Střelci jsou, ale obrana před MS drhne. Říha nabádá hráče k profesionalismu

před 11 hodinami

Trenér hokejové reprezentace Miloš Říha starší kvituje nasazení, které dávají do hry členové kádru, jenž se připravuje na květnové mistrovství světa na Slovensku. Zamlouvá se mu, jak se týmu daří v ofenzivě, ale rád by odstranil okénka v obraně. S Německem národní mužstvo inkasovalo osm gólů ve dvou dnech.

"Kluci zabírají a je to od nich parádní po stránce nasazení. Ta mužstva přehráváme. Stejně jako už jsem říkal s Rakouskem - mohlo to dnes skončit 10:5. Je hezké, že máme střelce a střílíme hodně gólů, ale nesmíme tolik dostávat," řekl novinářům šedesátiletý Říha.

Problém viděl především ve výkyvech v obranné činnosti. "Hráli jsme v obraně docela dobře a najedou jsme přestali. A dostali jsme gól. Pak jsme zase hráli dobře a znova přestali. To je ale ten profesionalismus, to dodržení těch šedesáti minut, v nichž to prostě hráč nesmí vypustit," zdůraznil Říha.

Co mu ukázaly oba zápasy na západě Čech se shodným výsledkem 5:4? "Kdo bude tu poctivou práci dělat a kdo ji dělat nebude. Vydrželi to ale všichni. I ti, co museli odejít. Pomohli nám. Že se tam nevejdou všichni, to je jen o takových jemných nuancích," konstatoval Říha.

Dnešní zápas se mu zdál přes totožný výsledek odlišný. "Bylo to zase jiné utkání, spíš obranné. Vstoupili jsme do něj dobře a měli první asi tři šance, ale pak jsme si dali dva vlastní góly po takových hloupých chybách. Pak jsme to zvedli a mě trošku mrzí, že jsme je nedorazili. Když byli v tom tlaku a my jsme měli přesilovku pět na tři, tak jsme zase trošku pospekulovali," připomněl Říha.

"V závěru to byly zase dva takové vlastní góly, opakovalo se to. Já si myslím, že dnes to mělo v klidu skončit 6:1 a byli bychom spokojení. Jsem však spokojený s nasazením. Ještě ráno jsme trénovali, Němci ne. A my jsme je přehrávali. Měli jsme spoustu šancí, ale ty chybičky tam pořád jsou, i když dnes jich bylo méně," dodal Říha.