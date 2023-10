"Ruské monstrum, co se vynořilo odnikud." Český talent má v draftu nečekaného soka

Před sezonou ho prakticky nikdo ve světě neznal, teď je mezi skauty jedním z nejskloňovanějších jmen pro příští draft NHL. Seznamte se s "ruským monstrem" Antonem Silajevem.

Plzeňský Adam Jiříček, mladší bratr vycházející hvězdy Davida Jiříčka, má šanci být nejvýše taženým obráncem v nadcházejícím draftu NHL.

Konkurentů je ale dost a v poslední době nečekaně přibyl další.

Silajev, který v 17 letech měří dva metry, stejně jako Jiříček míří do elitní desítky draftu. Někteří skauti ho v ní sice nevidí, ale jiní ho řadí rovnou do top pětky nebo dokonce tvrdí, že by mohl odstavit kanadského forvarda Macklina Celebriniho z pozice předpokládané jedničky.

"Velikostně a bruslením je na elitní úrovni," popsal Silajeva pro web The Athletic nejmenovaný klubový analytik z NHL, který beka vidí jako možnou, byť ne pravděpodobnou jedničku. "Je obrovský, ale nehraje tolik do těla. Kdyby hrál, získal by tím úplně nový rozměr. Nejspíš to v sobě má. Pořád je to dost neobroušený talent."

Ještě v minulé sezoně byl Silajev pro svět v podstatě neznámý hokejista. Nastupoval v ruské juniorce MHL za Nižnij Novgorod a produktivitou, na níž se i u obránců hodně hledí, nijak neoslňoval.

Pravidelně sice startoval v reprezentační sedmnáctce, ale ne na relevantních mezinárodních turnajích. Jak je známo, světový hokej po ruské invazi na Ukrajinu vyobcoval sbornou a Bělorusko ze všech svých soutěží.

Jinými slovy, Silajeva nezachytil žádný radar. Napomohla k tomu ještě skrovná přítomnost skautů NHL v Rusku.

Aktuální sezona však píše zcela jiný příběh. Legendární Igor Larionov, mozek rudých superpětek a momentálně trenér Nižného Novgorodu, předního klubu KHL, si Silajeva vytáhl do áčka a začaly se dít věci.

Náctiletý dlouhán v prvních šesti ligových zápasech posbíral stejný počet bodů (1+5) a podle Boba McKenzieho z kanadské televize TSN "vyvolal v komunitě skautů seismické vlny".

Sám novinář Silajeva uvedl jako "ruské monstrum, které se vynořilo jakoby odnikud".

"Je kolem něj takový povyk, protože poté, co ho chvíli sledujete, opravdu vypadá jako talent se vším potřebným k tomu, aby se v klubu NHL stal obráncem číslo jedna," dodal McKenzie.

Senzační produktivitu z úvodu základní části Silajev neudržel, po 22 zápasech má ve statistikách zápis 2+6. Už to ale znamená, že je nejproduktivnějším zadákem do 18 let v historii KHL. Na vyrovnání rekordu mezi juniory, tedy hráči do 20 let, mu schází sedm bodíků.

"Skautingu se věnuji dekádu a bez nadsázky můžu říct, že talenty, kteří jsou tak jedineční jako Silajev, můžu spočítat na prstech jedné ruky," napsal o dvoumetrovém bekovi Scott Wheeler z The Athletic.

Do toho, jak vysoko v draftu Silajev nakonec skončí, dost možná promluví i mimohokejové dění. Obránce má v Nižném Novgorodu smlouvu až do roku 2026, to jsou dvě sezony po draftu.

V posledním dražbě nadějí doplatil (nejen) na tento zádrhel jiný ruský supertalent Matvej Mičkov, který z pozice vyzyvatele nejvýše taženého Connora Bedarda postupně spadl až na sedmou pozici.