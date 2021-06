Dvě hodiny si četl reakce na Twitteru, že není dost dobrý. Pak gólman v NHL zazářil

Hokejisté Vegas s Tomášem Noskem v sestavě zvítězili v semifinále play-off NHL na ledě Montrealu 2:1 v prodloužení a vyrovnali sérii na 2:2.

Domácí vedli od 39. minuty gólem Paula Byrona, ale ve třetí třetině vyrovnal Brayden McNabb a zápas rozhodl Nicolas Roy v čase 61:18. Golden Knights vyšel tah i se změnou v brankovišti a Robin Lehner se pod výhru podepsal 27 zásahy.

Lehner nahradil Marca-André Fleuryho, po jehož chybě v rozehrávce Montreal v předchozím utkání vyrovnal v 59. minutě a v prodloužení dokonal obrat. Švédský gólman naskočil do letošního play-off teprve podruhé, v jediném startu inkasoval od Colorada sedm gólů z 37 střel.

"Prohlížel jsem si dvě hodiny na Twitteru reakce lidí. Často se opakovalo, že nejsem dost dobrý. Byla to legrace. Motivovali mě. Děkuju jim," uvedl Lehner, který působil v Montrealu velmi jistě a překonal jej pouze Byron ze sólového úniku.

"Chytal excelentně. Věděli jsme, že bude," holedbal se trenér Vegas Peter DeBoer. Kouč také uvedl, že se ke změně odhodlal, aby dopřál Fleurymu při náročném programu trochu odpočinku, a že jeho hrubka v minulém zápase s rozhodnutím neměla nic společného.

Obránce McNabb vyrovnal v 51. minutě, když po přihrávce Williama Karlssona zpoza branky propasíroval střelou z pravého kruhu puk za záda Careyho Price. Prodloužení netrvalo dlouho, po 78 vteřinách udeřil po střele Maxe Paciorettyho z dorážky Roy.

"Je to neuvěřitelné," rozplýval se Roy, který pochází z provincie Québec a v hledišti, do kterého smělo jen 3500 lidí, měl i rodinné příslušníky. "Vždy jsem snil, že tady v Bell Centre dám jednou gól. Že se mi to povedlo v prodloužení a v semifinále play-off, je ještě lepší," lebedil si.

Montreal, jehož trenér Dominique Ducharme sledoval po pozitivním testu na koronavirus podruhé za sebou zápas jen v televizi, soupeře přestřílel 28:21 a za stavu 1:0 mohl zvýšit Cole Caufield. Z úniku ale neprostřelil Lehnera mezi betony.

"Odehráli jsme dobrý zápas. Klidně mohl skončit opačně," prohlásil Byron. "Z utkání si můžeme vzít hodně pozitiv. Zejména na začátku jsme hráli naším stylem. Byli jsme rychlí, měli jsme často puk na hokejkách, měli jsme navrch. Pokud takhle budeme hrát i příště, utaháme je," pronesl další útočník Montrealu Corey Perry.

Pozitivem pro Canadiens jsou i oslabení, ve kterých neinkasovali jedenáct utkání v řadě a vytvořili nový rekord play-off. Oba týmy hrály velmi disciplinovaně, soupeři nabídly jen jednu přesilovou hru.

Vyloučení byli ještě za vzájemnou potyčku Tomáš Nosek a Shea Weber. Český hráč ve 35. minutě dvakrát dohrál u mantinelu obránce Montrealu, který oplácel krosčekem. Noskovi se nelíbila reakce Webera, jehož sekl a chytil za dres, ale domácí kapitán nejevil žádný zájem o bitku.

Semifinále play-off NHL - 4. zápas:

Montreal - Vegas 1:2 v prodl. (0:0, 1:0, 0:1 - 0:1)

Branky: 39. Byron - 51. McNabb, 62. N. Roy. Střely na branku: 28:21. Diváci: 3500 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. N. Roy, 2. Lehner (oba Vegas), 3. Byron (Montreal). Stav série: 2:2.