů o to má enormní zájem.

Tenisté nechtějí vystoupit z komfortní zóny

Dá se říct, že skrze NHL v Praze se zase trochu vracíte do sportovního byznysu?

Po prodeji České sportovní jsem měl taková dvě větší okna, okno olympijské a okno fotbalové. To skončilo před sedmi lety. Pak jsem si dal trochu oddech a zase se vrátil k tenisu. Pomáhal jsem například Andree Hlaváčkové jako její trenér. To mě energeticky dobilo a zase jsem začal uvažovat, že bych mohl začít dělat věci kolem sportovního marketingu. Začal jsem dělat menší tenisové turnaje. Začal jsem se starat o tenisový klub v Plzni, kde bych rád vybudoval tenisovou akademii.

K tomu jsem se dohodl na spolupráci s Ondrou Novotným na Oktagonu. Udělali jsme společnost Czech Dance Organization, kterou se snažím podporovat a pomáhat jí. A teď ta NHL.

Zároveň jste po Andree Hlaváčkové znovu víc vidět u dalších zajímavých tenisových příběhů včetně Terezy Martincové, Karolíny Muchové…

To mě baví.

Co, ty turnaje?

Dělám na Štvanici společný turnaj ITF holek a challenger kluků s dotací 80 tisíc dolarů. Pro lidi si myslím, že je to zajímavé, že to je dělané dohromady.

V poslední době se začalo spekulovat o tom, že by se největší domácí ženský tenisový turnaj Sparta Prague Open přesunul ze Stromovky na Štvanici. Má to něco společného s vámi?

Myslím si, že ten turnaj patří na Štvanici. Štvanice se pro něj hodí. Licenci ale drží Mirek Černošek a Česká sportovní a je na něm, jak se rozhodne. Doteď to dělal na Spartě. Ale nějaké diskuse mezi námi o tom, že by se mohlo hrát na Štvanici, už proběhly. Pokud tomu budu moct nějak pomoct, rád do toho půjdu.

A jak se změnil tenis jako takový za posledních deset let? Tématem, které se například v Česku řeší, je to, že holkám to jde, klukům moc ne. Proč to tak je, jaký na to máte názor?

Nevím, jestli je to téma dneška, možná to tak bylo i dřív. Holky jsou pracovitější než kluci. Kluci jsou lemplové a málo pracují, když to budu chtít říct hodně ostře.

Jde jen o tenis nebo je to napříč sporty a není to ve světě stejné?

Neumím posoudit. U tenisu to mohu říct, že do něj jakž takž vidím. A co se mezinárodního srovnání týče, někde to tak je, někde ne. Podobný problém jako my mají Švédové třeba.

Co znamená, že je někdo lempl a málo pracuje?

Trénují, ale tak, aby je to moc nebolelo. Pořád jsou v komfortní zóně. A je těžké najít motivační faktory, aby chtěli pracovat. Nedaří se nám nacházet nové motivační faktory, aby mladí chtěli pracovat víc. Za nás to bylo dostat se ven, vydělat si… To teď není.

Říká se také, že světová konkurence v mužském tenise je mnohem větší než v ženském. Co si o tom myslíte?

V klucích je to tak, že abyste se dostali do špičky, musí se toho skloubit strašně moc a téměř nic nesmí chybět. U holek může něco chybět a dá se to něčím jiným dohnat. To je asi základní rozdíl.

To, že jste v poslední době pracoval víc s holkami, je způsobeno i tím, že se vám s nimi obecně lépe pracuje?

Každý má své limity, ale chci, aby dosáhli svého maxima. A když necítím, že jsou pro to tenista nebo tenistka ochotni něco obětovat, nejdu do toho. A častěji jsem u toho nešel u kluků.

NBA v Česku by byla násobně dražší

Vaším velkým projektem byla kandidatura Prahy na olympijské hry. To je pasé?

Je to škoda. Byla to velká šance pro Prahu a sport u nás. Bohužel se z ní stalo politikum a přestřelka o úplně jiných věcech. My bychom třeba neměli velkou šanci sem olympiádu dostat, ale ty přípravné procesy spojené s kandidaturou by nás nakoply. Dnes se vracíme k něčemu, co je stejně potřeba udělat a udělá se to. Přitom to mohlo být už dávno. Jde třeba o vládní agenturu pro sport. Kdybychom se s olympijským projektem jako společnost zavázali k realizaci některých dlouhodobých koncepčních věcí, plnily by se a neodviselo by to od toho, kdo je zrovna u politické moci.

Sledujete, jak se daří Baníku?

Jasně. Ale fotbal už asi není něco, kam bych se chtěl se svými aktivitami vrátit. Byl jsem dva roky v Liberci, pak dlouho - od roku 2003 do roku 2011 - v Baníku. Sportovně to byly úspěšné roky. Ale ekonomicky s potřebou podpory města, bez níž to dnes v podstatě nelze dělat, to bylo vyčerpávající. Měli jsme roční rozpočet od 80 do 120 milionů. Ekonomika toho je jednoduchá. Kdyby si 15 tisíc fanoušků koupilo permanentku za pět tisíc, tak není co řešit. Pokud potřebujeme peníze politiků, jednou je máte, jednou je nemáte.

Tak jednoduché to přece ale nebylo a není.

Ano. Udělal jsem manažerskou chybu. Rozhodl jsem se, že půjdeme vybudovat stadion někam jinam než na Bazaly. Město za mnou nejdřív stálo, pak ale ne. A postupně během dvou let mě donutili se klubu zbavit.

Chtěl byste ve sportovním byznysu něco podniknout? Máte v tomto směru nějaký sen?

Ještě dřív dohromady s Mirkem Černoškem jsme zvažovali NBA v Praze. Ale nevychází to ekonomicky. Je to násobně dražší než NHL. Bylo by ale třeba fajn mít tady WTA nebo ATP Masters, finále sezony v tenise. Díky O2 areně se tady u nás dá dělat leccos.

Peníze ve sportovním marketingu

Jak vidíte trh marketingových peněz ve sportu nyní v porovnání s dobou před deseti lety?

Důležité peníze přicházejí z několika zdrojů. Myslím si, že ideální je v rozpočtech různých akcí nepočítat s dotačními penězi. Ideál je, když si na sebe cokoliv vydělá samo. Nejlépe z prodeje lístků. Pak od sponzorů a až pak z dotačních peněz.

Jaké podniky to dokážou? Dnes snad MMA?

Je to NHL, je to Laver Cup, Final Four v basketbalu. V podstatě nadnárodní velké projekty. Ale lepší se to. Zásadní je cena lístků a lidé jsou pomalu schopni si za kvalitní produkt zaplatit. NHL byla vyprodaná za dvě hodiny a lístky byly relativně drahé. Problém sponzoringu je ten, že velké firmy, které by mohly sport sponzorovat, nejsou v českých rukách. A matky lokální dění zas tolik nezajímá. Škoda Auto může být ukázkový příklad. O jejich marketingu se rozhoduje v Německu a sponzoruje se Tour de France nebo MS v hokeji. Peníze jdou pryč. Nejsou tady.

Na druhou stranu je spousta nových českých kapitalistů, kteří třeba prodali své firmy, mají peníze a mohou je investovat do sportu. Děje se to?

Výjimečně na základě osobních preferencí těchto podnikatelů a jejich kontaktů ve sportu. Ale ano, takové příklady jsou. Třeba zmíněná firma Tesla Batteries, dělají baterky, powerbanky. To jsou Češi, kteří koupili firmu, chtějí ji znovu rozvíjet a spojení se sportem jim dává smysl.