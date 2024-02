NHL naštvala Pastrňáka turnajem bez Čechů. Dívat se nebudu, vzkázal

David Pastrňák se vymezil proti mezinárodnímu turnaji, který hokejová NHL naplánovala na únor příštího roku. Důvod? Mezi účastníky nejsou Češi.

Nejlepší český hokejista současnosti David Pastrňák byl na nedávném All Star víkendu NHL jednou z nejdiskutovanějších hvězd. Díky své šikovnosti a také temperamentu.

Za rok však bude v této společnosti chybět.

Místo All Star víkendu totiž zámořská liga uspořádá mezinárodní turnaj. Od 12. do 20. února 2025 spolu budou soupeřit Kanaďané, Američané, Švédové a Finové. Toť vše.

Češi pozvánku nedostali. Pastrňák, Tomáš Hertl nebo Filip Hronek tak budou chybět. Stejně tak se neukážou Švýcar Roman Josi nebo Němec Leon Draisaitl.

Potvrdily se tak plány, které prosákly na veřejnost už v listopadu minulého roku. Mnozí hokejisté, i ti kanadští, tehdy tento formát vnímali s rozpaky.

"Rád bych, aby příští Světový pohár vypadal jako mistrovství světa. Čím víc zemí, tím lépe. Co na tom, že ne všechny jsou silné. Je to zajímavější, než když máte jen čtyři nebo šest týmů. Nechcete přece, aby se vám soupeři pořád opakovali," prohlásila třeba kanadská superhvězda Colorada Nathan MacKinnon.

Naplánovaný turnaj neponese název Světový pohár, ale "4 Nations Face-Off". Podle novináře Franka Seravalli by se mělo hrát v Bostonu a Montrealu.

Podle Pastrňáka jsou hráči z neúčastnických zemí "smutní a naštvaní".

On sám není výjimkou. "Je to obrovské zklamání. Nevím, co k tomu říct. Rozhodně nejsem šťastný. Chápu, že se to organizovalo narychlo. Hraje se už příští rok. Na uspořádání něčeho většího nejspíš neměli moc času," spustil.

"Vynechali ale hodně hráčů, i Česko chybí. Tohle docela zabolí. Abych byl upřímný, dívat se nebudu," dodal.

Podle zámořské ligy bude mít každá účastnická země na soupisce 23 hráčů NHL - všichni musejí mít v příští sezoně platný kontrakt v soutěži a zkraje prosince musejí být na soupisce některého klubu. Nepůjde tedy vybírat farmáře z nižších soutěží.

I to je důvod, proč Česko nedostalo pozvánku. Útočníků a brankářů má sice ve slavné lize dostatek, ale u obránců to neplatí. Momentálně v NHL nastupují jen Hronek, Radko Gudas a Jan Rutta.

Šanci v aktuální sezoně dostal také David Jiříček, ale Columbus ho - navzdory bekově nevoli - nedávno poslal na farmu.

Pastrňáka a spol. může ale těšit, že NHL kývla na účast na zimních olympiádách 2026 a 2030. Na nadcházejících hrách v Itálii mají čeští hokejisté účast jistou.

Dosud poslední olympiáda s hvězdami NHL proběhla v Soči 2014. V roce 2016 pak zámořská soutěž uspořádala Světový pohár. Od té doby fanoušci na mezinárodní sjezd nejlepších z nejlepších čekají.