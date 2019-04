Říha vyřadil z kádru Jordána a Poláška. Na MS nebudou ani Plekanec a Nosek

před 12 minutami

Boj o květnové mistrovství světa na Slovensku skončil v hokejové reprezentaci pro obránce Adama Poláška a Michala Jordána. Kouč Miloš Říha se s nimi rozloučil na závěr pátého týdne přípravy, který mužstvo absolvovalo v Nitře. Dál s nimi nepočítá.

"Dnes odešli Jordán s Poláškem. A musím zase říct bohužel, protože tihle kluci nám odjeli akce v průběhu celého roku a pomohli nám v přípravných zápasech," řekl Říha na adresu posil z Kontinentální ligy a po vítězném duelu se Slováky (2:0) přiblížil také situaci ohledně dalších možných posil.

Plzeňský útočník Milan Gulaš měl být u týmu již od pondělního srazu v Nitře, místo toho dostal antibiotika. "Milan nám dal vědět, že má nějakou virózu. Chci mu zavolat a budu chtít, aby za námi přijel do Brna, kde bychom se pak rozhodli, co dál," nastínil Říha.

Jak plánoval, oslovil i Tomáše Plekance. "Včera jsme spolu mluvili po telefonu. Tomáš by reprezentoval strašně rád, hrozně rád by nám pomohl, ale sám přiznal, že není připravený, proto to teď není na pořadu dne," uvedl Říha.

Dál sleduje situaci v zámoří. Je však jisté, že o šampionát nezabojuje útočník Tomáš Nosek z Vegas. "S Tomášem Noskem jsem osobně hovořil, ale neprošel zdravotní prohlídkou, takže s ním nepočítáme. S ostatními jsme neustále v kontaktu. Nechci ale říkat další jména, dokud tady opravdu nebudou," řekl Říha.

Navíc se protahuje finále extraligy mezi Libercem a Třincem. "Bude to těžké, nesmírně těžké se rozhodnout poté, jak mají těžkou sezonu. Dostat je sem a ještě navíc do takové konkurence. Ty hráče tam máme, ale budeme chtít nejdříve mluvit s hráči i trenéry, abychom věděli i to, jak jsou na tom fyzicky," vysvětlil Říha.

"Turnaj mistrovství světa se strašně rychle blíží a bude hodně náročný. My si nemůžeme dovolit někomu dávat třeba čtyři dny prostor a ztratit tak třeba místo v sestavě," dodal Říha.