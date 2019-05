Proti Rakousku bude chytat opět Francouz, Chytil s Moravčíkem dostali volno

před 2 hodinami

Do dnešního odpoledního zápasu skupiny B mistrovství světa v Bratislavě proti Rakousku nastoupí v zahajovací sestavě na pozici brankáře opět Pavel Francouz. Trenéři v čele s Milošem Říhou zvolili složení se sedmi obránci a třinácti útočníky, do utkání nezasáhnou bek Michal Moravčík a útočník Filip Chytil. Stý reprezentační start si připíše obránce Jan Kolář.

Osmadvacetiletý Francouz, který se k týmu připojil teprve před týdnem jako poslední gólman po vyřazení Colorada z play off NHL, si v pátek proti Itálii odbyl první start na letošním MS. Přispěl k výhře 8:0, k uhájení čistého konta mu stačilo 15 zákroků. Záda mu bude krýt Patrik Bartošák.

"Sestava bude trošku jiná, udělali jsme pár změn, ale celkově vzato by to mělo být podobné jako naposledy," řekl novinářům po dnešním brzkém rozbruslení asistent trenéra Robert Reichel. "Půjdeme do zápasu s třinácti útočníky a budeme chtít všechny zapojit. Hrát budou tentokrát Tomáš i Hynek Zohornové," nastínil Reichel. Oba bratři s Italy nehráli.

Mezi hráče se stovkou startů v dresu národního týmu na kontě se zařadí obránce Jan Kolář.

S Rakušany hráli čeští hokejisté během přípravy na světový šampionát v rámci Euro Hockey Challenge. Nejprve 10. dubna ve Znojmě vyhrál český tým 3:1, při odvetě na ledě soupeře o tři dny později v Linci ale rozhodl až v nastavení (5:4 po samostatných nájezdech). Na MS se obě mužstva potkala loni v Dánsku, a to rovněž ve skupině. Češi zvítězili 4:3.

Ve slovenské metropoli Rakušané při nelichotivém skóre 6:28 zatím nebodovali a bez ohledu na dnešní výsledek budou muset na závěr v pondělním přímém souboji hájit příslušnost k elitě proti Itálii.

"Myslím, že to bude daleko těžší než s Itálií. Soupeře známe z přípravy. Rakušané byli hodně brusliví, snažili se dohrávat souboje, byli agresivní, a i když nemají z těch zápasů tady ani bod, ten výkon zase až tak špatný nebyl. Musíme se daleko více připravit," zdůraznil Reichel.

Trenéry těší, že tým před klíčovým čtvrtfinále projde ještě velmi těžkou prověrkou. Tu budou představovat v úterý obhájci stříbra Švýcaři. "Určitě je to dobře, že máme ještě před čtvrtfinále silného soupeře. Včera hráli Švýcaři výborně, ale teď je před námi Rakousko. Dnes to bude hlavně o nás, jak k tomu zápasu přistoupíme," uvedl Reichel.

Pravděpodobná sestava ČR na zápas s Rakouskem (16:15): Francouz - Hronek, D. Musil, Gudas, Kolář, Zámorský, D. Sklenička, Rutta - J. Voráček, Simon, Frolík - J. Vrána, Faksa, Jaškin - Gulaš, Jan Kovář, D. Kubalík - Řepík, T. Zohorna, Palát - H. Zohorna.