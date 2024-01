Český supertalent vzbudil poprask. Patřím do NHL, protestuje proti sešupu na farmu

Kdokoliv z nižší soutěže vystřelí do slavné NHL, nerad se vrací. Málokdo ale proti rozhodnutí klubu protestuje, zvlášť mladí hokejisté na startu kariéry nemají odvahu. Český supertalent David Jiříček se ale ozval.

Patří k největším českým talentům. Podle online deníku The Athletic je Jiříček ve světové konkurenci 34. nejnadějnějším hokejistou do 23 let.

Překonal 54. Jiřího Kulicha, druhého Čecha v pořadí, nebo třeba 113. Matta Poitrase, který v aktuálním ročníku překvapivě proklouzl do áčka Bostonu.

V minulé sezoně patřil Jiříček k nejlepším obráncům farmářské AHL a před tou aktuální se tyčil mezi kandidáty na Calder Trophy pro krále nováčků NHL.

Columbus Blue Jackets měli mít pro Čecha, z něhož udělali šestku draftu 2022, připravený jasný plán.

Po rozjezdu základní části se o tom ale dalo pochybovat. Jiříček na sklonku tréninkového kempu putoval na farmu do Clevelandu, takže nestihl zahajovací klání Blue Jackets. Hned poté však do hlavního týmu povýšil.

V listopadu pak od generálního manažera Jarma Kekäläinena slyšel, ať si v Columbusu najde byt, což učinil. Týden nato si ovšem musel "střihnout" víkendový pobyt na farmě.

Podobně pendluje celou sezonu. V áčku navíc několikrát plnil jen roli nehrajícího náhradníka. Jindy zase dostal jen minimum prostoru.

"To, jak Blue Jackets s Jiříčkem nakládají (nebo možná spíš špatně zacházejí), vzbuzuje údiv po celý ročník, až to teď dospělo do bodu varu," napsal novinář Aaron Portzline, který hokejové dění v Columbusu pokrývá.

Když 20letého Jiříčka minulý týden poslali na farmu už počtvrté v sezoně, veřejně protestoval.

"V NHL jsem hrál dobře. Momentálně jsem hráč pro NHL. Můj názor je, že bych teď měl být v NHL," řekl urostlý obránce webu The Athletic.

V probíhající základní části stihl za Columbus odehrát 36 duelů, v nichž posbíral devět bodů (1+8).

Moc prostoru nedostal. Nehrál přesilovky ani oslabení. Icetime 14:47 ho v mužstvu řadí až na desáté místo mezi obránci.

"Když vidím kluky ze stejného draftu, například Šimona Nemce nebo Kevina Korchinského… Oni šanci v přesilovce dostávají. V NHL hrají spoustu minut. Ano, v jiných týmech, takže je to trochu něco jiného, jenže já se s nimi srovnávat můžu. Prostě chci dostat stejnou šanci jako oni," prohlásil Jiříček.

Nevoli neadresoval jen veřejnosti skrze média, ale i přímo klubu, konkrétně před třemi týdny, poté, co za Blue Jackets odehrál svůj dosud poslední zápas. Tehdy ve Winnipegu přitom na rozdíl od většiny parťáků z obrany neskončil v minusu za pobyt na ledě.

"Řekli mi, že jsem nebyl dost dobrý. Já jim odpověděl, že je to jejich názor a že já si to nemyslím. Pak jsem byl mimo sestavu," podotkl český zadák.

Když šéfové Jiříčkovi obecně něco vyčítají, tak hru bez puku. "S kotoučem dělá David spoustu dobrých rozhodnutí, ale musí se naučit, jak lépe bránit, a to na úrovni NHL. Pokud tady však nehraje, musí nastupovat v AHL, protože potřebuje herní praxi," vysvětloval manažer Kekäläinen.

Farma je teď pro Jiříčka nejlepší volbou i podle trenéra Columbusu Pascala Vincenta.

"Myslím, že potřebuje trochu stability," spustil. "Dobré na tom je, že bude hrát za dobré mužstvo. Vyhrávají. Mají ambice. V play off snad dojdou daleko. Osobně na tom nevidím nic špatného," dodal k Jiříčkově sešupu do nižší soutěže.

Sám český bek, který teď tráví čas na hotelu v Clevelandu, kde na rozdíl od Columbusu nemá byt, by si zřejmě dovolil nesouhlasit.