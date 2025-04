Palát dal gól, ale New Jersey podlehlo Pittsburghu

Český útočník Ondřej Palát dal patnáctý gól v této sezoně NHL, ale hokejisté New Jersey prohráli s Pittsburghem 2:4.

Ondřej Palát slaví se spoluhráči z New Jersey gól v brance Pittsburghu | Foto: Reuters

New Jersey poslal do vedení už po 15 vteřinách Erik Haula. Palát v čase 6:17 zvýšil tečí na 2:0.

Pak už se prosazovali jen hosté. Po gólu a přihrávce si připsali Jevgenij Malkin a kapitán Sidney Crosby.

New Jersey prohrálo podruhé za sebou, ale v Metropolitní divizi mu stále patří třetí příčka a postup do play off má jistý.

Connor McDavid zářil i ve druhém utkání po návratu po zranění, asistoval u všech čtyř branek Edmontonu při výhře 4:2 nad San Jose. V minulém zápase proti St. Louis měl tři asistence.

Kanadský tým rozhodl utkání ve třetí třetině. Nerozhodný stav 2:2 prolomil v početní převaze Corey Perry a do prázdné branky 26 vteřin před koncem zpečetil výhru Connor Brown.

Calgary s útočníkem Adamem Klapkou porazilo Minnesotu 4:2 a udrželo naděje na postup do vyřazovacích bojů, v Západní konferenci se přiblížilo osmému St. Louis na rozdíl tří bodů.

Nad Minnesotou vedli už 4:0. Hosté, kteří si výhrou mohli již zajistit účast v play off, v závěrečných pěti minutách jen zmírnili porážku. Klapka odehrál přes 15 minut a jednou vystřelil na branku.

Možnost vybojovat si postup do vyřazovací části promarnil v pátek také Montreal, který podlehl v Ottawě 2:5. Senators, kteří všechny tři předchozí vzájemné zápasy v sezoně prohráli, už play off jisté mají.

Dvěma góly se podílel na vítězství Ottawy Shane Pinto. Český brankář Canadiens Jakub Dobeš opět sledoval utkání jen ze střídačky.

Montreal má tři utkání před koncem základní části na poslední postupové pozici náskok šesti bodů na Columbus, New York Rangers a Detroit. Blue Jackets mají zápas k dobru.

Tampa Bay bojující o první místo v Atlantické divizi prohrála s Detroitem 3:4 v prodloužení. V zápase vedla už po minutě hry, když se prosadil Anthony Cirelli.

Red Wings zásluhou Patricka Kanea a Tylera Motteho v druhé třetině skóre otočili.

Za domácí odpověděl dvěma góly Gage Goncalves. Utkání poslal do prodloužení v čase 52:59 Marco Kasper, který v něm i rozhodl. Hosté ještě udrželi naději na postup do vyřazovacích bojů.

Výsledky NHL:

Ottawa - Montreal 5:2 (2:0, 2:2, 1:0)

Branky: 1. a 58. Pinto, 5. Cozens, 22. Greig, 35. Batherson - 23. Dvorak, 36. N. Suzuki. Střely na branku: 33:22. Diváci: 18.685. Hvězdy zápasu: 1. Pinto, 2. Greig, 3. Amadio (všichni Ottawa).

Tampa Bay - Detroit 3:4 v prodl. (1:0, 1:2, 1:1 - 0:1)

Branky: 38. a 42. Goncalves, 2. Cirelli - 53. a 64. Kasper, 25. Kane, 37. Motte. Střely na branku: 21:26. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Kasper (Detroit), 2. Goncalves, 3. Hagel (oba Tampa Bay).

New Jersey - Pittsburgh 2:4 (2:1, 0:1, 0:2)

Branky: 1. Haula, 7. Palát - 17. Malkin, 22. Puustinen, 54. Crosby, 59. Rust. Střely na branku: 28:23. Diváci: 16.514. Hvězdy zápasu: 2. Crosby, 3. Malkin (oba Pittsburgh).

Edmonton - San Jose 4:2 (2:1, 0:1, 2:0)

Branky: 7. Bouchard, 16. Emberson, 48. Perry, 60. C. Brown - 18. W. Smith, 26. Thrun. Střely na branku: 34:24. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. McDavid, 2. Bouchard, 3. Emberson (všichni Edmonton).

Calgary - Minnesota 4:2 (1:0, 2:0, 1:2)

Branky: 17. Backlund, 26. Šarangovič, 28. Kadri, 48. Lomberg - 56. Trenin, 59. Nyquist. Střely na branku: 32:18. Diváci: 18.566. Hvězdy zápasu: 1. Backlund, 2. Šarangovič, 3. Lomberg (všichni Calgary).

Tabulky NHL:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. x-Toronto 78 48 4 26 255:227 100 2. x-Tampa Bay 79 45 8 26 282:210 98 3. x-Florida 79 46 4 29 245:211 96 4. x-Ottawa 79 43 6 30 229:222 92 5. Montreal 79 39 9 31 238:258 87 6. Detroit 79 37 7 35 224:249 81 7. Buffalo 78 35 6 37 258:271 76 8. Boston 80 32 9 39 214:266 73

Metropolitní divize:

1. y-Washington 78 50 9 19 282:215 109 2. x-Carolina 78 46 5 27 251:215 97 3. x-New Jersey 79 41 7 31 235:212 89 4. NY Rangers 79 37 7 35 244:245 81 5. Columbus 78 36 9 33 253:266 81 6. NY Islanders 78 34 11 33 218:247 79 7. Pittsburgh 80 33 12 35 237:287 78 8. Philadelphia 78 32 9 37 227:271 73

Západní konference:

Centrální divize:

1. x-Winnipeg 79 54 4 21 269:182 112 2. x-Dallas 79 50 6 23 269:208 106 3. x-Colorado 80 48 4 28 269:227 100 4. St. Louis 80 43 7 30 245:228 93 5. Minnesota 80 43 7 30 222:235 93 6. Utah 79 36 13 30 228:239 85 7. Nashville 79 29 8 42 203:261 66 8. Chicago 79 23 10 46 214:285 56

Pacifická divize:

1. x-Vegas 79 48 9 22 262:210 105 2. x-Los Angeles 78 45 9 24 233:192 99 3. x-Edmonton 79 46 5 28 252:230 97 4. Calgary 79 38 14 27 210:231 90 5. Vancouver 79 37 13 29 231:245 87 6. Anaheim 79 35 8 36 216:254 78 7. Seattle 80 34 6 40 238:256 74 8. San Jose 79 20 11 48 207:305 51

Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off, "y" znamená jisté prvenství v divizi, "z" prvenství v konferenci a "p" zisk Prezidentské trofeje.