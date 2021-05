Zápasy Českých hokejových her může v pražské O2 areně na základě výjimky od ministerstva zdravotnictví sledovat až tisíc diváků. Podmínkou bude negativní PCR test, který nesmí být starší 48 hodin. Závěrečný turnaj seriálu Euro Hockey Tour se uskuteční od 12. do 15. května, bezprostředně po sobotním závěrečném zápase český tým odletí do Rigy na mistrovství světa.