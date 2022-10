Možná dám 30 gólů, překvapil nahrávač Voráček. Hvězda ho odsunula na neobvyklý post

Po příchodu superhvězdy Johnnyho Gaudreaua hledá hokejový Columbus ideální místo v sestavě pro dalšího tvůrce hry Jakuba Voráčka. V přípravě došlo na zajímavou variantu.

Než přišel Gaudreau, byl Voráček nejlepším tvůrcem hry v Columbusu. V 79 zápasech minulé základní části posbíral 56 asistencí, z toho 40 prvních, jimiž připravil gól šestnácti (!) různým hráčům.

Lepší "nahrávací" sezonu měl u Blue Jackets jenom Artěmij Panarin, který se blýskl 59 asistencemi.

Před časem však 33letý Voráček výsadní postavení ztratil. Columbus na trhu NHL nečekaně ulovil o čtyři roky mladšího Gaudreaua, s nímž podepsal sedmiletou smlouvu s roční gáží 9,75 milionu dolarů. Připomeňme, že drobný Američan v minulém ročníku asistoval 75krát a dohromady nasbíral 115 bodů.

"Lhal bych, kdybych řekl, že jsem nepřemýšlel, jak se po jeho příchodu změní mé postavení," řekl Voráček webu The Athletic.

Gaudreau po českém křídelníkovi převezme například řízení prvního přesilovkového komanda z pozice u pravého mantinelu. "Věděl, že s ním o tohle místo bojovat nebudu. Vždyť je to jeden z nejlepších hráčů na světě. Kdykoliv se v útočném pásmu dotkne puku, je nebezpečný, protože je před ostatními dva kroky napřed," doplnil Voráček.

Nově tak ze svého oblíbeného místa bude řídit druhou přesilovkovou formaci. Nebo ne? V přípravě trenéři vyzkoušeli ještě variantu, na kterou Voráček není vůbec zvyklý. V první přesilovce ho postavili přímo před bránu.

Neortodoxní tah přinesl úspěch. Blue Jackets porazili Pittsburgh 5:1 a v přesilovce udeřili dvakrát, přičemž jednou se prosadil právě Voráček, který úspěšně dorážel. Jinak si často sjížděl za bránu, odkud servíroval puky spoluhráčům včetně Gaudreaua či Patrika Laineho.

Columbus v přesilovkách dlouhodobě patří k nejhorší čtvrtině ligy. Asistent trenéra Pascal Vincent tak zkoumal, co v nich oproti minulé sezoně zlepšit: "Pohyb a kombinace nám šly skvěle, ale v určité chvíli prostě musíte jít do brány, ideálně tak, abyste neztratili kotouč."

Vincent si pro tuto práci vyhlédl Voráčka. "Je to velký chlap, zároveň ale dokáže skvěle nahrávat a tvořit hru, protože má přehled," vysvětloval.

V uplynulém ročníku se soupeři přesilovce Blue Jackets přizpůsobili, neboť její ředitel Voráček až příliš často nahrával. "Všichni v lize vědí, že Jake nerad střílí," podotkl generální manažer klubu Jarmo Kekäläinen.

"Má ale opravdu dobrý přehled a naše přesilovka je díky němu lepší. Je prověřený jako tvůrce, ale i jako střelec. Už loni jsem měl za to, že lépe by mu to šlo před bránou," doplnil.

Samotný Voráček s tím problém nemá. "Mockrát jsem na téhle pozici nehrál, ale nevadí mi. Dostanete se k hodně dorážkám. Možná díky tomu dám 30 gólů," prohlásil.

Jeho maximem v základní části NHL je 23 branek, naposledy se však na dvacítku dostal před více než třemi lety. V minulé sezoně skóroval jen šestkrát.

V letošní přípravě se zatím trefil dvakrát ve dvou zápasech. Ačkoliv při hře pět na pět kvůli Gaudreauovi téměř jistě sestoupí do druhé lajny, v elitním přesilovkovém komandu by se udržet mohl.

Záleží, jak mu dlouhodobě sedne neobvyklá pozice.