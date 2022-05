Hrát hokej s Estonci a Ukrajinci? Rusko pobouřil možný scénář budoucího návratu

Rusko a Bělorusko budou podle očekávání chybět na šampionátech pod hlavičkou světového hokeje i v příštím ročníku. Kdy a za jakých podmínek se vrátí, zatím nikdo neví. V úvahu však připadá scénář, který sborné drásá nervy.

"Věřili jsme, že se situace zlepší. Proto jsme čekali nejdéle, jak to šlo. Žádná změna ale nepřišla a my jsme museli před další sezonou přijmout jasný závěr. Tím je, že Rusko a Bělorusko se i nadále nebudou účastnit našich turnajů," prohlásil šéf Mezinárodní hokejové federace Luc Tardif.

Narážel na to, že Vladimir Putin s podporou běloruského spojence Alexandra Lukašenka stále vede invazi na Ukrajinu. Právě kvůli ní IIHF koncem února vyřadila obě východní země ze všech turnajů včetně probíhajícího mistrovství světa ve Finsku.

Později Rusko přišlo i o pořadatelství světového šampionátu v květnu příštího roku. Akce se znovu ujme finské Tampere, a to společně s lotyšskou Rigou, kde mistrovství proběhlo před rokem.

IIHF zatím neřešila, za jakých podmínek Rusko s Běloruskem do svých turnajů vrátí. "Bude to dilema," přiznal Tardif. "Doufám ale, že to bude možné co nejdřív, protože by to znamenalo, že situace ohledně konfliktu už je lepší."

Obě vyobcované reprezentace si v aktuálním světovém žebříčku udržely své postavení. S tím, že IIHF neupřesnila, na základě jaké logiky se tak stalo. V budoucnu nicméně může přijít hluboký propad.

Pikantní by to bylo hlavně u sborné, která je zvyklá na přední příčky žebříčku. Musela by na základě nízkého postavení hrát "béčkové" či "céčkové" mistrovství světa?

"Sportovně Rusko jednoznačně patří do elitní skupiny. Pokud bychom ho umístili do čtvrté divize, ty turnaje bychom znehodnotili na pět let," prohlásil první místopředseda světového hokeje Petr Bříza.

Další možností je dočasné rozšíření "áčkového" šampionátu ze 16 na 18 účastníků. "Mělo by to pak ale samozřejmě dopad na kalendář, rozlosování nebo délku turnaje," vyjmenoval Bříza problémy spojené s touto variantou.

Na kongresu IIHF podle ruského deníku Sport-Express několik svazů, například ten estonský, podpořilo myšlenku, aby sborná při návratu začínala v nižší divizi. Historicky to museli podstoupit třeba Slováci po rozpadu společného státu s Českem.

"Pokud tento krátkozraký návrh projde, bude možné si vytvořit názor, že ve vedení IIHF sedí beznadějně hloupí lidé," zlobil se Michail Zislis ze Sport-Expressu.

"V situaci, jaká panuje, je ale pravděpodobné, že Rusko s Běloruskem opravdu budou hrát s Ukrajinci nebo Estonci. Nepochopitelné," dodal s odkazem na týmy, které letos hrály až třetí nejvyšší úroveň světového šampionátu.

Možná budoucnost sborné nepotěšila ani legendárního sovětského obránce Vjačeslava Fetisova. "Chtějí nás snad ponížit ještě více? Já to vidím tak, že něco takového by v žádném případě nemělo projít," podotkl.

Zislis věří, že návrat ruských hokejistů na mezinárodní scénu by mohl přijít na Světovém poháru 2024, který tradičně nepořádá IIHF, ale zámořská NHL. "Těžko si představit, že liga, která je založená na byznysu, si dovolí ignorovat ruské superhvězdy," napsal.