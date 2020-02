Chytil pomohl gólem k výhře Rangers, Krejčí asistoval a Pastrňák znovu mlčel

Hokejový útočník Filip se dvanáctým gólem v sezoně podílel na výhře New York Rangers nad Torontem 5:3. V druhém středečním zápase NHL si David Krejčí připsal asistenci u rozhodujícího gólu Bostonu v prodloužení s Chicagem, Bruins tak i díky němu vyhráli 2:1 a uspěli popáté za sebou.

V utkání Chicaga s Bostonem se představili hned čtyři Češi, bodově se ale prosadil pouze Krejčí, který v prodloužení přihrál na vítězný gól Charlieho McAvoye. Dvaadvacetiletý bek skóroval poprvé v sezoně.

"Snažil jsem se dostat na zadní tyč a tam mě výborně našel DeBrusk, zbytek je historie," chválil spoluhráče McAvoy, který se prosadil po 57 zápasech. Boston rozhodl utkání 24 sekund po skončení přesilové hry Chicaga.

Krejčího spoluhráč David Pastrňák podruhé za sebou nebodoval a v tabulce střelců klesl s 38 brankami na třetí místo za Alexandra Ovečkina z Washingtonu (40) a Austona Matthewse z Toronta (39), který se proti Rangers prosadil dvakrát.

Chicago se dostalo do vedení v 27. minutě, kdy se prosadil Alex DeBrincat. Aktivnější Boston dokázal o šest minut později srovnat zásluhou Seana Kuralyho. Rozhodující gól McAvoye poté pomohl Bruins do čela celé NHL.

Blackhawks získali bod hlavně zásluhou švédského brankáře Robina Lehnera, který si připsal 38 zásahů. Nejlepší předvedl na konci první třetiny proti Krejčímu. Třiatřicetiletý český útočník zakončoval do odkryté branky, Lehner ale pohotovým skokem dokázal ránu zlikvidovat a udržel bezbrankový stav.

"Boston je jeden z nejlepších týmů ligy a my jsme s nim odehráli vyrovnaný zápas, klidně jsme mohli vyhrát. V naší hře je určitě posun," řekl Lehner, vyhlášený druhou hvězdou utkání.

New York Rangers doma porazili Toronto 5:3. Hosté se v 8. minutě dostali do vedení zásluhou Johna Tavarese, ale Rangers odpověděli hned o minutu později. Anthony DeAngelo našel křížným pasem volného Chytila, který z hranice brankoviště usměrnil kotouč za záda Michaela Hutchinsona.

Rozhodující náskok získali domácí v 18. minutě. V čase 17:18 se prosadil Mika Zibanejad, o šest sekund později se za obránce Toronta dostal Chris Kreider a povedenou bekhendovou kličkou poslal Rangers do vedení 3:1.

"Dnes jsme hráli jednoduše a pracovali jeden pro druhého. To by měl být náš recept do všech dalších zápasů, ať už budeme hrát s kýmkoli," řekl po zápase autor dvou bodů Kreider.

Toronto po prohře zůstalo desáté ve Východní konferenci a na osmou Floridu nadále ztrácí bod. Kanadský tým ale odehrál o dva zápasy více. "Potřebujeme hrát celých 60 minut. V minulých zápasech jsme hráli opravdu dobře, naposledy proti Floridě to ale bylo jen 45 až 50 minut. Pak ztratíme kontrolu nad zápasem a soupeři to využijí," řekl Auston Matthews, který v tabulce střelců odsunul Pastrňáka na třetí místo.

Výsledky NHL:

New York Rangers - Toronto 5:3 (3:1, 1:1, 1:1)

Branky: 9. Chytil, 18. Zibanejad, 18. Kreider, 38. Bučněvič, 60. McKegg - 37. a 57. Matthews, 8. Tavares. Střely na branku: 35:30. Diváci: 17.123. Hvězdy zápasu: 1. Zibanejad, 2. Kredier, 3. Bučněvič (všichni NY Rangers).

Chicago - Boston 1:2 v prodl. (0:0, 1:1, 0:0 - 0:1)

Branky: 27. DeBrincat - 33. Kuraly, 62. McAvoy (Krejčí). Střely na branku: 22:40. Diváci: 21.472. Hvězdy zápasu: 1. McAvoy (Boston), 2. Lehner (Chicago), 3. Kuraly (Boston).