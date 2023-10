Budeš s Pastrňákem v české lajně, popichovali ho. Boston si piplá dalšího Čecha

Česká kolonie bostonských Bruins přijala dalšího člena. Mladý útočník Adam Měchura sice podepsal dvouletou smlouvu jen s klubovou farmou v Providence, ne s hlavním týmem, ale věří, že si NHL nakonec zahraje. "Kdybych tomu nevěřil, tak to tady ani nezkouším a vrátím se do Evropy," vykládá hokejista v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Většina hrdinů stříbrné české dvacítky z posledního mistrovství světa prošla draftem NHL. V zámořské lize nicméně vzbuzují zájem i ti, na které se v dražbě nadějí nedostalo.

Brankář Tomáš Suchánek nedávno podepsal smlouvu s farmou Anaheimu, útočník Adam Měchura, který k senzačnímu úspěchu pomohl zejména černou prací, pak zaujal Boston.

Oba se v minulé sezoně shodou okolností sešli v týmu Tri-City Americans ze zámořské juniorky WHL.

Měchura sbíral takřka bod na zápas, teď ho ovšem čeká profesionální hokej, který si dřív vyzkoušel jen krátce v extraligovém Liberci a na jeho tehdejší prvoligové farmě v Benátkách nad Jizerou. Sezonu začal nikoliv v Providence, ale v Portlandu, kde v rámci ECHL sídlí druhé záložní mužstvo Bostonu.

"Řekl bych, že úroveň je podobná jako v juniorském hokeji. Jediný rozdíl je v tom, že tady už hrajete proti dospělým chlapům, kteří jsou silnější, fyzičtější. Na druhou stranu tu trochu chybí takoví ti skills hráči, kluci, kteří jsou hodně šikovní a na draftu chodí v prvních kolech," vypráví 20letý Měchura.

ECHL v minulosti dostala v Česku nelichotivou přezdívku "hrob hokeje", ale podle jiných hráčů je to přehnané, případně uvádějí, že hodně záleží na týmu. Jaké jsou vaše dojmy?

Taky jsem měl taková očekávání, právě podle toho, co jsem slyšel. Náš klub je ale normálně profesionální organizace - parádní zázemí, kvalitní trenéři. Všechno je propojené s organizací v Bostonu. Třeba hlavní trenér a asistent se mnou byli na nováčkovském kempu Bruins.

Jaká byla při podpisu smlouvy domluva s Providence? Věděl jste, že nebudete začínat na první farmě v AHL, ale v ECHL?

Ano. Providence má hodně široký kádr, protože z Bostonu prošlo listinou nechráněných hráčů spoustu kluků, kteří se tak dostali dolů. Je tam trošku přetlak. A domluva byla taková, že chtějí, abych hrál hodně minut. V Providence mi to zatím nabídnout nemohli, tak mě poslali sem.

Jak se smlouva vlastně urodila? Díky pozvánce jste se zúčastnil nováčkovského kempu Bostonu, ale pak jste odehrál jeden zápas za juniorské Tri-City, váš bývalý klub. Co v tu chvíli bylo ve hře?

Nejdřív jsem tedy jel na nováčkovský kemp Bostonu. Pak mě nechali docela dlouho čekat na rozhodnutí, jestli se dostanu do hlavního kempu, nebo ne. Nedostal jsem se, ale protože byli rádi, co jsem předvedl, pozvali mě na kemp do Providence. Byla tam týdenní prodleva, takže se rozhodli mě ještě na chvíli poslat do Tri-City. Věděl jsem ale, že půjdu bojovat o smlouvu do Providence.

Čím myslíte, že jste na nováčkovském kempu zaujal?

Řekl bych, že jsem vyhrával hodně osobních soubojů, dobře jsem napadal, vybojoval dost puků. Zároveň jsem je ale překvapil hokejovým myšlením. Na to, jak jsem vysoký (193 centimetrů - pozn. red.), mám docela šikovné ruce. Jsem docela komplexní hráč, což od někoho tak vysokého úplně nečekali.

V kempu jste potkal i Johna Beechera a Matta Poitrase, kteří nakonec začali sezonu přímo v Bostonu. Překvapilo vás to? A myslíte, že k někomu z nich máte hokejově blízko?

Oba jsou to centři a v Providence ze mě chtějí udělat taky hlavně centra, protože v organizaci je jich prý málo. Typově blíž bych měl asi k Johnu Beecherovi. Je vysoký a vybojovává hodně puků. U Matta bylo už od nováčkovského kempu vidět, že je na tom skvěle. Překvapený, že tým udělal, jsem ani moc nebyl.

I když nemáte smlouvu přímo s Bostonem, v jeho systému v podstatě jste. Řešil jste angažmá s někým přímo z Bruins?

Mají to udělané tak, že asistent generálního manažera Evan Gold je zároveň generálním manažerem Providence. Celé jsem to tedy skrz agenta řešil s ním a s trenérem Providence (Ryanem Mougenelem).

A co bostonští Češi David Pastrňák, Pavel Zacha, Jakub Lauko a Jakub Zbořil? S někým z nich jste v kontaktu byl?

S Kubou Laukem. Když jsem byl na kempu Providence, tak tam jel něco dělat a pozval mě na oběd. V Providence strávil dost času, takže mi vyprávěl, jak to tam funguje, co má trenér rád, jak se mu zalíbit… Řešili jsme to ale okrajově, tehdy jsem ještě nevěděl, jestli vůbec podepíšu smlouvu.

Jakou máte teď roli v Portlandu?

V East Coastu se hraje jen na tři lajny se dvěma útočníky navíc, takže je tam spousta prostoru. Třeba naposledy se nám zranil jeden hráč a další dostal trest do konce utkání, takže jsme vlastně hráli na tři lajny. To je hodně času na ledě. Navíc hraju přesilovku, občas skočím i do oslabení. Jsem spokojený.

Smlouvu máte na dva roky. Předpokládám, že za tu dobu si chcete vybudovat dobrou pozici v Providence, abyste dostal kontrakt přímo od Bostonu.

Je to tak. V téhle sezoně se chci co nejdřív dostat nahoru do Providence a zůstat tam co nejdéle.

Už se vás kamarádi a známí ptají, kdy budete hrát s Pastrňákem?

Jo, všichni si dělali srandu. Když jsem jel na nováčkovský kemp do Bostonu, tak hned říkali: Jo, to uděláš, s Pastrňákem a Zachou budeš v české lajně.

Věříte, že si jednou s Pastrňákem opravdu zahrajete? A myslíte, že byste mohl hrát přímo s ním, nebo by vám jako dříve zmíněnému Beecherovi nebo třeba Tomáši Noskovi seděla v NHL spíš třetí čtvrtá lajna?

Kdybych tomu nevěřil, tak to tady ani nezkouším a vrátím se zpátky do Evropy, abych něco vybudoval tam. Jinak jsem takový hokejista, že dokážu zahrát, kamkoliv mě trenér dá. Jsem schopný hrát ve čtvrté lajně, být ten Tomáš Nosek, ale věřím si na to, že můžu být platný i v top šestce.