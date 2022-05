Živě: Král se po MS pochválil za miliony i bronz, Jalonena oslavy unavily

Sledujeme ve videopřenosu tiskovou konferenci po návratu české hokejové reprezentace z mistrovství světa ve Finsku, kde Češi získali bronzovou medaili.

V úvodu konference vystoupil končící prezident Českého hokeje Tomáš Král, který zmínil, že zítřek je jeho posledním dnem ve funkci a že jeho nástupce přebere organizaci zastřešující český hokej s bronzovou medailí, 306 miliony na účtu a vyhlídkou na další výnos z MS v roce 2024, které uspořádá v Praze a Ostravě Česko.

Finský trenér Kari Jalonen ve svém vystoupení poděkoval hráčům i vedení svazu a také přiznal, že jej poněkud zmohly náročné oslavy získané medaile. "Nejsem na to zvyklý," uvedl se smíchem.

"Pili jsme všechny piva, co byly, ale na finskou vodku nedošlo," komentoval oslavy kapitán českého týmu a nejproduktivnější hráč týmu Roman Červenka. "Já si myslím, že to bylo takové přiměřené, akorát Kari není ještě zvyklý na to, co tady je," dodal se smíchem.

O něco vážněji promluvil David Krejčí, který mluvil o tom, že český hokej už medaili po dlouhém desetiletém půstu nutně potřeboval, protože dorůstající hokejisté potřebují vidět, že medailové úspěchy jsou na dosah.

"Člověk cítí, že je potřeba udělat nějaký úspěch. Ukázala nám to olympiáda, která se nám nepovedla. Jsme rádi za tu bronzovou medaili, znamená to pro nás hodně," dodal Červenka.