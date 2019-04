Hertl, Palát, Frolík, Rittich. Říhovi by se z možných hvězdných posil až motala hlava

před 1 hodinou

Tomáš Hertl je se San Jose jednu prohru od vyřazení z play off NHL. Posílil by případně českou hokejovou reprezentaci na MS? | Foto: ČTK

Českou hokejovou reprezentaci v přípravě na květnové mistrovství světa na Slovensku doplní obránci Michal Moravčík z Plzně, Jakub Jeřábek z farmy St. Louis v San Antoniu a David Sklenička ze záložního týmu Montrealu z Lavalu.

Připojí se v příštím týdnu na dalším kempu v Nitře stejně jako dříve pozvaní bek Radko Gudas s útočníkem Jakubem Voráčkem z Philadelphie a Milan Gulaš s Janem Kovářem z Plzně.

Z dosavadního kádru vypadli obránci Tomáš Dvořák ze Sparty, Lukáš Klok ze Slovanu Bratislava, Vojtěch Mozík z Podolsku, Jan Štencel z Komety Brno a útočníci Ondřej Beránek z Karlových Varů, Tomáš Mertl z Kunlunu a Patrik Zdráhal z Vítkovic. Pětici hráčů vyřadil kouč Miloš Říha už po dnešním ranním tréninku a Štencla s Beránkem po duelu s Německem.

"Dělali tady poctivou práci i ti, co musí odejít. Chtěl bych jim poděkovat, protože nám pomohli, abychom tu přípravu mohli parádně udělat," ocenil Říha práci vyřazených hráčů.

V nominaci je nyní 30 hráčů - tři brankáři, 11 obránců a 16 útočníků. Chybět nebude gólman Patrik Bartošák, který musel z dnešního duelu s Německem ve 22. minutě odstoupit. "Je jen otřesený a měl by být v pondělí na srazu," prohlásil kouč.

Navíc má Říha ze zámoří zájem o obránce Jana Ruttu s útočníkem Ondřejem Palátem z Tampy Bay a Dominika Simona z Pittsburghu. Navíc jednu porážku od vyřazení v 1. kole Stanleyova poháru jsou San Jose s útočníky Tomášem Hertlem a Lukášem Radilem i Calgary s Michaelem Frolíkem a gólmanem Davidem Rittichem.

"Náznaků je tam hodně, právě se až bojíme toho, že by měli přijet všichni. To by se nám hlava zamotala. My jim přejeme, ať postoupí. Samozřejmě bychom to chtěli posílit a být ti nejsilnější, ale… Až tady budou, tak budeme spokojení," uvedl Říha.

"My hráče honíme, aby přijeli. Abych je viděl aspoň ve třech zápasech a pak se rozhodoval. Taky jim říkáme, že musí počkat na to rozhodnutí," doplnil.

Český tým po dvojzápase v Euro Hockey Challenge s Německem (5:4 a 5:4) se sejde na pátý týden přípravy na šampionát v pondělí v Nitře. Sehraje pak dva duely se Slovenskem, v pátek v Trenčíně a v sobotu v Nitře.

Nominace českých hokejistů na přípravu před květnovým MS na Slovensku a duely Euro Hockey Challenge se Slovenskem v Trenčíně a Nitře (26. a 27. dubna):

Brankáři: Patrik Bartošák (Vítkovice), Marek Langhamer (Chabarovsk/KHL), Jakub Kovář (Jekatěrinburg/KHL),

obránci: Filip Pavlík, Petr Zámorský (oba Hradec Králové), Michal Jordán, Jan Kolář (oba Chabarovsk/KHL), Michal Moravčík (Plzeň), Radko Gudas (Philadelphia/NHL), Jakub Jeřábek (San Antonio/AHL), Jakub Krejčík (Lukko Rauma/Fin.), Tomáš Kundrátek (Davos/Švýc.) Adam Polášek (Nižněkamsk/KHL), David Sklenička (Laval/AHL),

útočníci: Milan Gulaš, Jan Kovář (oba Plzeň), Tomáš Fořt (Zlín), Lukáš Rousek (Sparta Praha), Martin Zaťovič (Brno), Radim Zohorna (Mladá Boleslav), Rudolf Červený (Brynäs/Švéd.), Robin Hanzl (Spartak Moskva/KHL), Filip Chytil (New York Rangers/NHL), Dominik Kubalík (Ambri-Piotta/Švýc.), Michal Řepík (Podolsk/KHL), Jiří Sekáč (Kazaň/KHL), David Tomášek (Jyväskylä/Fin.), Jakub Voráček (Philadelphia/NHL), Hynek Zohorna (Pelicans Lahti/Fin.), Tomáš Zohorna (Chabarovsk/KHL).