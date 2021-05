Drsná msta. Jeho misí bylo jen někoho zranit, vzteká se Colorado po divočině v NHL

Hokejisté Colorada odstartovali druhé kolo play off NHL jednoznačnou výhrou 7:1 nad Vegas. V úvodním utkání série zvítězila i Tampa Bay. Obhájci Stanleyova poháru zdolali domácí Carolinu 2:1 gólem z 53. minuty.

Colorado vyhrálo i pátý zápas letošního play off a první duel série dvou nejlepších týmů v základní části rozhodlo v prostřední třetině, v níž odskočilo z 2:0 na 6:1.

Zápas řídila elitní formace Avalanche, která dala pět branek. Gabriel Landeskog i Nathan MacKinnon si připsali shodně dvě trefy a přihrávku, Mikko Rantanen vstřelil gól a na další přihrál. Zdatně je podporoval obránce Cale Makar, který zaznamenal čtyři body (1+3).

Colorado vyřadilo v předchozí sérii St. Louis v nejkratší možné době a naposledy hráli před týdnem. "Každý bral pauzu vážně, nebyla to dovolená. Všichni byli připraveni a začali jsme skvěle," těšilo MacKinnona, který je s osmi góly nejlepším střelcem play off.

"Odpočinek je velká zbraň, hlavně v této fázi roku, kdy máte v nohou hodně zápasů. Věděli jsme, že odehráli náročnou sérii a měli jen den volna, tak jsme na ně chtěli vlétnout, a to se povedlo," dodal Landeskog.

Hokejisté Vegas, kteří postoupili do druhého kola přes Minnesotu až v rozhodujícím sedmém zápase, vstřelili čestný úspěch za stavu 0:5. V sestavě opět scházel zraněný Tomáš Nosek.

"V play off musíte rychle zapomenout na to, co bylo, a připravit se co nejlépe na další zápas. Nehráli jsme dobře, zatímco soupeř ano," řekl k zápasu trenér Vegas Pete DeBoer.

Rozhodčí rozdali od 29. minuty celkem 77 trestných minut. Napětí mezi oběma týmy vzrostlo po faulu obránce Colorada Ryana Gravese, který přijel do souboje jako třetí a tvrdě atakoval u mantinelu Mattiase Janmarka.

"Neviděl ho, nemohl se tak na střet připravit a byl bezbranný. Nelíbilo se nám to, ztratili jsme hráče. Přesně takové zákroky se snažíme z hokeje vymýtit," uvedl útočník Vegas Mark Stone.

Do role mstitele se pasoval Ryan Reaves, který srazil ve třetí třetině Gravese po odpískání k ledu. Útočník Vegas dostal od sudích dva menší tresty za hrubost, pět minut za nesportovní chování a navíc byl vyloučen do konce zápasu.

Ryan Reaves ejected late in Game 1 for injuring Ryan Graves pic.twitter.com/k60V8CPRvW — Brady Trettenero (@BradyTrett) May 31, 2021

"Tohle už nemělo s tvrdostí nic společného. Jeho misí bylo ve třetí třetině někoho zranit. Jsem si jistý, že se na to liga podívá a prověří, zda v tom byl úmysl," řekl Landeskog.

Tampa Bay se ujala vedení zhruba v polovině utkání tečí Braydena Pointa. Carolina vyrovnala na začátku třetí třetiny, v přesilovce se prosadil střelou od modré čáry Jake Bean. Dramatický zápas rozhodl střelou z úhlu Barclay Goodrow, jehož úkolem je zejména ubránit největší hvězdy soupeře.

"Nebudu nic skrývat, byl to laciný gól," řekl k vítězné trefě trenér Caroliny Rod Brind'Amour, který dává v brankovišti přednost Alexi Nedeljkovicovi před Petrem Mrázkem.

"Ale na druhou stranu toho i hodně pochytal. To se stává. Věřím, že se z toho oklepe. Musíme dávat víc než jeden gól, abychom vyhráli. Nějaké situace jsme mohli řešit lépe, ale jinak jsme podali slušný výkon," doplnil.

Nejlepším hráčem zápasu byl vyhlášen gólman Tampy Andrej Vasilevskij, který kryl 37 střel včetně šesti pokusů Martina Nečase. V sestavě vítězů nebodovali Ondřej Palát s Janem Ruttou.

2. kolo play off NHL:

Západní divize - 1. zápas:

Colorado - Vegas 7:1 (2:0, 4:1, 1:0)

Branky: 25. a 38. MacKinnon, 11. a 35. Landeskog, 5. Rantanen, 22. Saad, 56. Makar - 35. W. Karlsson. Střely na branku: 37:25. Diváci: 10.489 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. MacKinnon, 2. Makar, 3. Rantanen (všichni Colorado).

Centrální divize - 1. zápas

Carolina - Tampa Bay 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

Branky: 42. Bean - 29. B. Point, 53. Goodrow. Střely na branku: 38:30. Diváci: 16.299 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Vasilevskij, 2. Goodrow (oba Tampa Bay), 3. Bean (Carolina).