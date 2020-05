Hvězdy v karanténě: Krejčí by doma nechtěl Cháru, Hertla by potěšil "sluha" Chlapík

Zatímco ve Švédsku už někteří hokejisté trénují na ledě, David Pastrňák může chodit akorát na procházky. Zůstal totiž v americkém Bostonu, kde stále platí přísnější opatření proti pandemii nového typu koronaviru.

"Myslím, že je to docela nefér," vykládal Pastrňák při videohovoru, kterého se zúčastnil spolu s dalšími českými hvězdami. Virtuální akci moderoval Patrik Eliáš.

"Samozřejmě kdyby byla možnost, taky bych chodil na led. Nikomu to nevyčítám," dodal Pastrňák.

Zatímco mnozí Evropané se rozprchli domů, on zůstal v Bostonu, kde nastupuje za tamní Bruins. Jelikož doma nemá příliš mnoho nástrojů na posilování, v kondici se udržuje hlavně dlouhými procházkami. Normálně jim neholduje, ale teď objevuje jejich výhody… "Nechápu! Zjistil jsem tolik věcí o Bostonu," smál se.

Pozastavení NHL ho může mrzet, protože ve stávající sezoně nasbíral už 48 gólů a 95 bodů. Byl blízko úctyhodným metám. A které by si vážil víc? "Možná to někoho překvapí, ale spíš té stovky bodů. Podle mě je těžší dosáhnout na ni než na 50 gólů," vysvětloval.

Jeho týmový parťák David Krejčí sice neodletěl do Česka, ale zamířil do Charlestonu v Jižní Karolíně, odkud pochází jeho manželka. "Koupili jsme tady barák," líčil, přičemž zmínil i stinné stránky: "Nedávno jsme měli v garáži hada, takže musíš dávat pozor, kam šlapeš. Jsou tady i aligátoři."

Přesto je spokojenější, než by byl v karanténě se slovenským spoluhráčem Zdenem Chárou. "Vstával by moc brzo a museli bychom trénovat," vtipkoval.

Tomáš Hertl ze San Jose, který si v Praze léčí operované koleno, by nevítal karanténu s bekem Radimem Šimkem. "Zajímají ho jenom kapři," smál se. "Nahodit pruh a sedět u rybníka… Já jsem akčnější!"

Ve svém domě by naopak uvítal útočníka Filipa Chlapíka, s nímž se dobře zná. "Snažíme se zdokonalit ve Fortnitu (populární videohra, pozn. red.) jako všichni ostatní. Ale hlavně ho můžu buzerovat, takže by mi mohl i trošku sloužit. To by mi vyhovovalo," žertoval.

Dominik Kubalík, jeden z nejlepších nováčků letošního ročníku NHL, už je doma v Plzni. Náruživým hráčem videoher však není. Konzoli po chvíli snahy vypnul.

A stal se z něj zahradník. "Máma mě zapřáhla," povídal. "Sekání dřeva, malování domečků, zasazování kytek a pečování o ně… Zjistil jsem, že mě to i docela baví!"