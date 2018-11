Češi září. Frolík korunoval obrat, Frk dal první gól v sezoně a trefil se i Simon

před 1 hodinou

Český souboj. Pavel Zacha z New Jersey (vlevo) se u mantinelu snaží obehrát krajana Martina Frka z Detroitu. | Foto: Reuters

Calgary prohrávalo v NHL s Coloradem ve třetí třetině 1:4, přesto nakonec i díky vítěznému zásahu českého útočníka Michaela Frolíka slavilo výhru.

New York - Útočník Michael Frolík se podílel ve čtvrtečním utkání NHL gólem na obratu Calgary, které otočilo ve třetině zápas s Coloradem z 1:4 na konečných 6:5. Martin Frk přispěl prvním gólem sezony k výhře Detroitu 4:3 nad New Jersey. Podruhé za sebou skóroval Dominik Simon, který s Pittsburghem prohrál na ledě New Yorku Islanders 2:3 po nájezdech.

Frolík si připsal vítěznou trefu, když mu v přečíslení dva na jednoho ideálně přihrál Matthew Tkachuk a český útočník střelou do odkryté brány upravil skóre na 6:4. Kladenský odchovanec tím završil obrat Calgary, které překlopilo zápas na svou stranu pěti góly v rozmezí 41. a 55. minuty.

Frk otevřel skóre zápasu v přesilové hře střelou z první z levého kruhu, která prošla brankáři Corymu Schneiderovi pod vyrážečkou. New Jersey odpovědělo dvěma góly, ale Detroit třemi zásahy otočil během 45. až 60. minuty na 4:2. Poslední dvě branky vstřelili Red Wings dokonce v oslabení. V dresu poražených nebodoval ani v desátém utkání sezony Pavel Zacha.

Simon se v odvetě s Islanders opět gólově prosadil, tentokrát dal první branku zápasu z dorážky. Pittsburgh, který chtěl soupeři oplatil dva dny starou prohru 3:6, ale poté dvakrát inkasoval a bod mu zajistil v 53. minutě Jevgenij Malkin. V penaltovém rozstřelu uspěl jen domácí útočník Josh Bailey.

Výsledky NHL:

Calgary - Colorado 6:5 (0:0, 1:4, 5:1)

Branky: 27. Backlund, 41. E. Lindholm, 46. Monahan, 51. Neal, 54. Giordano, 55. Frolík - 24. Kameněv, 26. Dries, 32. Wilson, 37. Söderberg, 59. Landeskog. Střely na branku: 37:26. Diváci: 17.317. Hvězdy zápasu: 1. Giordano, 2. Backlund, 3. M. Tkachuk (všichni Calgary).

Detroit - New Jersey 4:3 (1:0, 0:1, 3:2)

Branky: 8. Frk, 45. Rasmussen, 53. Abdelkader, 60. Daley - 35. Coleman, 44. Vatanen, 60. M. Johansson. Střely na branku: 31:28. Diváci: 18.273. Hvězdy zápasu: 1. Howard, 2. Abdelkader (oba Detroit), 3. Schneider (New Jersey).

Toronto - Dallas 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

Branky: 57. Marleau - 32. Jamie Benn, 45. D. Shore. Střely na branku: 32:19. Diváci: 18.878. Hvězdy zápasu: 1. Chudobin, 2. Seguin (oba Dallas), 3. Marleau (Toronto).

NY Islanders - Pittsburgh 3:2 po sam. nájezdech (0:1, 1:0, 1:1 - 0:0)

Branky: 35. a rozhodující sam. nájezd Josh Bailey, 51. Lee - 7. Simon, 53. Malkin. Střely na branku: 26:31. Diváci: 10.910. Hvězdy zápasu: 1. Greiss, 2. Josh Bailey, 3. Lee (všichni NY Islanders).

Montreal - Washington 6:4 (1:1, 2:3, 3:0)

Branky: 3. a 57. Kotkaniemi, 21. a 24. Gallagher, 60. Domi, 60. Armia - 7. a 28. Eller, 27. a 33. Ovečkin (na první Vrána). Střely na branku: 44:31. Diváci: 20.279. Hvězdy zápasu: 1. Kotkaniemi, 2. Gallagher (oba Montreal), 3. Eller (Washington).

Ottawa - Buffalo 4:2 (1:0, 2:0, 1:2)

Branky: 7. Dzingel, 21. DeMelo, 35. White, 60. B. Ryan - 41. Pominville, 44. Skinner. Střely na branku: 32:48. Diváci: 12.587. Hvězdy zápasu: 1. Anderson, 2. Chabot (oba Ottawa), 3. Pominville (Buffalo).

Tampa Bay - Nashville 1:4 (0:2, 1:0, 0:2)

Branky: 35. Koekkoek - 7. Turris, 20. Josi, 57. Järnkrok, 58. Salomäki. Střely na branku: 43:24. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Rinne (Nashville), 2. Joseph (Tampa Bay), 3. Johansen (Nashville).

St. Louis - Vegas 5:3 (1:1, 3:1, 1:1)

Branky: 3. a 27. Sundqvist, 24. Tarasenko, 35. Parayko, 52. Bozak - 7. Bellemare, 24. Haula, 49. Tuch. Střely na branku: 26:34. Diváci: 16.813. Hvězdy zápasu: 1. Sundqvist, 2. Bozak, 3. Fabbri (všichni St. Louis).

Edmonton - Chicago 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)

Branky: 21. a 47. Caggiula, 40. Garrison, 51. Chiasson. Střely na branku: 29:40. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. Koskinen, 2. Caggiula, 3. Rieder (všichni Edmonton).

Anaheim - NY Rangers 2:3 po sam. nájezdech (0:0, 1:2, 1:0 - 0:0)

Branky: 33. Silfverberg, 60. Rakell - 22. K. Hayes (Chytil), 35. B. Howden, rozhodující sam. nájezd Zuccarello. Střely na branku: 30:24. Diváci: 16.101. Hvězdy zápasu: 1. Georgiev (NY Rangers), 2. Getzlaf, 3. Rakell (oba Anaheim).

Los Angeles - Philadelphia 2:5 (0:1, 2:2, 0:2)

Branky: 31. J. Carter, 39. Kovalčuk - 18. Provorov, 31. Simmonds, 35. Lindblom (Voráček), 55. Giroux, 57. Hägg. Střely na branku: 27:31. Diváci: 18.230. Hvězdy zápasu: 1. Provorov (Philadelphia), 2. J. Carter (Los Angeles), 3. Lindblom (Philadelphia).

San Jose - Columbus 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

Branky: 12. Labanc - 17. Duclair, 30. S. Jones (Sedlák), 39. N. Foligno, 59. J. Anderson. Střely na branku: 45:27. Diváci: 15.879. Hvězdy zápasu: 1. Duclair, 2. Bobrovskij, 3. Nutivaara (všichni Columbus).