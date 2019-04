Těžký šok na úvod. Hokejoví mladíci prohráli na mistrovství světa s Běloruskem 3:4

před 1 hodinou

Krutě nevydařený vstup do mistrovství světa hráčů do 18 let mají za sebou čeští hokejisté. Na šampionátu ve Švédsku podlehl tým trenéra Aloise Hadamczika Bělorusku 3:4 a notně si zkomplikoval boj o postup do čtvrtfinále.

Českému týmu vstup do utkání nevyšel a už po 12 vteřinách prohrával. Usov obral za brankou o puk Kubíčka, přihrál Oksenťjukovi a ten zblízka překonal Bednáře. Bělorusové se následně ubránili při trestech Kozoreze a Bujalského. Soupeř naopak v 18. minutě početní výhodu vteřinu před plánovaným návratem vyloučeného Volrába na led zužitkoval a od modré čáry se trefil přes clonu Děmčenko. V úvodu druhé části Pinčuk po blafáku zakončoval bekhendem do prázdné branky, ale puk odpálil obránce Volráb a videorozhodčí potvrdil, že to stihl. Češi navíc díky Volčenkově faulu hráli přesilovku, kterou ve 24. minutě využil Haš. Jeho tečovaná střela z pozice za pravým kruhem skončila za Kolosovem. Za tři minuty bylo vyrovnáno. Přikryl ještě šanci nevyužil, ale o chvíli později Mlčák trefil od modré čáry levý horní roh Kolosovovy branky. V polovině utkání však vrátil po Oksenťjukově přihrávce zpoza branky Bělorusku vedení Bujalskij. V 38. minutě navíc zakončil kombinaci úspěšnou tečkou Bělov a bylo to 4:2. Do třetího dějství už vyjel na led místo Bednáře náhradník Pařík, a i když neinkasoval, nebylo to nakonec českému výběru nic platné. V 53. minutě dal sice Volráb kontaktní gól, jenže na více už Hadamczikova družina ani přes závěrečnou power play nedosáhla. Dalším soupeřem Čechů budou v sobotu Švýcaři. Senzaci vypíchl i oficiální twitterový účet Mezinárodní hokejové federace: 🇧🇾🇧🇾🇧🇾🇧🇾 Wow! It's a @hockey_bel upset over @narodnitym, 4-3 in Umea! #U18Worlds — IIHF (@IIHFHockey) April 18, 2019 Mistrovství světa hokejistů do 18 let v Umee (Švédsko): Skupina A: Česko - Bělorusko 3:4 (0:2, 2:2, 1:0) Branky a nahrávky: 24. Haš (Teplý), 27. Mlčák, 53. Volráb (Toman) - 1. Oksenťjuk (Usov), 18. Děmčenko, 30. Bujalskij (Oksenťjuk, Usov), 38. Bělov (Kuzněcov, Pinčuk). Rozhodčí: Linde (Švéd.), Schrader (Něm.) - Lundgren (Švéd.), Pesonen (Fin.). Vyloučení: 7:7. Využití: 1:2. Diváci: 190. Sestava Česka: Bednář (41. Pařík) - Kubíček, Kučeřík, Mlčák, Haš, A. Rutar, Volráb - Přikryl, Lang, Mužík - Teplý, Barinka, Pšenička - Raška II, Toman, Peterek - Najman, Koffer, Rychlovský - Myšák. Trenéři: Alois Hadamczik, Radek Bělohlav a Marek Židlický. Skupina B (Örnsköldsvik): Rusko - Slovensko 6:3 (3:1, 1:1, 2:1) Branky: 17. a 41. Gricjuk, 5. Nikolajev, 13. Amirov z trest. střílení, 24. Grošev, 60. Chusnutdinov - 9. a 54. Čajkovič, 32. Chromiak.

autor: Sport | před 1 hodinou