Hrajeme jakoby o zlato, Rusové ne. Jsou na tom ještě hůř než my, tvrdí Říha

Na střely 41:30, na góly 1:5. Češi v semifinále hokejového mistrovství světa dostali od Kanady školení z produktivity. O bronz budou hrát v neděli odpoledne proti nabitému Rusku, které nesplnilo úkol získat titul. "My hrajeme jakoby o zlato, oni ne," řekl trenér české reprezentace Miloš Říha.

Mrzí vás, že tým dal Kanadě jediný gól, i když během turnaje neměl v ofenzivě problémy?

Jejich brankář chytal výborně. Obránci a útočníci padali do střel, hráli daleko obětavěji. My jsme v základních věcech, což jsou osobní souboje a důraz, prohráli. Neproměnili jsme šance, nezahráli přesilovku.

Za stavu 0:3 šel do brány Pavel Francouz. Chtěl jste dát mužstvu impulz?

Dělali jsme víc věcí - střídali pětky, dvojice. V půlce zápasu s nepříznivým stavem ještě šlo něco dělat. My jsme dřeli a vytvořili si šance na kontaktní gól, který jsme potřebovali, ale nenakoplo nás nic. Třikrát byl puk na brankovišti, ale tentokrát jsme neměli takový hlad a důraz, abychom ho dorazili.

Jak se vám Francouzův výkon líbil?

Hned za začátku vyřešil tři těžké situace. Kdybychom dali kontaktní gól, mohli jsme zápas ještě otočit. Ale jestli bude chytat příště, nevím. Chci si promluvit s kluky a trenérem brankářů.

Proč jste se rozhodl nepostavit proti Kanadě hráče, kteří mají zkušenosti se zámořským hokejem? Chytil se Skleničkou nehráli, Vrána v první třetině také ne.

Vrána přijel trošku s komplikacemi. Odehrál parádní dva zápasy, ale pak šel hodně dolů. Nevím, jestli to bylo kondicí. V každém zápase potřebujete hráče nejenom do koncovky, aby si počkali na červené čáře, ale taky bojovníky. Sklenička nám v obraně trošku propadal, měl problémy v situacích jeden na jednoho. To je v mužstvu normální.

Je náhoda, že Česku v semifinále dlouhodobě vázne koncovka?

Myslím, že český hokej má problémy úplně někde jinde.

Kde?

To si nechám pro sebe.

Ovlivňuje kvalitu koncovky vysoké tempo zápasu? Hráči pak nemají takový klid na zakončení.

Jestli prohráváte vhazování a musíte o kotouč pořád bojovat a pořád pro něj jezdit třeba v přesilovkách, bere to spoustu sil. Bylo vidět, že naše první lajna byla utahanější než dřív. I Kovářova lajna. Ale nikdo to nezabalil, kluci chtěli hrát ještě ve třetí třetině, což je pozitivní.

Jak důležité je pro vás vyhrát bronz?

Ne pro nás, ale pro všechny lidi. Čekáme na placku hrozně dlouho. Teď je důležité, abychom se srovnali v hlavách. Abychom nepodlehli tomu, že hrajeme s Rusy, kterým jsme také nevstřelili branku. Musíme se na tohle vyprdnout a dát do zápasu všechno.

Znáte ruskou náturu. Jak na tom teď hráči sborné jsou?

Ještě hůř než my, protože je zajímá jenom vítězství. Buď budou hrát s takovou lehkostí, že všechno hodí za hlavu a bude jim to jedno, nebo bude všechno jinak. My každopádně musíme být organizovaní a disciplinovaní. Hrajeme jakoby o zlato. Oni ne, my ano.

Může hrát roli o čtyři hodiny delší odpočinek Rusů?

Myslím, že ne. Kluci umějí odpočívat. Zítra je ani nebudeme zatěžovat, protože jsme s Rusy hráli. Taktika bude podobná, řekneme si jen pár věcí. Musíme se víc zaměřit akorát na vhazování, koncovku a předbrankový prostor.

Mimochodem, co se stalo s Michalem Moravčíkem? Ze zápasu brzy odstoupil.

Má problémy s ramenem. A hrát s Kanadou v takovémhle tempu na šest obránců, to je trošku komfort.