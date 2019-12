"Kéž by nemusel hrát tolik." Detroit v ostudné krizi ždíme a chválí mladého Čecha

Hokejový obr z devadesátých a nultých let dlouho klopýtal, až spadl na kolena. Navíc bez vyhlídek na brzké uzdravení. Aktuálně detroitští Red Wings trpí při šňůře jedenácti proher a můžou vejít do historie jako nejhorší tým NHL tohoto tisíciletí.

Nechtěný rekord drží Colorado, které před třemi lety skončilo na 48 bodech. Odehrálo nejhorší sezonu od vstupu Atlanty do zámořské ligy v roce 1999.

Po dvou pětinách stávající základní části má nicméně naději, že o primát přijde. A to díky Detroitu, jenž spěje ještě k horšímu výsledku. Pokud z mizérie nevyklouzne a nezvýší svou úspěšnost, dosáhne nanejvýš na 45 bodů. Ztrácí naprosto ve všem. Proto jeho rozdíl ve skóre činí -58.

Naposledy zvítězil 10. listopadu. Od té doby jedenáctkrát padl. Většina hráčů má výrazně záporné hodnocení +/-, největším "expertem" je s 33 minusovými body útočník Andreas Athanasiou.

"Red Wings v téhle sezoně na nic nezapomínají. Dělají naprosto všechno, co je v jejich silách. Mají jasnou misi a nikdo je nezastaví," ironicky poznamenal novinář Dimitri Filipovic. Na účet slavného klubu vtipkuje kdekdo, výjimkou nejsou průpovídky, že Detroit už myslí jenom na to, aby ukořistil pravděpodobnou jedničku příštího draftu Alexise Lafrenièra. Jenže díky loterii má na první volbu šanci hned 15 nejhorších mužstev.

"Výsledky vypadají hrozně, je mi to jasné," zpovídal se novinářům trenér Detroitu Jeff Blashill. "Ale říkám vám, že kluci odvedli spoustu dobré práce. Na ní musíme stavět."

Bídu Red Wings stále sledují jejich fanoušci, kteří pravidelně naplňují před dvěma roky otevřený stadion. Hokej je v Michiganu nesmírně populární.

Nový generální manažer klubu Steve Yzerman však musí ve své loži kroutit hlavou.

Jako kapitán vyhrával v rudo-bílém dresu Stanley Cupy, nicméně po jeho odchodu přišel postupný pád. Ještě v roce 2009 hrál Detroit finále. O pět let později už začal jezdit na dovolenou po prvním kole. Od roku 2017 v play off chybí.

Teď už nehraje ani důstojnou roli, je na kolenou. K tomu má jednu z nejhorších farem. Tak trochu připomíná někdejší úpadek samotného města po krachu automobilového průmyslu.

Pár pozitiv se však najde. Zámořská média uvádějí například výkony Čecha Filipa Hronka, jenž je ve 22 letech nejlepším zadákem týmu. Částečně zachraňuje obranu, které kvůli zranění chybí zkušený Danny DeKeyser. Zdravím neoplývají ani Mike Green či Trevor Daley.

"Odvádí opravdu dobrou práci," prohlásil nedávno Blashill. Zároveň však podotkl: "V jistých ohledech si přeji, abychom neměli tolik zraněných a aby toho Filip nemusel odehrát tolik."

Ofenzivně laděný Hronek v průměru tráví na ledě přes 23 minut, čímž trumfne všechny parťáky. Ve 29 utkáních nastřádal 14 bodů (6+8). Není jen členem prvního obranného páru a rozehrávačem přesilovek, které jsou mu vlastní, mantinel mnohdy přeskakuje také při početní nevýhodě.

"Zasloužil si to. Často je jedním z našich nejlepších hráčů na oslabení," chválil trenér Blashill.

Benjamínek Zadina

Slušný prostor, kolem 14 minut na zápas, dostává rovněž Filip Zadina, druhá česká naděje Red Wings.

Dvacetiletý křídelník posbíral v šesti kláních dvě asistence. Normálně by ještě zrál na farmě, ale po zranění opory Anthonyho Manthy vystřelil nahoru. Podle svých šéfů odvádí "dobrou práci", ale profesionální hokej ještě potřebuje dostat pod kůži.

"Na téhle úrovni musíte vědět, jak si vytvořit prostor a čas," zdůraznil Blashill. "Je to lehčí pro hodně rychlé kluky, protože jsou zkrátka rychlí. Nebo pro ty hodně velké. Pokud nejste ani jedno z toho, musíte se naučit zapojovat hlavu. Jestliže víte, co s pukem uděláte, ještě než k vám doputuje, dělá to z vás mnohem rychlejšího hokejistu."

Zadina je momentálně nejmladším hráčem Detroitu na soupisce, Hronek čtvrtým nejmladším. Právě na nich je, aby v dalších letech spolu s budoucími posilami vyvedli klub z hokejového podpalubí.