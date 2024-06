Trapas po finále NHL. McDavid svedl nevídaný kousek, pro cenu si ale nepřijel

Jako poražený finalista NHL vyhrál Conn Smythe Trophy pro nejužitečnějšího hokejistu play off, což se prakticky nestává. Možná ještě větší rozruch ale Connor McDavid vzbudil tím, že si prestižní cenu nepřevzal.

Zatímco hráči Floridy slavili výhru v sedmém utkání finále Stanley Cupu, šéf ligy Gary Bettman si vzal slovo, aby předal Conn Smythe Trophy nejlepšímu hráči vyřazovacích bojů.

Když ale ohlásil McDavidovo jméno, kanadská modla nepřijela. Už byla v šatně s celým týmem Edmontonu. A nevrátila se.

Televize tak místo osamoceného funkcionáře ukazovaly raději záběry šťastných floridských šampionů nebo McDavidových rodičů v hledišti.

Pořadatelé následně odnesli Conn Smythe Trophy zpět do zákulisí. Domácí fanoušci Floridy při tom skandovali: "Bobby! Bobby!" Podle nich měl cenu vyhrát jejich milovaný brankář Sergej Bobrovskij.

Ruský hrdina však zakončil play off nepříliš oslnivou úspěšností zákroků 90,6 procent, v dlouhém finále ho zradilo několik divokých výsledků. Mezi floridskými hráči do pole zase nikdo nepřekročil průměr bod na zápas.

Proto novináři vybrali McDavida, který sice v posledních dvou kláních vyšel naprázdno, ale jinak kraloval nevídaným způsobem. Ve 25 zápasech play off nasbíral 42 bodů (8+34), o deset víc než druhý v pořadí Evan Bouchard, a v historických tabulkách zaostal jen za Waynem Gretzkym a Mariem Lemieuxem.

Poražený finalista vyhrál Conn Smythe Trophy teprve pošesté v historii.

McDavid navázal na Jeana-Sébastiena Giguera, který nevšední kousek svedl před 21 lety jako brankář Anaheimu.

I dalšími držiteli z řad poražených finalistů byli zpravidla gólmani. McDavid je teprve druhým útočníkem po Reggiem Leachovi a jeho výkonu z roku 1976.

"Samozřejmě je to pocta, ale…," odmlčel se McDavid, když se sklíčeným výrazem komentoval zisk individuální trofeje.

To vysvětluje, proč si pro ni nepřišel. Byl příliš zdrcený.

"Nemyslím si, že ho Conny Smythe Trophy zajímá," poznamenal Kanaďanův parťák Leon Draisaitl. "Vypovídá to o tom, jak úžasný hokejista to je. Na světě není nikdo, kdo by chtěl Stanley Cup vyhrát víc než on. Vězte, že každý den dělá všechno, co jde, aby se mu to jednoho dne podařilo. Je to teď i pro mě těžké, zvlášť když vidím, jak smutný a zklamaný je."

Hokejovou komunitu však McDavidovo jednání rozděluje.

Podle jedněch neprokázal 27letý centr dostatek respektu, když si pro prestižní trofej, která mimochodem stále nemá českého vítěze, odmítl přijet. Poukazovali na to, že Giguere nebo jiný poražený brankář Ron Hextall v ještě dávnější minulosti cenu převzali.

Podle jiných ale nemělo smysl, aby se zarmoucený McDavid vracel z kabiny a přebíral trofej, o kterou ani neusiloval, za bučení floridského publika.

I oni argumentovali Giguerem, který sice formalitu podstoupil, ale tvářil se u toho zcela nepřítomně.

Rozpačitý ceremoniál při vyhlášení vítěze Conn Smythe Trophy můžete zhlédnout zde: