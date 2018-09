První lajna? Zadina možná půjde na farmu. Kouč Detroitu argumentuje Pastrňákem

před 1 hodinou

V Detroitu přemýšlejí, jestli mladého střelce Filipa Zadinu nechat v hlavním týmu, nebo mu raději dát prostor na farmě.

Praha - Podle novinářské prognózy měl zamířit do první lajny Red Wings, stanice Sportsnet ho dokonce pasovala mezi kandidáty na Calder Trophy pro nejlepšího ligového nováčka. Zadina však zatím nemá jisté místo v NHL.

Dosud naskočil do pěti přípravných zápasů, v nichž dostal hodně času na ledě a posbíral tři body (2+1). Naposledy se blýskl vítězným gólem. Ne vždycky ale trenéra přesvědčil.

"Myslím, že pokud nejste supervelký a superrychlý, tak vám nějaký čas trvá, než zjistíte, jak si pro sebe vytvořit místo," komentoval Zadinovy výkony před posledním zápasem kouč Detroitu Jeff Blashill.

"Zatím mi to jde dobře, ale určitě mi to půjde ještě lépe," hodnotil se český křídelník. "Chci zůstat v prvním týmu. Dělám pro to všechno. Snažím se hrát pro tým, blokovat střely a přispívat k dobré atmosféře v kabině. Vím, že později přijdou i góly a asistence."

V noci na čtvrtek rozhodl Zadina ranou z první o výhře 3:2 v prodloužení nad Bostonem.

Další (a poslední) šanci přesvědčit bude mít v jednom z víkendových duelů proti Torontu. Aby zůstal mezi elitou, potřebuje dokázat, že patří do prvních třech formací a že je platný v přesilovkách.

Marodka v obraně Je možné, že při zahájení sezony 4. října budou Detroitu chybět beci Trevor Daley, Danny DeKeyser a Jonathan Ericsson, kteří jsou lehce zranění. Dalšího zadáka Mikea Greena trápí virové onemocnění. Velmi slušnou šanci na setrvání v hlavním mužstvu tak mají čeští obránci Filip Hronek a Libor Šulák. První z nich loni zářil na farmě, Šulák hýřil produktivitou ve Finsku. Oba si zahráli na mistrovství světa.

"Jde nám o to, aby (Zadina) hrál na pozici, která mu pasuje," podotkl Blashill. "Chceme z něj mít ofenzivní hvězdu. A jak toho docílíme co nejrychleji? Pokud ho nakonec pošleme do Grand Rapids (farma Detroitu), tak by tam měl zářit."

Přestože Red Wings stojí o ofenzivní vzpruhu po konci kariéry svého dlouholetého kapitána Henrika Zetterberga, dávají si pozor, aby Zadinu nezavalili příliš velkou zodpovědností. Přeci jen jde o 18letého útočníka, který před pár měsíci prošel draftem a s profesionálním hokejem nemá tolik zkušeností.

"Z dlouhodobého hlediska o Filipa vůbec nemám starosti," řekl Blashill. "Ale pokud jde o to krátkodobé, budeme muset udělat nějaké rozhodnutí."

Trenér Detroitu zároveň připomněl, že pobyt na farmě může mladému hráči pomoct, přičemž zmínil čtyři roky starý případ David Pastrňáka: "První polovinu ročníku hrál na farmě a odjel na mistrovství světa dvacítek. Hrál opravdu dobře. Sezonu pak dokončil v Bostonu. Zmínil bych ještě (Nikitu) Kučerova, který byl v AHL neuvěřitelný, a proto si ho během roku vytáhli nahoru."

Znevýhodněný Frk

Diskuze kolem nejbližší Zadinovy budoucnosti by měla zajímat jiného forvarda Detroitu Martina Frka, který bojuje o setrvání v NHL. Loni naskočil do 68 zápasů a posbíral 25 bodů (11+14). Zaujal tvrdou střelou, která poranila nejednoho hráče.

V letošním kempu toho ale moc nepředvedl, neboť ještě před jeho startem prodělal zranění. Poprvé nastoupil až v noci na čtvrtek. Dvakrát vypálil, ale nebodoval.

"Těžko se vám dokazuje, že do týmu patříte, když nehrajete," prohlásil Blashill. "Martin to ví. Samozřejmě je škoda, že byl pryč. Teď se musí chopit příležitosti a dokázat, že je opravdu dobrý."

Z absence 24letého Frka mohli kromě Zadiny těžit další mladíci jako Jevgenij Svečnikov nebo Michael Rasmussen.

"Hokej přináší i zranění ve špatnou dobu," krčil rameny Frk. "Nyní se musím dostat do hry. Bude to pro mě trochu těžší, ale snad odvedu dobrou práci. Pak se uvidí, jak to celé dopadne."