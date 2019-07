Voráček si dobíral Jágra kvůli kilům. Už ale balí do Ameriky a těší se na NHL v Praze

před 48 minutami

Ač plánoval první led až v polovině srpna v zámoří, kvůli hokejové exhibici legend ve Znojmě udělal kapitán národního týmu Jakub Voráček výjimku. Akce podobného typu vyhledává, navíc pokud se konají na jižní Moravě.

Ve čtvrtek jste si zahrál exhibiční zápas ve Znojmě. Jak se vám akce líbila?

Moc jsme si to užili. Na to, že se hrálo už v polovině července, tak ta úroveň nebyla špatná. Samozřejmě nám trochu skákaly puky a byla tam vidět ta letní únava. S tím se ale dalo počítat.

Na koho jste se nejvíc těšil?

Těch příležitostí vidět nás takto všechny pohromadě moc není. Potěšilo mě, že jsem si mohl zahrát s Michalem Frolíkem a Jirkou Tlustým v jedné pětce. Byli jsme spolu v žácích a juniorech, ale takhle jsme se nikdy nepotkali. Navíc po čtyřech letech jsem hrál i s Jardou Jágrem v jednom dresu.

Ten si stěžuje na nadváhu. Bylo to na něm vidět?

Nějaká kila navíc tam má. Bylo to poznat, ale určitě nebyl jediný (smích).

Před měsícem jste měl charitativní akci v Mikulově, teď exhibice ve Znojmě. Na jižní Moravě se vám asi líbí, že?

Markéta (přítelkyně - pozn. redakce) je z Moravy, takže mám k tomu kraji blízko. Rád se sem vracím a vždycky to tak bude.

Už jste zahájil letní přípravu?

Na suchu ano, ale na ledě jsem kromě té znojemské exhibice nebyl. Plánoval jsem ho až někdy v půlce srpna. Chodím později než ostatní kluci, protože přes sezonu je toho ledu hrozně moc.

Jaké jsou vaše další plány?

Příští týden odlétám za oceán. Tam se zavřu a budu se soustředit jenom na sezonu. Tady se furt děje něco okolo. Tři neděle budu na suchu v posilovně, přidám nějaké běhání. Pak začnu bruslit a připravovat se na kemp, který je v polovině září. Dohromady pojedu dva a půl měsíce.

Do Česka se vrátíte až začátkem října na zápas NHL v Praze?

30. září sem letíme, máme zápas ve Švýcarsku. Pak strávíme pět dní v Praze, tak se na to moc těším.

Co pro vás ten pražský zápas znamená?

Vždycky, když se na něco hrozně těším, tak to stojí za houby. Jsem rád, že přijde široká rodina, známí a kamarádi. V tom to bude speciální. Doufám, že to bude zajímavý hokej.

Píšou vám lidi s žádostí o lístky?

Známí a rodina se nikdy neptají. Většinou píšou ti, které jsem třeba čtyři roky neviděl. A to potřebují hned šest až osm lístků, takže takovéto nápady tam mám (úsměv).

Jaká máte vůbec očekávání od nové sezony?

Čeká mě to stejné, co za posledních jedenáct let. Konkrétní vize nemám, ale věřím, že sezona bude úspěšnější než ta minulá.